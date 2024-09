Düsseldorf (ots) –

Zum Weltkindertag launcht TK Maxx eine Charity-Kollektion von der renommierten Designer-Brand Christian Lacroix. Mit dem Kauf der einzelnen Charity-Produkte kehrt nicht nur ein bisschen mehr Farbe in den Alltag ein, sondern wird auch noch Gutes getan: Denn pro verkauftem Artikel gehen mindestens 3 EUR an die Kinderhilfsorganisation Children for a better World e. V. (kurz: CHILDREN). Die Kooperation setzt die seit 2010 bestehende Partnerschaft von TK Maxx und CHILDREN fort, die von Armut betroffene Kinder unterstützt, ihr volles Potenzial zu entfalten – mit einer Kollektion, die Glamour in den Alltag bringt.

Die Christian Lacroix Charity-Kollektion vereint auf unverwechselbare Weise glamouröse Designs und auffallende Farben. Jedes Teil ist ein Statement-Piece und verkörpert den unverkennbaren Stil des französischen Design-Hauses, indem es gekonnt opulente Baroque Details mit modernen Elementen vereint.

Doch die Kollektion überzeugt nicht nur durch ihre Optik: Pro verkauftem Artikel gehen mindestens 3 EUR an die Kinderhilfsorganisation CHILDREN, die sich seit 1994 für mehr Chancengleichheit bei von Armut betroffenen Kindern in Deutschland einsetzt.

Spendenaktion in allen deutschen TK Maxx Filialen

Neben dem Erwerb der Charity-Produkte können Kund*innen bei TK Maxx auch auf anderem Weg die Organisation CHILDREN unterstützen: Vom 17. bis 30. September können sie bei jedem Kauf 1 EUR zur Rechnung hinzufügen, der direkt an CHILDREN geht und damit an die lokalen Partner-Einrichtungen in der Nähe der TK Maxx Stores.

Entdecke die Christian Lacroix Charity Home & Lifestyle Kollektion:

– Schwarz-weiße Kerze (16,99 EUR)

– Schwarz-weiß-gestreifte Flasche (9,99 EUR)

– Kosmetiktasche (12,99 EUR)

– Kerze mit floralem Design (16,99 EUR)

– Flasche mit floralem Design (9,99 EUR)

– Navy-blaue Flasche mit floralem Design (9,99 EUR)

– Pinke Flasche mit floralem Design (9,99 EUR)

– Kleine Tasche mit floralem Design (12,99 EUR)

– Seiden-Tragetasche (9,99 EUR)

– Tragetasche mit floralem Design (9,99 EUR)

Über CHILDREN

CHILDREN ist eine spendenfinanzierte Kinderhilfsorganisation mit Sitz in München. Sie wurde 1994 von Gabriele Quandt und Dr. Florian Langenscheidt gegründet und verfolgt mehrere Anliegen: In deutschen Brennpunkt-Stadtteilen setzt sich CHILDREN gegen die Folgen von Kinderarmut ein. Zudem fördert CHILDREN engagierte Kinder und Jugendliche, die sich mit ihren eigenen Ideen für andere Menschen einsetzen. In den CHILDREN Kinderbeiräten dürfen Kinder selbst über die Vergabe von Fördergeldern entscheiden. Und mit dem Projekt Generation Germany begeistert CHILDREN junge Menschen für Demokratie.

Über TK Maxx

TJX Europe gehört zu The TJX Companies, Inc., dem führenden Off-Price-Einzelhändler in den USA und weltweit. TJX Europe betreibt in Europa die Einzelhandelsmarken TK Maxx und Homesense. TK Maxx ist seit Oktober 2007 in Deutschland vertreten und eröffnete 1994 die erste Filiale in Großbritannien. In Deutschland verfügt TK Maxx derzeit über 175 Stores; europaweit zählt das Off-Price-Unternehmen mehr als 640 Filialen in den Ländern Deutschland, Großbritannien, Irland, Polen, Österreich und in den Niederlanden.

Seit Mai 2023 können Kund*innen auch online auf www.tkmaxx.de (https://urldefense.com/v3/__https:/u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.gqh-2BaxUzlo7XKIuSly0rC-2BhoQDpgB3-2FVyXgVxsyMXa-2BGnodnmn-2BZFV0uWFLDpXV8UA-2BYTZYM-2BqXUhuCOlaAUaNX64cPrZRGHnI7WP2JG-2BgUHbQgnDUmUgHi3hwHeZFzuzb7w86XgGbuMzWQbnhg1jsvXEbBMO7uF1sdOuc04n04-2BD8ArtFxGs8BXNcMeo5wKB-2F9X85IwgZnSYrVwvIQuW0HQLL5K6NX5UO9ArwTLpbY-3D_qgP_IsYeSBG-2BZ-2BTZ5It1-2BmoDsiCvUzPZJU4vdw2CDXJt8UmQpBuR-2FvnvaLy7j-2Fu-2Fsk4VXnRCVfqN7oiia-2FKs2Izmvo-2FDxMfhd9n0XJNYz7nuVvBllxiHNojIvEN7QA8xfE50qA0cgfzfE8iF-2B-2FkrWFT6hEv7SwgWXWoRzM9shEKnGlbOWtp6R-2FSM2yv7NbUES-2BhEf3wqWevZ2fqXXU-2B-2Bo4hpy6JxQFdgeLML5a9v58DsqieWr7VvCAKBgK2GECgE3k0tXzLyjH-2BXmth2HQN50PCEHZLuJFBH-2F4OiMtkWt4DVVxkFeWWKDvv2FkLuh-2FBfIm-2B8Vcz6n2zkjOKC1qKHJedIbqnLUOt5-2BxVn8xzQWPJ4J5o-3D__;!!IfJP2Nwhk5Z0yJ43lA!OxeLZxnCJNm_as7mAUpJj40Uxc8KLIjDxeUJUIH2I2LgDQH6V2sEkMw2MdBAhvsbc1od_Xb3bGE90zqFH2OFMN7jQXJHiOdJI41B604$) rund um die Uhr noch mehr Marken-Deals shoppen.

