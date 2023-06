Nürnberg (ots) –

Zusätzlich zu den über 20 Artikeln der gestrigen Reduzierung werden nun weitere wichtige Hygieneartikel und Vitamintabletten aus dem Sortiment des Discounters deutlich günstiger angeboten. Damit beweist der Lebensmittel-Händler getreu seines Mottos, dass Verbraucherinnen und Verbraucher hier „Mehr fürs Geld“ bekommen. Am meisten sparen Kundinnen und Kunden ab sofort bei Slipeinlagen und Ultra-Binden der Eigenmarke FLORIOLA.

Preisvorteile gibt es auch bei den Brausetabletten von VITAFIT, die kürzlich vom Experten-Magazin ÖKOTEST mit der Bestnote „sehr gut“ ausgezeichnet wurden. Sie sind ab sofort für 50 Cent (vorher 55 Cent) – also gut neun Prozent günstiger – zu haben.

Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):

FLORIOLA Slipeinlagen Sensitiv

Bislang: 1,09 EUR

Jetzt: 0,99 EUR

FLORIOLA Ultra-Binden

Bislang: 1,09 EUR

Jetzt: 0,99 EUR

FLORIOLA Hygiene-Einlagen, Extra

Bislang: 2,19 EUR

Jetzt: 2,15 EUR

FLORIOLA Hygiene-Einlagen, Normal/Maxi

Bislang: 2,19 EUR

Jetzt: 2,15 EUR

VITAFIT Brausetabletten

Bislang: 0,55 EUR

Jetzt: 0,50 EUR

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

Pressekontakt:

Katja Heck

NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG

Leiterin Kommunikation und Werbung

Manfred-Roth-Straße 7

D-90766 Fürth

[email protected]

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots