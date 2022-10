Köln (ots) –

Im Rahmen seines Präventionsengagements setzt sich der Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) für den Erhalt der psychosozialen Gesundheit von pflegebedürftigen Menschen ein. Gemeinsam mit dem IGES Institut und weiteren Partnern hat er das Programm „Pflegeeinrichtungen – Mental ermunternde Organisationen“ – kurz: PfleMeO – entwickelt. Jetzt werden vollstationäre Pflegeeinrichtungen aus den Regionen Köln/Bonn, Osna-brück/Münster, Nürnberg, Leipzig, Düsseldorf und Berlin gesucht, die PfleMeO ab dem kommenden Jahr umsetzen. Nach der Erprobung soll das finale Programm bundesweit angeboten werden.

Mit PfleMeO unterstützt der PKV-Verband die mit der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs im Jahr 2017 angestoßenen Veränderungen. Der Blick richtet sich seitdem nicht mehr auf die Defizite, sondern auf die noch vorhandenen Fähigkeiten des Menschen. So soll gezielt die Selbstständigkeit gefördert und ein hohes Maß an Lebensqualität gesichert werden. Grundidee von PfleMeO ist es, Aktivitäten zu finden und zu fördern, die an Gewohnheiten, Vorlieben oder speziellen Wünschen der pflegebedürftigen Menschen anschließen und deshalb von individueller Bedeutung sind.

PfleMeO unterstützt Pflegeeinrichtungen dabei, ihr Ziel als „mental ermunternde Organisation“ zu gestalten und ihren Weg dorthin zu finden. Teilnehmende Einrichtungen werden ein Jahr lang von qualifizierten Beraterinnen und Beratern mit Trainings, Coachings und E-Learning-Einheiten begleitet. Alle Bereiche werden in den Organisationsentwicklungsprozess eingebunden – das trägt zu mehr Arbeitszufriedenheit bei.

Interessierte Einrichtungen sind eingeladen, sich bis Ende des Jahres unter [email protected] zu melden. Weitere Informationen zu PfleMeO liefert die Programm-Homepage: pflemeo.de

PfleMeO (https://pflemeo.de/) wird realisiert vom IGES Institut (https://www.iges.com/) in Zusammenarbeit mit der Hans-Weinberger-Akademie der Arbeiterwohlfahrt e. V. (https://www.hwa-online.de/) Das Institut für Sozialforschung und Sozialwirtschaft e. V. (https://www.iso-institut.de/) evaluiert das Programm. IGES hatte PfleMeO zuvor entwickelt und u. a. eine Expertise zu dem Thema (https://www.iges.com/kunden/gesundheit/forschungsergebnisse/2021/praevention-in-pflegeheimen/index_ger.html) erstellt. Auftraggeber von PfleMeO ist der PKV-Verband. Er finanziert auch die Beraterinnen und Berater.

