Berlin (ots) –

Mit fundiertem Finanzwissen ist es leichter, die eigenen finanziellen Möglichkeiten zu erkennen und zu erschließen. Dieses Wissen vermittelt ab sofort ONESTY. Im Interview erklärt ONESTY CEO und Gründer Sören Patzig das Konzept.

Welche Unterstützung können Verbraucher von ONESTY erwarten?

Sören Patzig: „Ganz kurz gesagt, hilft ONESTY Menschen, sich im Angebot der Anlage- und Vorsorgemöglichkeiten zurechtzufinden. Wir sehen uns als fachkundige Berater, die Finanzwissen vermitteln und dem Kunden alles an die Hand geben, damit er selbst entscheiden kann. Und wer möchte, dem empfehlen und vermitteln wir natürlich gern die passenden Anbieter und Produkte. Dabei basieren unsere Empfehlungen auf dem Best-Select-Prinzip.“

Was muss man sich unter dem Best-Select-Prinzip vorstellen?

Sören Patzig: „Als ONESTY Finance prüfen wir, welche Versicherungsprodukte am Markt unseren sehr hohen Qualitätsstandards genügen. Auf dieser Basis gehen wir eine Verbindung mit bestimmten Anbietern ein und empfehlen die Produkte, deren Preis-Leistungs-Verhältnis uns überzeugt.“

Wie garantiert ONESTY, dass jeder Kunde das Produkt erhält, das zu ihm passt?

Sören Patzig: „Wir sind den Interessen unserer Kunden verpflichtet. Deshalb stehen hinter der Marke ONESTY neben der ONESTY Finance noch zwei weitere Unternehmen: Die ONESTY Brokerpark hat als unabhängiger Makler Zugang zu allen Produkten am Markt. Auf unserer Brokerpark-Plattform können Finanzberater genau die Produkte auswählen und vergleichen, die in Preis und Leistung stimmen und zum Bedarf des Kunden passen.“

Wie profitieren die Kunden von der ONESTY Direct, dem dritten Unternehmen?

Sören Patzig: „Die ONESTY Direct ist unsere Produktschmiede. Wenn wir sehen, dass keines der Produkte am Markt unsere hohen Qualitätsansprüche erfüllt, dann entwickelt ONESTY Direct mit ausgewählten Anbietern auch eigene, neue Produkte. Diese weisen möglicherweise bestimmte, wichtige zusätzliche Leistungen auf – oder bieten exzellente Leistungen zu einem günstigeren Preis als andere.“

Der Kunde erhält passgenaue Lösungen – wie verdient ONESTY Geld?

Sören Patzig: „Ganz einfach – ONESTY berät und vermittelt Versicherungsvorsorgeprodukte, individuell auf den Kunden zugeschnitten. Unsere Financial Trainer sind als Berater tätig und erhalten dafür eine angemessene Vergütung – je nach Vereinbarung von dem Kunden oder den Produktanbietern.“

Was genau macht ein Financial Trainer?

Sören Patzig: „Ein Financial Trainer ist jemand, der Menschen hilft, Finanzen besser zu verstehen und zu managen. Ähnlich wie ein Fitness-Trainer hilft, körperliche Ziele zu erreichen, hilft ein Financial Trainer, finanzielle Ziele zu erreichen. Das gilt für Vermögensaufbau genauso wie für Altersvorsorge und Einkommensabsicherung. Ein Financial Trainer ist besonders nützlich, wenn man komplexe finanzielle Entscheidungen treffen muss oder sich einfach unsicher ist, wie man am besten vorgeht. Als langfristiger Partner hilft ein Financial Trainer seinen Kunden, ihren Versicherungsschutz regelmäßig zu überprüfen und an die aktuelle Lebenssituation anzupassen.“

Jetzt bei ONESTY durchstarten

Wer sich für eine Karriere bei ONESTY interessiert, kann sich über die Website zum unverbindlichen Kennenlernen und für erste Fragen zu einem Startup-Meeting anmelden. Das nächste Startup-Meeting findet am Freitag, den 6. Oktober 2023 statt. Jetzt anmelden (https://onesty.de/startup-meeting/)

Pressekontakt:

ONESTY Finance GmbH

Lieberoser Straße 7, 03046 Cottbus

Martin Ruske

Chief Executive Officer (CEO)

E-Mail: [email protected]

Tel.: +49 355 289 43-112

Original-Content von: ONESTY Finance GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots