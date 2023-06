Hilden (ots) –

Die ordentliche Hauptversammlung hat am 21. Juni 2023 in Düsseldorf über die Verwendung des Bilanzgewinnes entschieden. Für das Berichtsjahr 2022 wurde für die Vorzugsaktien eine Ausschüttung einer gegenüber dem Geschäftsjahr 2021 unveränderten Dividende von 2,22 Euro (Vorjahr: EUR 2,22) einstimmig von den Stimmberechtigten beschlossen. Für die Stammaktien lautete der einstimmige Beschluss 2,21 Euro (Vorjahr: EUR 2,21).

Der Jahresüberschuss auf Einzelebene beträgt EUR 39,5 Mio. (Vorjahr: EUR 38,0 Mio.). Auf Konzernebene beträgt der Jahresüberschuss EUR 24,2 Mio. (Vorjahr: EUR 56,8 Mio.).

Hintergrund der Reduzierung des Jahresüberschusses auf Konzernebene ist der durch die volatilen Kursverläufe bedingte Wegfall von Performance Fees. Die Volumina der fünf ÖKOWORLD-Investmentfonds sind im Laufe des Geschäftsjahres um 22% gesunken. Dieser einstimmig angenommene Beschlussvorschlag der Verwaltung leitete die Ausschüttung der Dividende an die Aktionär:innen ein.

Alfred Platow, der Vorstandsvorsitzende und Gründer der ÖKOWOLD AG, führt aus: „Im Krisen- und Ausnahmejahr 2022 hat sich unsere außerordentliche Strenge und Konsequenz der Investmentkriterien dadurch bewiesen, dass wir kaum partizipieren konnten, da wir Anlagen in u. a. Öl, Atomkraft, Waffen und Rohstoffe kategorisch ausschließen. Unser Investmentansatz hat sich langfristig bewährt und durchlebte eine zuletzt ungünstige Phase, in der mehrere Faktoren zusammenkamen. Im Wesentlichen waren das im Jahr 2022 die Sektorrotation zugunsten von No-Go-Sektoren sowie eine ausgeprägte Schwäche bei Schwellenländeraktien sowie Small- und MidCaps. Im Hinblick auf unseren strikten Nachhaltigkeitsansatz konnten und werden wir nicht an den Entwicklungen bei Apple, Microsoft, LVMH, etc. profitieren. Das sind für uns rote Tücher, die wir uns nicht grün reden. Wir halten konsequent an unserer strikten ethisch-ökologischen Ausrichtung wie auch dem erfolgreichen Management- und Investmentstil fest. Die fundamentale Entwicklung der für uns passenden Unternehmen wird sich auf Dauer auch wieder in der positiven Kursentwicklung widerspiegeln. Wir befinden uns aus meiner Sicht gerade in einer Phase von Kaufkursen, einer Zeit, in der man günstig einsteigen kann. Neben der Direktanlage in die Fonds natürlich auch mit der Klimarente als Fondsrente für die betriebliche Altersversorgung oder eine private Altersvorsorge.“

Für das Geschäftsjahr 2022 wurden die Mitglieder des Vorstandes und Aufsichtsrates entlastet. Die HLB TREUMERKUR GmbH & Co. KG aus Wuppertal wurde zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 bestellt.

Die seit 1999 börsennotierte ÖKOWORLD AG (vormals versiko AG) ist ein führendes Unternehmen im Bereich ethisch-ökologischer Kapitalanlagen. Über 45 Jahre Erfahrung fließen in die Entwicklung und Auflegung eigener Produkte ein. Im Vertrieb werden über die ethisch-ökologische Vermögensberatung über 50.000 Kunden und Kundinnen bundesweit betreut.

Pressekontakt:

Gunter Schäfer, Chief Communications Officer, Tel.:

02103-929 210 oder per E-Mail: [email protected].

Original-Content von: ÖKOWORLD AG, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots