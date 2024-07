Potsdam (ots) –

Am Abend des 2. Juli 2024 drehte sich in Potsdam alles um „Pure Radiance“: Marc Cain ließ bei seiner Show im Rahmen der Fashion Week Berlin die Kolonnaden am Neuen Palais im Park Sanssouci erstrahlen. Das Premium-Label präsentierte die Looks der Frühjahr/Sommer 2025 Saison vor hochkarätigen Gästen: u. a. Hollywood-Schauspielerin Kelly Rutherford und die internationale Schauspielerin Jessica Madsen, bekannt aus der Netflix-Erfolgsserie „Bridgerton“.

Die Anziehungskraft war magisch und in allem spürbar: bei den einzigartigen Looks, dem stimmungsvollen, historischen Setting und der perfekt darauf abgestimmten Musik. Die geladenen Gäste betraten das Gelände durch das imposante, 24 Meter hohe Triumphtor und nahmen entlang der Kolonnaden im Halbkreis mit bester Sicht auf das beeindruckende Neue Palais Platz.

Zu den atmosphärischen Klängen modern interpretierter Klassik-Musik betraten die Models den Catwalk in den über 100 Meter langen Kolonnaden. Die Looks verbanden gekonnt die verschiedenen Labels von Marc Cain und stellten so die Vielfalt der Marke eindrucksvoll zur Schau. Dem Bereich Strick gehört das Herz von Marc Cain. Im Mittelpunkt stand luftiger Sommerstrick, Shorts und Miniröcke, in Bouclé, mit strukturierten Oberflächen, Spitze sowie Lochmuster. Zahlreiche Pieces waren „Knitted in Germany“ und werden im hauseigenen Strickpark des Modeunternehmens gefertigt. Die Farbwelt startete mit sanften Beige-, Hellgelb- sowie Rosé-Nuancen und ging über zu kräftigen Blau-, Rot- und Orange-Tönen. Passend zum Ambiente und Motto des Abends setzte Marc Cain auf „Loud“ statt „Quiet Luxury“: satinierte Optiken, Pailletten und Lurex sorgten für eine extra Dosis Strahlkraft. Zum großen Finale zeigten die Models Looks des neuen Labels Marc Cain Glam: erst lange, funkelnde Kleider und am Ende Outfits mit auffälligen Blüten-Prints.

„Es ist fantastisch, hier in Berlin bei der Fashion Week zu sein und ich bin begeistert, zum ersten Mal eine Marc Cain Show zu erleben. Für diesen besonderen Abend habe ich ein Kleid mit opulenten Blüten aus der neuen Glam-Kollektion ausgewählt, die heute auf dem Laufsteg präsentiert wird. Der cremefarbene Mantel ergänzt das Outfit perfekt und sorgt für eine elegante Note“, so Kelly Rutherford.

„Ich liebe Mode, deshalb freue ich mich sehr, bei der Marc Cain Fashion Show dabei zu sein. Ich finde, ein lässig geschnittener Anzug wie dieser ist ideal für jede Gelegenheit, und die Pailletten verleihen ihm einen Hauch von Glamour. Berlin hat eine einzigartige Energie, die ich absolut liebe. Es ist großartig, Teil dieses aufregenden Events zu sein“, sagt Jessica Madsen.

„Marc Cain ist während der Berliner Fashion Week immer für eine Überraschung gut, so auch dieses Mal mit der Wahl unserer Location. Die Kolonnaden am Neuen Palais im Park Sanssouciließ Friedrich der Große im 18. Jahrhundert errichten. Die sogenannte Mopke Fläche rund um die Kolonnaden ist die älteste erhaltene, zusammenhängende Klinkerbodenfläche Europas. Unsere Kollektionen vor dieser historischen Kulisse präsentiert zu sehen, ist auch für mich persönlich ein ganz besonderes Highlight“, schwärmte Helmut Schlotterer, Vorsitzender der Geschäftsführung und Gründer von Marc Cain.

Viele weitere Gäste ließen sich die Fashion Show in den Kolonnaden und die Aftershow in den Neuen Kammern von Sanssouci nicht entgehen, u. a. Bettina Zimmermann, Kai Wiesinger, Jessica Schwarz, Nilam Farooq, Gizem Emre, Rebecca Mir, Amira Pocher mit Partner Christian Düren sowie Diana zur Löwen.

Die Marc Cain Fashion Show ist Teil des Berlin Fashion Week Kalenders.

