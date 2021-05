Bad Schwartau (ots) – Zur Erweiterung des Online-Testangebotes von covidtestONLINE.de auf weitere zwölf in Deutschland zugelassene Test-Kits aus dem Supermarkt erklärt der Geschäftsführer der COTEON GmbH aus Bad Schwartau, Timo Scharpenberg:

“Wir haben unser Testangebot in dieser Woche erweitert, um jetzt über Pfingsten den großen und kleinen Grenzverkehr schnell, unkompliziert und reibungslos mit unseren digitalen Test-Zertifikaten zu ermöglichen”, sagt Timo Scharpenberg, Geschäftsführer der COTEON GmbH. “Mit unserem Online-Zertifikat sind bereits Reisende aus Mallorca und aus den USA zurückgekehrt, und aktuell erhalten wir schon Nachfragen, ob die Zertifikate bei Reisen nach Schweden, Griechenland oder Polen anerkannt werden.”

Für alle Urlauber, Reisende und Rückkehrer

Seit Beginn dieser Woche kann man sich auf covidtestONLINE.de mit zwölf weiteren in Deutschland zugelassenen Tests im “Certification Only”-Verfahren selbst testen. Das heißt, man kauft einen auf der Plattform angegebenen und vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zugelassenen Tests im Handel oder Apotheke und testet sich selbst – zu Hause, im Urlaub, auf dem Flughafen, an der Grenze. Alles, was man braucht, ist ein Internetzugang sowie ein Handy, ein Laptop oder ein Computer mit Kamera sowie der Ausweis zur Identifizierung. Ist der Test negativ, wird innerhalb einer Stunde und von geschultem Personal ein Zertifikat in zwölf Sprachen ausgestellt. Das Testzertifikat entspricht den europäischen Zertifikatsanforderungen. Der Testablauf selbst wurde im Mai 2021 vom TÜV Rheinland validiert und als sicher und funktional bestätigt. Wer will, kann auch auf covidtestONLINE.de einen Hotgen-Nasenflügeltest bestellen, der innerhalb von zwei bis drei Werktagen per Post zugestellt wird.

covidtestONLINE.de ist Europas erste digitale Corona-Schnelltest-Plattform, bei der die Testung durch geschultes Personal per Video überprüft und das Ergebnis zertifiziert wird.

Begegnungen ermöglichen in Freiheit und Sicherheit

“Wir wollen, dass Begegnungen zwischen Menschen wieder möglich werden – in Deutschland und in Europa, auch wenn man noch nicht geimpft ist. Dazu gehört ein sicherer, schneller, barrierefreier Test, der von jedem und überall ausgeführt werden kann. Dazu gehört auch ein verlässliches Zertifikat, das von geschultem Personal ausgestellt wird. Das trägt dazu bei, dass Gastronomen und Hoteliers, aber auch der Einzelhandel wieder öffnen können. So werden sich auch die Gäste sicher fühlen”, so Timo Scharpenberg.

Sichere Daten im Fokus

Die COTEON GmbH verarbeitet personenbezogene Daten gemäß den Anforderungen der DSGVO. Sie verschlüsselt die Daten und löscht sie kurzfristig wieder. Die Coteon GmbH speichert die Daten in Europa, und Dritte dürfen sie nicht für ihre eigenen Zwecke verwenden. Die Daten werden ausschließlich für die Durchführung der gewünschten Transaktion verwendet.

Die COTEON GmbH hat durch den Firmenverbund mit care integral und Unizell in Bad Schwartau nicht nur über 35 Jahre Erfahrung bei Medizin-, Pflege- und Versorgungsprodukten, sondern hat 2020 in Lübeck und Bad Schwartau auch zwei Testzentren betrieben und mehr als 80 Millionen Schnelltests verkauft. Das Testzentrum in Bad Schwartau betreibt COTEON weiterhin.

Hier finden Sie mehr über uns:

www.covidtestOnline.de

coteon.de

Twitter: @COTEON1

Hier finden Sie die Liste der möglichen Tests auf covidtestONLINE.de

Pressekontakt:

Ihre Ansprechpartnerin für die Presse:Isabella Pfaff

COTEON GmbH

Pohnsdorfer Straße 3

23611 Bad Schwartau

e [email protected]

t +49 172 7241059

Original-Content von: COTEON GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots