Der Klinikverbund Bergman Clinics erhält mit Prof. Dr. Christoph U. Herborn einen neuen CEO für die Verwaltung der deutschen Standorte. Er wird seine Tätigkeit am 15. August 2022 aufnehmen. Bergman Clinics, mit Hauptsitz in Naarden in den Niederlanden, setzt seine Wachstumsstrategie in Bezug auf die internationale Positionierung im Bereich hochspezialisierter, planbarer Behandlungen damit fort.

Nachdem die Bergman Clinics Gruppe mit Arjen Radder zuletzt einen neuen Gesamt-CEO präsentieren konnte, wird Mitte August nun auch in Deutschland mit Prof. Dr. Christoph U. Herborn die Geschäftsführung neu besetzt. Der Aufsichtsrat hat der Ernennung zugestimmt. Prof. C. U. Herborn wird die Verantwortung für alle Verwaltungsbereiche und Klinikstandorte mit medizinischen Schwerpunkten in Deutschland übernehmen.

Mit Prof. C. U. Herborn konnte Bergman Clinics einen ausgewiesenen Experten im Bereich des Gesundheitswesens gewinnen, der zuvor bei mehreren bundesweiten medizinischen Spitzeneinrichtungen beschäftigt war: Er war seit 1. Januar 2018 Mitglied des Vorstands der Asklepios Kliniken. Zuvor war er zudem seit dem 1. September 2015 als Medizinischer Direktor der gesamten Asklepios Gruppe beschäftigt. Vor seiner Zeit bei Asklepios war Prof. C. U. Herborn als Direktor für den Bereich MR Future Concepts international bei GE Healthcare tätig.

„Die Bergman Clinics Deutschland bedienen ein attraktives Segment, das sich sehr dynamisch und innovativ darstellt – vor allem mit der ambulanten Ausrichtung aus den Niederlanden im Hintergrund. Man kann aus Matrizen perspektivisch für medizinische Teilbereiche in Deutschland lernen und diese Modelle gegebenenfalls übernehmen. Gerade in den Kernbereichen – sprich Ophthalmologie, Orthopädie, Dermatologie, Phlebologie und Ästhetik – besteht für solche ambulanten Modelle großes Potential. Ich bin überzeugt davon, dass eine solche ambulante Transformation stattfinden wird“, erklärt Prof. C. U. Herborn nach seiner Ernennung und ergänzt: „Mein Hauptanliegen ist es, dass die Bergman Clinics in Deutschland eine Vorreiterrolle im Gesundheitswesen für die angesprochene, notwendige Veränderung des ambulanten Segments einnehmen.“

In seiner Person vereint er medizinisches und betriebswirtschaftliches Know-how und bringt somit allerbeste Voraussetzungen für die CEO-Stelle in Deutschland mit: Nach seiner Ausbildung zum Facharzt für Radiologie am Universitätsklinikum Essen und einem Forschungsaufenthalt in den USA kam er im Jahr 2005 an die Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). Ab 2007 übernahm er am UKE auch administrative und kaufmännische Aufgaben. So begleitete er unter anderem die Inbetriebnahme des Neubaus. Von 2010 bis 2012 war er Geschäftsführer der Martini-Klinik des UKE. Zeitgleich war er kaufmännischer Leiter des Onkologischen Zentrums am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Seit dem 1. Januar 2019 war er außerdem Mitglied der Geschäftsführung der Asklepios Kliniken Hamburg.

Die Strategie zur Stärkung der Position von Bergman Clinics in Nordwesteuropa ist durch die Besetzung der CEO-Funktion in Deutschland weiter forciert. Der Verbund schafft somit eine internationale Plattform für hochspezialisierte, planbare medizinische Versorgung mit dem Ziel, weiteres Wachstum der Aktivitäten in Deutschland in den kommenden Jahren zu generieren, die Gesundheitsdienstleistung zu verbessern und Synergien zu nutzen. Mit der Übernahme von sechs Capio-Kliniken im Jahr 2020 trat man erstmals in den deutschen Markt ein und verschaffte sich somit Zugang zum größten europäischen Gesundheitsmarkt.“Ich möchte im Interesse unserer Patientinnen und Patienten handeln und eine bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung gemeinsam mit allen Mitarbeitenden schaffen. Denn: Die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen wie zum Beispiel die Beschleunigung des demographischen Wandels oder den immer schneller werdenden medizinisch-technischen Fortschritt gilt es, im Verbund mit Transparenz, Empathie und Herzlichkeit sowie einer offenen Willkommenskultur zu meistern“, ergänzt Prof C. U. Herborn.

Bergman Clinics ist mit der Neuaufstellung in seinen Führungspositionen auf einem erfolgversprechenden Weg und hat ein solides Fundament für seine Positionierung im internationalen Markt des Gesundheitswesens geschaffen. Die Klinikgruppe unternimmt mit der Integration des deutschen CEO durch Prof. C. U. Herborn am 15. August 2022 – nach der Übernahme der plastisch-ästhetischen Einrichtung „Medical One“ im Jahr 2021 – einen nächsten großen organisatorischen Schritt zum Ausbau der eigenen Position in Deutschland.

Jos Lamers, der Aufsichtsratsvorsitzende der Bergman Clinics Gruppe, ergänzt: „Der Aufsichtsrat der Bergman Clinics zeigt sich über den Gewinn von Prof. Dr. Christoph U. Herborn hocherfreut. Mit seinen weitreichenden Erfahrungen aus vergangenen Berufsstationen und seiner herausragenden Expertise im deutschen Gesundheitswesen wird Prof. Herborn zusammen mit dem professionellen Team der Bergman Clinics unser internationales Wachstum vorantreiben sowie vor allem auch das Patientenwohl, ein zentrales Anliegen der Bergman Clinics, an den deutschen Standorten weiterentwickeln – davon sind wir überzeugt.“

Über Bergman Clinics

Seit fast 30 Jahren sind die Bergman Clinics ein führender Betreiber unabhängiger Kliniken mit 140 Standorten in den Niederlanden, Schweden, Dänemark, Norwegen und Deutschland. Die Schwerpunktkliniken bieten eine qualitativ hochwertige, planbare medizinische Behandlung, bei der der Patient und seine Erkrankung im Mittelpunkt stehen. Die Bergman Clinics sind ein führender Spezialist für Behandlungen in den Bereichen Orthopädie, Ophthalmologie, Gynäkologie, ästhetische Medizin, Kardiologie, Gastroenterologie, Dermatologie und Gefäßmedizin. Die Bergman Clinics behandeln jedes Jahr mehr als 300.000 Patienten in den Niederlanden, Deutschland und Skandinavien. In der Bergman Clinics Gruppe arbeiten mehr als 3.000 Mitarbeiter und mehr als 250 Fachärzte.

