Mladá Boleslav (ots) –

› Oliver Solberg startet mit Beifahrer Elliott Edmondson im Škoda Fabia RS Rally2 als WRC2-Tabellenführer beim einzigen amerikanischen Lauf zur FIA Rallye-Weltmeisterschaft

› Mit einem Sieg in der WRC2-Kategorie wäre Oliver Solberg der WRC2-Titel schon zwei Rallyes vor dem Saisonende nicht mehr zu nehmen

› Die ebenfalls für Toksport WRT in einem Škoda Fabia RS Rally2 startende Crew Gus Greensmith/Jonas Andersson kämpft beim elften Saisonlauf um ein Topergebnis in der WRC2

Die Rallye Chile Bio Bío vom 26. bis 29. September 2024 ist der elfte von 13 Läufen in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft. Der in diesem Jahr einzige WM-Lauf auf dem amerikanischen Kontinent könnte bereits über den Titel in der WRC2-Wertung entscheiden. Sollte der schwedische Škoda Fahrer Oliver Solberg auch dort die WRC2-Kategorie gewinnen und seine Gesamtführung weiter ausbauen, könnten ihn seine Verfolger in der Tabelle in den verbleibenden zwei WM-Läufen nicht mehr einholen.

Drei Siege und zwei zweite Plätze stehen in dieser Saison bislang für WRC2-Tabellenführer Oliver Solberg zu Buche. Hinzu kommt ein Ausfall – damit hat der 22-jährige Schwede auch sein Streichresultat bereits in Anspruch genommen. Da sich die WRC2-Starter bei maximal sieben Rallyes für WM-Punkte einschreiben dürfen, von denen nur die sechs besten Resultate zählen, stellt die Rallye Chile Bio Bío für ihn und seinen britischen Beifahrer Elliott Edmondson die letzte Gelegenheit dar, in diesem Jahr zu punkten. Bei einem weiteren WRC2-Sieg würde Solberg sein Punktekonto von 111 auf 136 Zähler aufstocken, läge damit uneinholbar vorn und hätte den WRC2-Titel vorzeitig gesichert.

Solbergs verbleibende Titelrivalen Sami Pajari und Yohan Rossel stehen derzeit bei 108 beziehungsweise 86 Punkten. Pajari darf noch einmal Punkte sammeln, startet bei der Rallye Chile Bio Bío aber nicht in der WRC2-Kategorie. Der Finne kann theoretisch noch auf 133 WM-Punkte kommen. Das bedeutet: Der mit 18 Zählern honorierte zweite WRC2-Rang in Chile würde Oliver Solberg mathematisch noch nicht zum vorzeitigen Titelgewinn reichen. Rossel wiederum könnte unter Berücksichtigung seines Streichresultats auf maximal 126 Punkte kommen. In Chile tritt der Franzose direkt gegen Oliver Solberg an – zudem bleibt ihm danach noch ein weiterer WM-Lauf zum Punktesammeln.

„Ich weiß, wie wettbewerbsfähig mein Škoda Fabia RS Rally2 auf schnellen Schotterstrecken ist – und die Rallye Chile Bio Bío hat viele davon. Voriges Jahr konnte ich die WRC2-Wertung in Chile gewinnen. Daher bin ich sehr zuversichtlich, dass ich diesen Erfolg wiederholen kann. Aber ich werde nicht zu viel an den möglichen Titel denken“, blickt Solberg voraus.

Im Kampf um den WRC2-Sieg in Südamerika werden sich Solberg/Edmondson mit weiteren starken Škoda Crews auseinandersetzen müssen. An erster Stelle sind dabei Gus Greensmith/Jonas Andersson zu nennen, ihre Teamkollegen bei Toksport WRT. Das britisch-schwedische Duo beendete die letztjährige Rallye Chile Bio Bío auf Platz zwei der WRC2-Wertung und gewann in diesem Frühjahr die Kategorie bei der Safari-Rallye Kenia. Zu den Kandidaten auf vordere Plätze zählen auch die Polen Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak im Orlen Rallye Team sowie Fabrizio Zaldivar/Marcelo Der Ohannesian aus Paraguay und Argentinien. Die beiden Südamerikaner treten in einem von RaceSeven vorbereiteten Škoda Fabia RS Rally2 an. Kajetan Kajetanowicz und Fabrizio Zaldivar kämpfen gleichzeitig in der WRC2 Challenger-Wertung um ein Top-Ergebnis.

Die Rallye Chile Bio Bío umfasst 16 Wertungsprüfungen mit zusammen 306,94 Kilometern über schnelle Schotterstaßen, viele davon schlängeln sich durch ausgedehnte Waldgebiete. Auf den Prüfungen ‚Lota‘ and ‚Bio Bío‘ können Fans das Geschehen im neu errichteten Rallye-Dorf verfolgen. Die Startzeremonie zum elften Lauf der FIA Rallye-Weltmeisterschaft beginnt am Donnerstagabend, den 26. September, um 19 Uhr Ortszeit in der Stadt Concepción – in Mitteleuropa entspricht das 12 Uhr MESZ am 27. September. Nach drei anspruchsvollen Etappen startet die Siegerehrung am Sonntag, 29. September, um 15:30 Uhr Ortszeit (20:30 Uhr MESZ).

Wussten Sie, dass …

… die Rallye Chile Bio Bío schon 2019 zum Kalender der FIA Rallye-Weltmeisterschaft gehörte und nach einer dreijährigen Pause 2023 als WM-Lauf zurückkehrte?

… die Rallye Chile Bio Bío in diesem Jahr der einzige Lauf zur FIA Rallye-Weltmeisterschaft auf dem amerikanischen Kontinent ist?

… der WM-Lauf in Chile am Ende der dortigen Wintersaison stattfindet?

Gesamtwertung WRC2/Fahrerwertung (nach zehn WM-Läufen)

1. Oliver Solberg (SWE), Škoda, 111 Punkte (aus sechs Rallyes)

2. Sami Pajari (FIN), Toyota, 108 Punkte (aus sechs Rallyes)

3. Yohan Rossel (FRA), Citroën, 86 Punkte (aus fünf Rallyes)

Gesamtwertung WRC2/Teamwertung (nach zehn WM-Läufen)

1. AEC – DG Sport Competition, Citroën, 209 Punkte

2. Toksport WRT, Škoda, 178 Punkte

3. Toyota Gazoo Racing WRT NG, Toyota, 73 Punkte

4. Toksport WRT 2, Škoda, 72 Punkte

Die FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2024

Rallye Monte-Carlo 25. bis 28. Januar

Rallye Schweden 15. bis 18. Februar

Safari-Rallye Kenya 28. bis 31. März

Rallye Kroatien 18. bis 21. April

Rallye Portugal 9. bis 12. Mai

Rallye Italien-Sardinien 30. Mai bis 2. Juni

Rallye Polen 27. bis 30. Juni

Rallye Lettland 18. bis 21. Juli

Rallye Finnland 1. bis 4. August

Akropolis-Rallye Griechenland 5. bis 8. September

Rallye Chile 26. bis 29. September

Rallye Zentraleuropa (CZ/AUT/D) 17. bis 20. Oktober

Rallye Japan 21. bis 24. November

Pressekontakt:

Andreas Leue

Referent Tradition und Projekte

Telefon +49 6150 133-126

E-Mail: [email protected] Bethscheider-Kieser

Leiter Produkt- und Markenkommunikation

Telefon +49 6150 133 121

E-Mail: [email protected]

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots