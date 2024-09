Berlin (ots) –

Pflege ist elementar für unsere Gesellschaft. Pflege betrifft alle. Doch die Realität in Deutschland passt nicht dazu: Zu wenig Pflegefachpersonen, zu wenig pflegerische Versorgung, zu wenig gesellschaftliches Engagement und Verständnis für Pflege. Wie wir alle es gemeinsam schaffen können, diese Umstände zu ändern und eine zukunftsgerichtete Pflege zu ermöglichen, das beleuchten Christine Vogler und Prof. Dr. Thomas Druyen in ihrem Debattenbeitrag „Pflege. Zukunft. Menschenrecht.“ – Konkret, optimistisch und umfassend.

Das Duo wirft einen hoffnungsvollen Blick auf die Pflege von Menschen und beleuchtet die Wertschätzung der Profession Pflege in der Gesellschaft kritisch. Alle wissen es: Das Gesundheitssystem krankt. Der demografische Wandel ist da. Die Pflege ist fundamental in Deutschland. Die zentrale Frage ist: Wie kann es zukünftig gelingen, all diejenigen zu unterstützen, die Hilfe benötigen? Welches Mindset wird dafür gebraucht? Die Autorin und der Autor blicken gemeinsam in diese Zukunft und zeigen konkrete Veränderungen für Mensch und Gesellschaft auf.

Christine Vogler: „Wir schreiben über Demokratie und Würde sowie über die Freiheit der Entscheidung wie, wo und durch wen wir gepflegt werden möchten. Es geht um ein Gesundheitssystem, was in sich so krank und marode ist, dass es selbst dringend kompetenter Pflege bedarf.“

Thomas Druyen: „Wir sind uns einig, dass die Pflege eine wegweisende Zukunftshoffnung ist und sein muss. Dazu brauchen wir ein vorausschauendes Bewusstsein, was Pflege angeht. (…) In diesem Sinne stellen sich Fragen: Was leistet die Pflege für unsere Zukunft? Welchen Stellenwert hat sie für unser gemeinsames Leben? Wie wird sich die Pflege durch Künstliche Intelligenz verändern? Ist sie psychologisch nicht auch ein Inbegriff für (Herzens-)Bildung?“

Link zum Buch und weitere Informationen

– Pflege. Zukunft. Menschenrecht. | Cornelsen (https://www.cornelsen.de/produkte/pflegias-pflege-zukunft-menschenrecht-zehn-empfehlungen-fuer-die-pflege-von-morgen-fachbuch-9783064525177/?campaign=banner/PR/2024)

– Interview mit der Autorin / dem Autor auf YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=6qREB4Ykung)

– Christine Vogler und Prof. Dr. Thomas Druyen über die Zukunft der Pflege | Cornelsen (https://www.cornelsen.de/magazin/beitraege/interview-christine-vogler-thomas-druyen/?campaign=banner/PR/2024)

Weitere Veranstaltungen

Gesprächsrunde mit der Autorin und dem Autor auf der Frankfurter Buchmesse

– Forum Bildung, Halle 3.1, Stand D12

– Samstag, 19. Oktober 2024, 17:00 Uhr bis 17:45 Uhr

– Forum Bildung auf der Frankfurter Buchmesse – Verband Bildungsmedien (https://bildungsmedien.de/unsere-aktivitaeten/forum-bildung)

Booklaunch auf dem Deutschen Pflegetag 2024

– hub27 auf dem Gelände der Messe Berlin / Stand Cornelsen Verlag/Pflegias

– Donnerstag, 07. November 2024, 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr

– Der Kongress für Pflege in Deutschland – Deutscher Pflegetag (deutscher-pflegetag.de) (https://www.deutscher-pflegetag.de/)

Über Cornelsen

Der Cornelsen Verlag zählt zu den führenden Anbietern von Bildungsmedien im deutschsprachigen Raum. Seit über 75 Jahren lehren und lernen Menschen mit Materialien und Konzepten von Cornelsen. Mit flexiblen, modernen und multimedialen Lösungen ermöglicht es Cornelsen, individuelle Potenziale zu entfalten – von der frühen Kindheit über die Schule bis ins Erwachsenen- und Berufsleben. Dabei übernimmt das Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung und setzt auf eine exzellente Verbindung von Didaktik, Inhalten und Technologie.

cornelsen.de

Über die Autorin/ den Autor

Christine Vogler (* 14. Dezember 1969) ist deutsche Pflegepädagogin, Geschäftsführerin der Berliner Bildungscampus für Gesundheitsberufe gGmbH (BBG) und Präsidentin des Deutschen Pflegerats e.V. Seit Beginn ihrer Ausbildung zur Krankenschwester im Jahr 1989, engagiert sie sich für die Anerkennung und Aufwertung des Pflegeberufes. In ihrer Tätigkeit als Schulleiterin an den Wannseeschulen setzte sie sich bereits seit 2004 für eine moderne und international anerkannte generalistische Pflegeausbildung ein. 2018 bekam sie für dieses Engagement den Berliner Frauenpreis verliehen. Sie ist Mitglied in zahlreichen Beiräten und Berufsverbänden. Für ihre Management- und Führungsarbeit bekam sie 2022 den Pflegemanagement Award überreicht. Als freiwilliges Mitglied der Pflegekammer Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen setzt sie ein Zeichen für die Wichtigkeit der selbstverwalteten Pflege in Deutschland. Sie ist die Herausgeberin der Bildungsreihe Pflegias zur generalistischen Pflegeausbildung beim Cornelsen Verlag GmbH.

Pflege, Pflegekräfte, Gesundheit | Deutscher Pflegerat (deutscher-pflegerat.de) (https://deutscher-pflegerat.de/)

Prof. Dr. Thomas Druyen (* 2. Juli 1957) ist ein deutscher Soziologe. Seit 2015 leitet er das von ihm gegründete Institut für Zukunftspsychologie und Zukunftsmanagement (IZZ) an der Sigmund Freud Privatuniversität in Wien. Die Wissenschaft der Zukunftspsychologie beschäftigt sich mit den psychologischen und neuronalen Auswirkungen der Digitalisierung und der Künstlichen Intelligenz und auch den soziologischen Konsequenzen der Transformation und der unterschiedlichen Generationenmindsets. Als Präsident der opta data Zukunfts-Stiftung gGmbH (odZ) führt er mit seinem Team Studien über die Zukunftskompetenzen und die systemrelevante Bedeutung der Gesundheitsfachberufe durch.

opta data Zukunfts-Stiftung – opta data Zukunfts-Stiftung (optadata-zukunfts-stiftung.de) (https://www.optadata-zukunfts-stiftung.de/)

Pressekontakt:

Florian Lange-Schindler

+49 30 897 85-591

[email protected]

cornelsen.de/presse

Original-Content von: Cornelsen Verlag, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots