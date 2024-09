London (ots) –

Die Schauspielerin und Unternehmerin Kriti Sanon wurde beim Grand Prix von Großbritannien auf dem berühmten Silverstone Circuit gesichtet. Kriti zierte das Sonntagsrennen der Formel 1 und beeindruckte die Zuschauer mit ihrem Look. Pepe Jeans London präsentiert „VERY PEPE“, die neue Herbst/Winter-Kollektion mit der führenden Bollywood- Schauspielerin und Unternehmerin Kriti Sanon und dem britischen Topmodel Oliver Cheshire. Kriti Sanon schreibt Geschichte als erste Markenbotschafterin von Pepe Jeans indischer Herkunft. Diese Kampagne zelebriert das einzigartige britische Erbe und den facettenreichen Stil der Marke vor der Kulisse der pulsierenden Straßen Westlondons. Sie verkörpert den mutigen, unkonventionellen Charakter von Pepe Jeans, der klassische Raffinesse mit modernem Flair verbindet.

Die Kampagne läuft in zwei Phasen ab. Die erste Welle zelebriert das Denim-Erbe von Pepe Jeans und zeigt Denim-Looks im Kontrast zu den leuchtenden Rottönen der ikonischen Londoner Briefkästen, Telefonzellen und klassischen Autos in den Straßen von Portobello. Die zweite Welle fängt die Essenz des Lebens in West London ein, mit lässig-eleganten Styles für Sie und Ihn, vor dem Hintergrund klassischer schwarzer Taxis und der eleganten weißen Fassaden von Notting Hill.

Die Herbst/Winter-Kollektion 2024 verbindet zeitgenössische Mode mit einem traditionsreichen Erbe und bietet Teile die eine Geschichte erzählen und immer von Denim getragen werden. Zu den Highlights gehören ein dunkelblau gewaschener Retro Jumpsuit für Frauen und ein nachhaltiges Denim-Set für Männer, bestehend aus einer Regular-Fit-Jacke und einer locker sitzenden Mid-Rise- Jeans im klassischen 5-Pocket-Stil. Diese Kollektion zelebriert auch das Londoner Boho-Erbe mit ikonischen britischen Grundelementen: klassische Trenchcoats, Bikerjacken aus Leder, karierte Wollmäntel und Londoner Kleider mit floralem Muster. Dazu kommen vielseitige Hemden und Strickwaren, die sich nahtlos mit dem charakteristischen Denim der Marke kombinieren lassen.

Anlässlich der Markteinführung werden in ausgewählten Pepe-Jeans- Stores exklusive In-Store- Erlebnisse stattfinden. Interaktive Displays, reizen dazu an die Kollektion zu entdecken und näher zu betrachten.

Treten Sie ein in die Welt von „VERY PEPE“ und begrüßen Sie die Saison mit Selbstvertrauen. Sehen Sie, wie Pepe Jeans die Herbst-/Wintermode mit seinem unverwechselbaren Stil und Flair neu definiert.

Über Pepe Jeans London

Pepe Jeans London ist 1973 in der emblematischen Londoner Straße Portobello Road geboren. Heute, 50 Jahre später, pflegt die Marke weiterhin ihr ursprüngliches Motto und Versprechen, die aufsehenerregendste Denim-Mode der Welt zu kreieren. Die Vielfalt und Vermischung von Kulturen, die London auszeichnen, definieren ebenfalls die Persönlichkeit von Pepe Jeans und stellen eine konstante Inspirationsquelle für die Damen-, Herren- und Kinderkollektionen dar. Musik, Kultur, Mode, London und Denim – das ist Pepe Jeans.

Über AWWG

Bei AWWG ist der Wandel in unserer DNA verankert. Gegründet im Jahr 1998 unter dem Namen Pepe Jeans Gruppe. Mit Hauptsitz in Madrid, Spanien, und Designbüros in London und Nizza, vereint diese globale Modegruppe umfasst die Kultmarken Pepe Jeans London, Hackett und Façonnable. AWWG hat auch den Master-Franchisenehmer und die Agentur für Tommy Hilfiger (Spanien und Portugal) sowie die Agentur für Calvin Klein, DKNY, Donna Karan und Karl Lagerfeld (Spanien und Portugal). AWWG hat derzeit über 3.500 Verkaufsstellen, ist in 86 Ländern weltweit vertreten und beschäftigt mehr als 4.500 Mitarbeiter aus 79 Ländern. Als globale Einzelhandelsplattform ist die Gruppe sich der ständigen Weiterentwicklung und der Schaffung von Markenwert durch Transformation verpflichtet, die den Veränderungen, Herausforderungen und spezifischen Bedürfnissen der Branche. Die drei kultigen Marken sind als Teil von AWWG vereinigt, während jede ihre eigene starke DNA und ihre Werte beibehält, die sie in dreißig Jahren im Einzelhandelssektor mit starken Designteams, Produktentwicklung und Markenverbesserung erreicht haben. AWWG entwickelt sich ständig weiter, überschreitet die Grenzen und setzt sich über den Status quo hinweg, um Werte zu schaffen durch innovative, anspruchsvolle und nachhaltige Produkte, bei denen Exzellenz, Handwerkskunst und Qualität im Vordergrund stehen.

