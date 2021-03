Hamburg (ots) – Hi-Res-Klangqualität, vielseitige Programmauswahl, Netzwerkplayer und TV-Anschluss

Musikliebhaber dürfen sich freuen: Panasonic präsentiert mit dem neuen SC-PMX802 ein kompaktes Premium HiFi-System, das an Vielseitigkeit kaum zu übertreffen ist. Neben klassischen Quellen wie UKW, DAB+ und CD-Player begeistert das elegante Micro-System mit einem voll ausgestatteten Netzwerkplayer. Internet-Radio Bluetooth und Streaming-Dienste sind genauso an Bord wie Apple Air Play 2 und Google Chromecast, sodass mit weiteren kompatiblen Geräten sogar ein Multiroom-System realisiert werden kann. Dank ausgezeichneter Anschlussvielfalt kann darüber hinaus der TV-Ton über das SC-PMX802 gespielt werden. Die innovative Hi-Res Verstärkerschaltung Jeno Engine, kräftige 120 Watt (RMS) sowie die erstklassig verarbeiteten 3-Wege-Lautsprecher garantieren fantastischen Sound.

Panasonic verwendet in seinem neuesten Premium-HiFi-System nur ausgewählte Bauteile bester Qualität sowie hochwertige Materialien, um eine außergewöhnliche Klangkulisse zu gewährleisten. Musikfreunde hören aus einem kompakten System ihre Musik genauso, wie es die Künstler beabsichtigt haben. So wurde das überragend verarbeitete 3-Wege-Lautsprechersystem der SC-PMX802 von den Panasonic-Ingenieuren speziell auf die Wiedergabe von hochauflösender Musik optimiert. Die Kalottenhochtöner erreichen Frequenzen bis hoch zu 50kHz, was sich in einem nuancierten, detailreichen und fein aufgelösten Klangbild mit ausgezeichneter Räumlichkeit widerspiegelt. Das hochwertige Holzgehäuse der Lautsprecher ist an der Frontseite mit elegantem schwarzen Finish versehen – sie sehen so gut aus, wie sie klingen. Dazu garantieren hochwertige Lautsprecherterminals die allerbeste Signalübertragung.

Technics Jeno-Engine – Innovation für erstklassigen Klang

Durch die Integration der aus High End-Sytemen des Audio-Spezialisten Technics bekannten Verstärkertechnologie Jeno-Engine hat es Panasonic geschafft, die Klangqualität der kompakten SC-PMX802 auf ein neues Niveau zu heben. Diese bewährte Technologie ermöglicht es Digitalverstärkern, feinste Nuancen und Emotionen der Musik ohne jegliche Verzerrungen wiederzugeben. Damit setzt sich das SC-PMX802 an die Spitze der Panasonic Audio-Systeme.

Darüber hinaus verfügt das SC-PMX802 über weitere fortschrittliche und hochentwickelte Audio-Schaltkreise, um die Musik noch detailreicher darzustellen. Der CD High-Res Re-Master sorgt für die intensivere Wiedergabe von CDs; mit einer ähnlichen Technologie werden Songs von USB oder Bluetooth erneut gemastert, um jede Feinheit herauszustellen. So kann der Audiofan seine CD-Sammlung völlig neu erleben sowie komprimierte Musik in erstklassiger Qualität genießen.

Intelligentes Streaming

Mit Chromecast, AirPlay 2 sowie Bluetooth stehen vielseitige Streaming-Möglichkeiten bereit und machen das SC-PMX802 zum unsiversellen Netzwerkplayer. Perfekt geeignet für die Wiedergabe von Streaming-Angeboten wie Spotify, Internetradio oder Podcasts. Chromecast ist darüber hinaus mit vielen hochauflösenden Streaming-Anbietern wie beispielsweise Tidal kompatibel und so hört der Zuhörer seine Musik mit beeindruckender Hi-Res Klangqualität. Mit weiteren Komponten kann zudem ein Multiroom-System realisiert werden.

USB-Eingang

Der gut zugängliche USB-Eingang an der Vorderseite erleichtert das Abspielen von Musikdateien, die auf einem USB-Medium gespeichert sind. Das SC-PMX802 spielt die meisten hochauflösenden Audiostandards einschließlich des beliebten Flac-Formates bis 192 kHz/24bit. Dateien mit niedriger Auflösung wie MP3s werden neu gemastert, um den Sound bestmöglich zu optimieren.

Aux-in Auto-Play – ideal für TV-Ton

Nicht nur für CDs, Radio oder Musik-Streaming ist das SC-PMX802 erste Wahl. Auch der Fernseher, der oft in der Nähe der Musikanlage steht, lässt sich per Aux-in oder optisch digitalem Eingang verbinden. Das Film- und Fernseherlebnis wird deutlich verbessert und das Wohnzimmer wird zum Heimkino. Komfortabel sorgt die Aux-in Auto-Play-Funktion dafür, dass das SC-PMX802 automatisch einschaltet, sobald der Fernseher gestartet wird. Darüber hinaus lässt sich die Lautstärke mit der TV-Fernbedienung steuern. So wird nicht nur das Hörvergnügen, sondern auch der abendliche Fernsehspaß gesteigert.

Klassisches Design neu interpretiert

Das hochwertige Premium-HiFi-System SC-PMX802, erhältlich in Schwarz oder Silber, folgt dem klassischen Design der seit vielen Jahren bewährten und mit zahlreichen Testauszeichnungen prämierten Panasonic PMX-Systeme. Das hervorragend verarbeitete Metallgehäuse ist mit einer stabilen Aluminium-Frontplatte ausgestattet. Dank geringer Abmessungen ist das SC-PMX802 prädestiniert, um auf einem Bücherregal, Sideboard oder in der Ecke des Raumes die Blicke auf sich zu ziehen.

Preise und Verfügbarkeit

Das Panasonic SC-PMX802 wird ab Ende Juli 2021 für 549,- Euro (UVP) in den Farben Schwarz und Silber erhältlich sein.

Stand März 2021: Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

