Zum Kick-Off ihrer ersten gemeinsamen Kapsel-Kollektion luden Palina Rojinski und das Legwear-Label Calzedonia am gestrigen Donnerstag in den Ayoka Event Space in Berlin. Mit prominenten Gästen wie Musikerin Elif Demirezer, Schauspielerinnen Mina Tander und Anne Menden, Influencerin Liz Kaeber sowie den Models Soulin Omar, Toni Dreher-Adenuga und Céline Bethmann wurde ausgiebig gefeiert. Auch Palinas Eltern waren mit von der Partie. Im Mittelpunkt standen die gemeinsam designten Styles: Astrologie- und Berlin-inspirierte Leggings, Strumpfhosen und Socken.

Der Strumpfhosen Spezialist Calzedonia steht für Qualität, Style und bezahlbare Legwear. Typisch für die Herbst- und Winter-Kollektionen: abwechslungsreiche Strumpfhosen-, Leggings- und Socken-Designs. Brand Ambassador für Deutschland ist aktuell die Schauspielerin und Moderatorin Palina Rojinski. Sie ist bekannt für Ihre Liebe zu Leggings sowie für ihren einzigartigen Style. Sie ist nicht nur in der neuen Calzedonia Kampagne zu sehen, sondern hat auch eine eigene Kapsel-Kollektion mit der italienischen Marke entworfen.

„Ich liebe die Qualität und die Styles von Calzedonia und freue mich total der neue Brand Ambassador zu sein. Dass ich direkt mit einer eigenen Capsule Collection starten darf, ist eine große Ehre und die Zusammenarbeit ein echter Traum.“ Palina Rojinski

Zum Launch der Kollektion luden Palina und Calzedonia am gestrigen Donnerstag, den 15.09.2022 in den Ayoka Event Space in Berlin ein. Zahlreiche Pressevertreter, Influencer und prominente Gäste wie Musikerin Elif Demirezer, Schauspielerinnen Mina Tander, Nina Ensmann und Anne Menden, Influencerin Liz Kaeber sowie die Models Soulin Omar, Toni Dreher-Adenuga und Céline Bethmann waren anwesend. Auch Palinas Eltern ließen es sich nicht nehmen, ihrer Tochter zur gelungenen Kollektion zu gratulieren. Nach einer Ansprache von Palina und der offiziellen Präsentation der Styles wurde bei Food, Drinks und DJ-Sounds von Josi Miller ausgiebig gefeiert. Live-Tattoos von Tattoo-Artist Lukas Dauner und Gin-Bar mit exklusiven Signature-Drinks von Kooperationspartner Lind & Lime inklusive. Im Mittelpunkt des Abends stand die gemeinsame Kollektion. Die limitierte Special Edition ist eine Hommage an die Astrologie – Palinas Herzensthema – sowie an Berlin – Palinas Heimatstadt. Auf Tights, Leggings und Socks finden sich Sternzeichen, spirituelle Zeichen oder die Koordinaten von Berlin wieder. Passend zum Thema konnten sich die Gäste vor Ort von einem Tarot-Profi die Karten legen lassen, um einen Blick in die Zukunft zu werfen. Die Capsule Collection ist ab dem 16. September in allen CALZEDONIA Filialen oder online unter www.calzedonia.de erhältlich.

