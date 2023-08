Buchholz (ots) –

Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft BLM Prod.- u. Vertriebsges. mbH & Co. KG, 21244 Buchholz, in Abstimmung mit der zuständigen Behörde den Artikel Le Gusto Bolognese Gewürz zurück.

Betroffen sind ausschließlich Produkte mit den folgenden Daten:

– Marke: Le Gusto

– Artikelbezeichnung: Bolognese Gewürz

– Füllmenge: 35 g e

– Mindesthaltbarkeitsdatum: 01.06.2025

Die Angaben zum Mindesthaltbarkeitsdatum befindet sich als Aufdruck auf der rechten Seite des Etiketts.

Nach unserer Kenntnis sind andere Mindesthaltbarkeitsdaten dieses Artikels nicht betroffen.

Der betroffene Artikel wurde über ALDI NORD und ALDI SÜD im Rahmen eines Aktionsangebotes im gesamten Verkaufsgebiet angeboten.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in diesem Produkt möglicherweise Glasfremdkörper enthalten sind.

Von einem Verzehr des Produktes raten wir aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ab. Wir haben bereits umgehend reagiert und die betroffene Ware aus dem Verkauf genommen.

Wer das entsprechende Produkt gekauft hat, kann es gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in seiner Filiale zurückgeben.

Verbraucheranfragen beantworten wir unter der Telefonnummer 0800 – 444 38 38 (Mo. -Do. 08:00 – 17:00 Uhr und Fr. 08:00 – 15.00 Uhr) oder per E-Mail ([email protected]).

Wir entschuldigen uns bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten und das trotz sorgfältiger Kontrollen aufgetretene Problem. Qualität und Sicherheit unserer Produkte haben für uns höchste Priorität.

Pressekontakt:

Telefonnummer 0800 – 444 38 38 (Mo. -Do. 08:00 – 17:00 Uhr und Fr. 08:00 – 15.00 Uhr)

per E-Mail: [email protected]

Original-Content von: BLM Prod.-und Vertriebsges. mbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots