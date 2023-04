München (ots) –

Am Montag startet PAYBACK gemeinsam mit rund 25 namhaften Partnerunternehmen eine neue große Kampagne: Mit „Zahl zum Glück – Einkauf zurück“ können Kund:innen einen Monat lang – von 24. April bis 28. Mai 2023 – mit etwas Glück ihren gesamten Wocheneinkauf in Punkten zurückgewinnen. Immer am Samstag wird in der ProSiebenSat.1 Sendergruppe zur Prime Time um 20.14 Uhr die Glückszahl ermittelt. Als Partner mit dabei sind z.B. Aral, C&A, dm-drogerie markt, Dehner, Fressnapf, Globus, home24, REWE, Penny, Thalia und viele weitere.

Eine Teilnahme an der Kampagne ist ganz einfach: PAYBACK Nutzer:innen aktivieren jede Woche über die PAYBACK App oder unter PAYBACK.de den „Zahl zum Glück“-Coupon und gehen wie gewohnt einkaufen. Damit landen sie automatisch als Teilnehmer:innen im Lostopf. Stimmen die letzten beiden Ziffern der Kundennummer mit den Ziffern im Fernsehen überein, erhalten die Gewinner:innen den Wert des PAYBACK Wocheneinkaufs in Punkten gutgeschrieben.

„Mit der Aktion „Zahl zum Glück – Einkauf zurück“ möchten wir gemeinsam mit unseren Partnern Kund:innen etwas zurückgeben und sie für ihre Programmtreue belohnen. Mit uns können bei jedem Einkauf Punkte gesammelt und damit kräftig gespart werden“, so Sandra Neumeister, Abteilungsleitung Strategic Marketing, Brand & Trade bei PAYBACK.

Alle Infos zur Kampagne und die Siegerzahlen finden sich unter PAYBACK.de/zahlzumglueck.

