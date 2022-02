Mannheim (ots) –

Der Fashion und Footwear Retailer ONYGO erweitert das stationäre Geschäft mit einer Neueröffnung in Mannheim. Zum Opening gab es zahlreiche Aktionen und ein Raffle beliebter Jordans.

Am 10. Februar eröffnete ONYGO seinen ersten Store in der ÖVA Passage in Mannheim. Durch den Ausbau des eigenen stationären Handels setzt der Retailer neben dem erfolgreichen Online-Geschäft weiterhin auf eine lebendige Innenstadt sowie auf den persönlichen Kundenkontakt im Store.

Mit einer Verkaufsfläche von 245 qm bietet der Store in Mannheim viel Platz für das Sortiment und die Markenvielfalt von ONYGO. Nach dem Standort in der Schildergasse in Köln ist es der zweitgrößte ONYGO Store im neuen Ladendesign. Neben Footwear nehmen Bekleidung und Accessoires hier etwa die Hälfte der Fläche ein. Zu den Highlights gehören Schuhe von DR. MARTENS, NEW BALANCE und CONVERSE sowie Fashion von JUICY COUTURE.

Das neue Store-Design, das ONYGO eigens entwickelt hat, besticht durch lange Schaufensterfronten und helle Töne; Grünpflanzen setzen natürliche Akzente. Eine imposante Sneaker Wand zieht sich in Mannheim über die gesamte Länge des Schaufensters innerhalb der ÖVA Passage.

„Da unser Filialnetz in diesem Gebiet noch sehr dünn ist, freuen wir uns besonders, dass wir unsere erste Store-Eröffnung des Jahres in Mannheim feiern“, so Astrid Heinze, General Manager von ONYGO. „Neben unserem Onlineshop und den digitalen Plattformen entsteht hier ein weiterer Channel, in dem wir unsere Community zusammenbringen und authentische Einkaufserlebnisse bieten können.“

Zum ONYGO Store Opening in Mannheim kamen die Influencer @cladiko, @zoebrammer, @peline_g, @fraumars, @soniadofianidou, @sophia_geiss, außerdem wurde das Opening von zahlreichen Aktionen begleitet. Zur Eröffnung gibt es bis zum 12. Februar ein Live-DJ-Set im Store sowie Goodiebags und 20 Prozent Rabatt auf reguläre Artikel* geben.

ÜBER ONYGO

Community. Style. Culture.

ONYGO sieht sich nicht nur als Fashion und Footwear Retailer, sondern auch als Plattform für Empowerment. Die deutsche Firma will Frauen über ihre diverse und kuratierte Auswahl an Sneakern, Schuhen und Apparel hinaus inspirieren, bestätigen und miteinander verbinden. Brands wie Nike, adidas, Dr. Martens, Vans, Puma, Calvin Klein und Levi’s bis hin zur ONYGO Eigenmarke sind dabei die Tools, die es ermöglichen, dem eigenen Stil und jeder Facette authentisch Ausdruck zu verleihen. Shoppen ist bei ONYGO sowohl online auf onygo.com möglich wie auch in den 22 Stores deutschlandweit.

*Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten oder Aktionen. Gutscheine, vereinzelte Artikel und Marken sind von der Aktion ausgeschlossen. Keine Barauszahlung.

