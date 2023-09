Köln (ots) –

– Ford zeigt den runderneuerten Transit Courier auf der Karlsruher Nutzfahrzeugmesse (NUFAM) erstmals öffentlich in Deutschland

– Ebenfalls auf dem Ford-Stand zu sehen, ist die neue Generation des Transit Custom – Europas meistverkauftem Transporter

– Mit der Ford Pro Road Show bietet Ford den Messebesuchern zudem ein interaktives Augmented-Reality (AG)-Erlebnis und präsentiert dabei das umfassende 360-Grad-Angebot von Ford Pro mit vielen innovativen Dienstleistungen für Gewerbekunden

Den Besuchern der Nutzfahrzeugmesse (NUFAM) wird vom 21. bis 24. September ein ganz besonderes Highlight geboten. Auf der internationalen Fachmesse mit 400 Ausstellern aus 23 Ländern feiert der Ford Transit Courier (https://transitcourier.fordpresskits.com/?p=transitcourier)* sein Deutschland-Debüt.

Mit einer von Grund auf neu entwickelten Fahrzeugarchitektur bietet der Kompakttransporter von Ford eine erhöhte Ladekapazität und Platz für zwei Europaletten im Laderaum. Das Ladevolumen erreicht nun 2,9 statt 2,3 Kubikmeter und übertrifft die Vorgänger-Generation damit um 25 Prozent. Die Laderaumlänge legt um 18 Zentimeter auf nun 1,8 Meter zu. In Verbindung mit der ab 2024 verfügbaren Durchladeöffnung in der Trennwand und dem umklappbaren Beifahrersitz lässt sie sich zusätzlich vergrößern, so dass bis zu 2,6 Meter lange Bretter oder Rohre eingeladen werden können.

Kunden profitieren beim neuen Ford Transit Courier zudem von einer Reihe kraftstoffsparenden Benzin- und Dieselmotoren sowie von einem neuen Siebengang-Doppelkupplungs-Automatikgetriebe. Ab dem nächsten Jahr kommt dann auch eine rein elektrische Variante auf den Markt – der Ford E-Transit Courier (https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/de/de/news/2023/04/06/der-neue-ford-e-transit-courier–voll-vernetzt-und-rein-elektris.html).

Auf dem Messestand in Karlsruhe können Besucher einen weiteren Vertreter der überaus erfolgreichen Ford-Nutzfahrzeugflotte erleben: die neuste Generation von Europas meistverkauften Transporter – dem Ford Transit Custom (https://transitcustom.fordpresskits.com/)**. Das runderneuerte Modell im Ein-Tonnen-Segment bietet unter anderem ein superschnelles 5G-Modem und ein neues 8-Gang-Automatik-Getriebe, was erstmals beim Transit Custom mit einem Allradantriebssystem erhältlich ist. Zudem setzt Ford auch beim Transit Custom konsequent seine Elektrifizierungsstrategie um. Die neue Custom-Generation wird sowohl als Plug-In-Hybrid-Variante als auch vollelektrisch als E-Transit Custom (https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/de/de/news/2022/09/08/der-neu-entwickelte-ford-e-transit-custom-soll-auch-kleinere-unt.html) verfügbar sein.

Die beiden auf der NUFAM ausgestellten Transit-Modelle schreiben die Erfolgsgeschichte der Ford-Nutzfahrzeugflotte fort. Ford setzte sich 2022 bereits zum achten Mal in Folge an die Spitze der Verkauf-Charts (https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/de/de/news/2023/01/16/rekord–ford-pro-zum-achten-mal-in-folge-europaeischer-marktfueh.html) bei den leichten Nutzfahrzeugen in Europa1 – das ist zuvor noch keinem anderen Hersteller gelungen.

Doch Ford Pro (https://www.ford.de/nutzfahrzeuge/beratung/innovation/ford-pro?searchid=ppc:DEU-FordEvents-FordPro-Exact:FordPro-Exact:ford%20pro:e:c:g:GOOGLE&gclid=EAIaIQobChMI_cqD8tmsgQMVE04YCh0T7wnPEAAYASAAEgKjCfD_BwE&gclsrc=aw.ds) steht nicht nur für die sehr erfolgreiche Nutzfahrzeugflotte. Es steht auch für „Pro“ wie Produktivität und umfasst ein ganzes Ökosystem an intelligenten Lösungen und digitalen Servicen. Damit ermöglicht Ford Pro Gewerbekunden, die Betriebszeit Ihrer Fahrzeugflotten zu erhöhen, Kosten zu reduzieren und ihr Geschäft effizienter und produktiver zu machen.

Einen ganz besonderen Einblick in das Ökosystem von Ford Pro und das 360-Grad-Angebot, das sich dahinter verbirgt, bekommen die Besucher auf der NUFAM. Denn Ford präsentiert hier die sogenannte Ford Pro Roadshow. Bei diesem interaktiven Augmented-Reality (AR)-Erlebnis erfahren die Messebesucher auf spektakuläre Art und Weise technische Details über die Fahrzeuge und Dienstleistungen von Ford Pro.

„Die NUFAM-Besucher können sich in diesem Jahr wirklich sehr auf unseren Ford-Stand freuen“, sagt Claudia Vogt, Direktorin Ford Pro für Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH). „Sie können hier die neusten Mitglieder unserer attraktiven Nutzfahrzeug-Flotte bestaunen und erhalten einen detaillierten Einblick in unser umfassendes Ford Pro Ökosystem mit vielen smarten Dienstleistungen und digitalen Servicen.“

* Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen der neuen Transit Courier-Modellgeneration: Alle Ford Transit Courier-Varianten sind in Deutschland als Nutzfahrzeug homologiert.

** Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen der neuen Transit Custom-Modellgeneration: Alle Ford Transit Custom-Varianten sind in Deutschland als Nutzfahrzeug homologiert.

Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 hat das WLTP den „Neuen Europäischen Fahrzyklus“ (NEFZ), das bisherige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen.

Die angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden bereits anhand des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zu Vergleichszwecken zurückgerechnet. Bitte beachten Sie, dass für CO2-Ausstoß-basierte Steuern oder Abgaben seit dem 1.September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Daher können für die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte als die hier angegebenen gelten.

Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem ‚Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen‘ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitere Informationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.

1) Ford Europa berücksichtigt folgende europäische Märkte, auf denen das Unternehmen mit eigenen Verkaufsorganisationen vertreten ist: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Spanien, Rumänien, Schweden, Schweiz, Tschechien, Türkei und Ungarn.

Ford-Werke GmbH

Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen rund 19.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com.

Pressekontakt:

Marko Belser

Ford-Werke GmbH

0221/90-17520

[email protected]

Original-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots