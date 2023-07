Nürnberg (ots) –

„Sehr gut“ lautet das Urteil der Expertinnen und Experten von ÖKOTEST für das Rasiergel Sensitive von KING FOR MEN. Bei einem aktuellen Test konnte das Rasiergel der beliebten NORMA-Eigenmarke nicht nur mit dem unschlagbaren Preis von 1,35 Euro für 200 Milliliter, sondern auch mit den Inhaltsstoffen punkten.

Genauer Blick auf die Inhaltsstoffe, die Qualität und den Preis

Beim Nürnberger Lebensmittel-Discounter kommt es vor allem auf Top-Qualität zu fairen Preisen an. Das schätzen die Verbraucherinnen und Verbraucher an NORMA und können daher auch beim Rasiergel von KING FOR MEN guten Gewissens zugreifen. Die Untersuchung des ÖKOTEST-Labors hat sich die neue Rezeptur des Rasiergels ganz genau angeschaut und hat entschieden: Das Gel erfüllt alle Vorgaben, die für eine Top-Bewertung notwendig sind.

Auch bei vielen weiteren Produkten landet NORMA in Stichproben von ÖKOTEST und STIFTUNG WARENTEST regelmäßig auf den Spitzenplätzen. Gerade bei Hygieneprodukten, bei denen es stark auf gute Inhaltsstoffe ankommt, wurde zuletzt das Deodorant von ELCURINA besonders gelobt. Auch die Vitamin-Brausetabletten von VITAFIT oder zuletzt die Schweinenackensteaks von GUT BARTENHOF konnten die Expertinnen und Experten überzeugen.

