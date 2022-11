Köln (ots) –

Die neue Careproof GmbH nimmt am 1. Januar 2023 ihre Arbeit auf und wird als Prüfdienst für die Private Pflegepflichtversicherung die gesetzlichen Qualitätsprüfungen von ambulanten, teilstationären sowie stationären Pflegeeinrichtungen in Deutschland übernehmen. Die rund 150 festangestellten Qualitätsprüferinnen und -prüfer werden vom PKV-Verband automatisch in das neue Unternehmen wechseln.

Auch unter dem neuen Namen Careproof setzen die Qualitätsprüferinnen und -prüfer der PKV unverändert auf einen beratungsorientierten Ansatz bei der Prüfung. Sie bringen die notwendige Zeit mit, um nicht nur die Räumlichkeiten, Arbeitsabläufe und Pflegedokumentationen einer Einrichtung zu sichten, sondern auch einen fachlichen Austausch mit den dortigen Kolleginnen und Kollegen zu den Ergebnissen der Pflege anbieten zu können. Auch beraten sie zu möglichen Verbesserungen der Pflegequalität.

