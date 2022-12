Nürnberg (ots) –

Sauber und rein – bei NORMA gibt’s die passenden Produkte für mehr Hygiene im Haushalt. Jetzt setzt der Lebensmittel-Discounter den Rotstift bei den beliebten Alltagshelfern an und reduziert die Preise um bis zu 24 Prozent. Nachlässe gibt es auf WC-Frische Kraft-Spüler, Blau-/Türkisspüler und Nature Spülmittel.

Die aktuelle Preissenkung bei NORMA im Überblick:

SAUBERMAX, WC-Frische Kraft-Spüler, verschiedene Sorten

Jetzt: 1,45 EUR

Bislang: 1,79 EUR

SAUBERMAX, Blau-/Türkisspüler, verschiedene Sorten

Jetzt: 1,25 EUR

Bislang: 1,65 EUR

SAUBERMAX, Nature Spülmittel, verschiedene Sorten

Jetzt: 0,95 EUR

Bislang: 1,15 EUR

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

Pressekontakt:

Katja Heck

NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG

Leiterin Kommunikation und Werbung

Manfred-Roth-Straße 7

D-90766 Fürth

[email protected]

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots