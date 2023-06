Bodelshausen (ots) –

Perfekte Harmonie aus Tragekomfort und hochwertiger, weicher Wolle. 1000 g Garn und eine Gesamt-Produktionszeit von 165 Minuten: Das sind die Zutaten für das neue KnIT Piece. Damit gehört der Walk-Strickmantel zu den aufwändigsten Modellen der Herbstsaison 2023.

Im hauseigenen Strickpark am Standort Deutschland verknüpft Marc Cain seit nunmehr fünf Jahrzehnten Hightech-Stricktechnologie mit Handwerkskunst. So auch beim neuesten KnIT Piece, dem Walk-Strickmantel. Als Erstes fällt seine besondere Optik ins Auge, die sich daraus ergibt, dass konfektionierte Walkware mit ausdrucksstarken Zopfmustern kombiniert werden. Dahinter steckt viel Fachwissen, Strickkompetenz, handwerkliches Können und nicht zuletzt viel Liebe zum Detail.

Vorderteil, Rückenteil und Ärmel des Mantels durchlaufen unterschiedliche Produktionsprozesse. Das Vorderteil des Strickmantels wird zunächst auf Rundstrickmaschinen im Schlauch gestrickt. Um Unebenheiten in der Ware zu beheben und das Maschenbild zu fixieren, wird sie anschließend in einer Dampfkammer für 9 Minuten bei 150 Grad Celsius unter Vakuum gedämpft. Der anschließende Walkprozess erfolgt ebenfalls in Deutschland, direkt im Nachbarort. Hier findet die Veredelung der Strickware in Längsrichtung mit Hilfe von Walkmitteln auf einer Meterwarenmaschine statt. In diesem Prozess werden laufend Proben für das Quadratmetergewicht entnommen, um die perfekte Qualität zu erzielen. Ist die richtige Walkdichte erreicht, wird zur Verbesserung der Oberflächenstruktur ein spezielles Veredelungsmittel zugeführt. Am Schluss wird die Walkware bei 150 Grad Celsius auf einem Kalander (Bandmaschine) fixiert, sodass eine gleichmäßige und glatte Oberfläche entsteht – hochwertige Verarbeitung für exklusive Qualität.

Das Rückenteil und die Ärmel werden zunächst im Marc Cain Headquarter in Bodelshausen auf zwei verschiedenen Teilungen in Form gestrickt, das heißt in Grob- und Feinstrickoptik. Um eine ausdrucksstarke Maschenoptik zu erreichen, wird das Garn in der hauseigenen Zwirnerei miteinander verzwirnt. Für die Stricklänge des Rückenteils werden ca. 950 Meter Garn benötigt, das entspricht einem Gewicht von ca. 444 Gramm. Die 228 Meter Garn für einen Ärmel wiegen ca. 75 Gramm. Die Besonderheit ist hier außerdem, dass die Ärmel maschinell abgekettelt sind und somit weniger Schritte bei der Konfektion anfallen. Der Mantel hat einen besonders hohen Tragekomfort und eine anschmiegsame weiche Haptik. Rückenteil und Ärmel werden am Schluss noch in einem schonenden Prozess veredelt.

Der Mantel ist „Knitted in Germany“, besteht aus 100 % Schurwolle und ist ab Ende Juni im Marc Cain Onlineshop und im stationären Handel erhältlich.

