eBay.de, eine der führenden deutschen Shopping-Plattformen für Fahrzeugteile und Zubehör, macht es für Profis, DIY-Fans und komplette Schrauberneulinge mit einem neuen Angebot noch sorgenfreier, passende Produkte für ihr Fahrzeug zu kaufen. Passt das Teil nicht, kann es kostenfrei zurückgesendet werden.

Bei eBay.de können Nutzer*innen nun noch entspannter Fahrzeugteile und -zubehör kaufen: Mit dem Start des neuen eBay Fahrzeugteile-Versprechens ist für Käufer*innen auf einen Blick klar, welches der Millionen von Kraftfahrzeug-Produkten für genau ihr Auto oder Motorrad richtig ist – und falls es doch mal nicht passen sollte, können sie das Produkt kostenfrei zurücksenden und bekommen den Kaufbetrag erstattet.

Für die Halter*innen der rund 60 Millionen registrierten Kraftfahrzeuge in Deutschland[i] ist das gerade in der aktuellen wirtschaftlichen Situation eine Erleichterung. So zeigt eine für deutsche Autofahrer*innen repräsentative aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag von eBay, dass 64 Prozent der Befragten ihre bestehenden Fahrzeuge aufgrund der wirtschaftlichen Situation lieber noch länger behalten. Über ein Viertel führen aus diesem Grund Reparaturen selbst durch oder planen dies zu tun. Gleichzeitig haben viele Befragte Sorge, Fehler zu machen (30 Prozent) sowie/oder das falsche Teil zu bestellen (12 Prozent) und nehmen stattdessen Werkstattpreise in Kauf.[1]

„Mit dem neuen Fahrzeugteile-Versprechen geben wir unseren Nutzer*innen zusätzliche Sicherheit beim Kauf“, erklärt Andreas Wielgoss, Senior Director eBay Motors. „Mithilfe unseres bewährten Teilefinders bekommen Käufer*innen wie gehabt innerhalb des umfangreichen Inventars direkt die richtigen Teile für ihr Fahrzeug angezeigt. Und sollten diese wider Erwarten doch einmal nicht passen, stellen wir ab jetzt ein kostenloses Rücksendeetikett zur Verfügung. Das macht das Einkaufserlebnis nicht nur einfach und stressfrei, sondern erhöht außerdem die Verkaufschancen der Händler*innen auf unserem Marktplatz.“

So funktioniert das eBay Fahrzeugteile-Versprechen

Käufer*innen können ab jetzt beim Kauf von ausgewählten Teilen und Zubehörangeboten bei eBay.de auf das grüne Häkchen als Kompatibilitätssymbol und den Hinweis „Passt zu Ihrem Fahrzeug“ bzw. „Dieser Artikel passt“ achten, um sicherzugehen, dass das gewählte Produkt für ihr Fahrzeug geeignet ist. Wenn das Teil ankommt und nicht wie erwartet passt, übernimmt eBay.de unkompliziert die Kosten für die Rücksendung und die Käufer*innen erhalten eine volle Rückerstattung.

Die passenden Produkte zu finden, gelingt im Handumdrehen: einfach auf der Startseite von eBay Motors (https://www.ebay.de/b/Motors/bn_7001214406) im Teilefinder Fahrzeugdetails wie Marke, Modell, Baujahr, Typ sowie Motor eingeben und auf „Teile finden“ klicken. Wer schon ein Fahrzeug bei „My Garage“ hinterlegt hat, braucht sogar nur noch das betreffende Fahrzeug auszuwählen und die Suche zu starten. Passende Produkte werden umgehend in den Suchergebnissen angezeigt und mit dem grünen Häkchen des Fahrzeugteile-Versprechens gekennzeichnet.

Sollten Teile trotz der Kennzeichnung doch einmal nicht passen, können Nutzer*innen sie innerhalb von 30 Tagen kostenfrei zurücksenden. In diesem Fall wählen sie in der Übersicht über ihre Einkäufe bei „Mein eBay“ einfach den Grund „Passt nicht zu meinem Fahrzeug“ aus und erhalten ein kostenloses Rücksendeetikett.

Aktuell deckt das eBay Fahrzeugteile-Versprechen bereits ein breites Portfolio von Bremsbelägen über Scheibenwischer bis hin zu Zündkerzen ab. Reifen und Kompletträder sind derzeit noch vom eBay Fahrzeugteile-Versprechen ausgeschlossen, aber das grüne Häkchen lässt Nutzer*innen trotzdem wissen, dass die gewünschten Produkte mit ihrem Fahrzeug kompatibel sind. Sollten Probleme auftauchen, gilt hier der eBay-Käuferschutz – nicht jedoch die weiteren Vorteile des Fahrzeugteile-Versprechens wie der von eBay gezahlte Rückversand. Für internationale Sendungen sowie für Sperr- und Gefahrengut ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich, kostenlose Rücksendeetiketten unter „Mein eBay“ zu erhalten, aber der eBay Kundenservice hilft gerne weiter.

Mehr zum Fahrzeugteile-Versprechen finden Interessierte hier (https://pages.ebay.de/fahrzeugteile-versprechen/).

