Der Balinger Sportartikelhersteller uhlsport feiert im Mai sein 75-jähriges Bestehen und blickt auf Jahrzehnte als impulsgebender Innovator zurück.

Vom Produzenten von Fußballsohlen zum Teamsportexperten. Anlässlich des 75-jährigen Jubiläums erinnert sich der Sportartikelhersteller an seine Anfänge zurück.

Das Unternehmen wurde 1948 als Spezialist für Lederstollen gegründet. Fünf Jahre später startete die Produktion von Sohlen für verschiedene Sportschuhhersteller. 1970 erweiterte uhlsport das Produkt-Portfolio und die ersten uhlsport-Torwarthandschuhe kamen auf den Markt. 2010 wurde das erste nachhaltige Shirt von uhlsport gelauncht. Damit startete das Unternehmen einen Prozess, den es weiterhin verfolgt. uhlsport möchte immer nachhaltiger produzieren und so seinen ökologischen Fußabdruck immer weiter reduzieren.

„Zum 75-jährigen Bestehen blicken wir natürlich mit Stolz auf unsere Wurzeln zurück, doch unsere Ziele sind fest auf die Zukunft gerichtet. Als technologieweisendes Unternehmen in der Sportartikelbranche verpflichten wir uns, weiterhin am Puls der Zeit zu sein, um immer innovativere und maximal nachhaltige Lösungen für die nächste Generation von Athlet*innen zu liefern“, so Melanie Steinhilber, Director Markets uhlsport GmbH.

„Beim Gedanken an 75 Jahre erfolgreicher uhlsport Geschichte, empfinden wir vor allem große Dankbarkeit und, mit aller schwäbischen Bescheidenheit, natürlich auch ein wenig Stolz. Allem voran, fühlen wir jedoch eine große Verpflichtung für die Zukunft unserer Sportler*innen und Partner*innen auf der ganzen Welt. Denn Zukunft braucht Herkunft, stete Innovationskraft und Leistung aus Leidenschaft! Genau dies sind die Attribute, welche uns als uhlsport Familie vergleichsweise einzigartig beschreiben und uns täglich aufs Neue antreiben, auch fortan, gemeinsam weiter erfolgreich zu wachsen.“, so Dirk Lehner, CEO der uhlsport GmbH.

