Nürnberg (ots) –

Spitzenergebnis für NORMA! Die Experten der Zeitschrift ÖKO-TEST urteilen: Der Bio-Früchtetee „Bio-Hagebutte-Hibiskus“ der Eigenmarke BIO SONNE ist „sehr gut“. Und auch die Fusilli-Nudeln von VILLA GUSTO erhalten in der März-Ausgabe Lob, sie schnitten mit der Note „gut“ ab. Dabei prüften die Tester diesmal jeweils 20 Tees und Nudelsorten vor allem auf Qualität und Herkunft der Inhaltstoffe.

Erstklassige Qualität beim Bio-Früchtetee

Der untersuchte NORMA-Tee zeigte sich sowohl beim Testergebnis auf Inhaltsstoffe, als auch bei weiteren Kriterien vorbildlich. Das Magazin vergibt daher in seinem Test die Spitzennote für das Produkt von BIO SONNE. Auch in den zusätzlich getesteten Unterrubriken hieß es am Ende jeweils: „sehr gut“. Der Bio-Früchtetee von NORMA überzeugte damit bei der Qualität auf ganzer Linie – und das noch zu Spitzenpreisen. Von allen verglichenen Produkten ist „Bio-Hagebutte-Hibiskus“ mit 1,96 Euro auf 100 Gramm am preiswertesten – und liegt damit sogar teilweise mehr als 25 Prozent unter den Konkurrenzprodukten.

Nudeln mit exzellentem Ergebnis

Ein positives Fazit bekamen auch die Fusilli von VILLA GUSTO, die mit „gut“ abschnitten. Gerade die Inhaltsstoffe – der Weizen stammt aus Deutschland und Kanada – überzeugten. Hinzu kommt, dass die Nudeln in Deutschland gefertigt werden – ein echtes Qualitätskriterium! Dazu belegt der Lebensmittel-Discounter mit einem 500-Gramm-Preis von 0,65 Euro einen der Spitzenplätze. Das beweist aufs Neue: Das Versprechen hohe Qualität zu besten Preisen zu liefern, wird von NORMA perfekt erfüllt.

Auch im neuen Jahr: NORMA kommt sehr gut an

Damit macht der Discounter 2022 nahtlos dort weiter, wo er im vergangenen Jahr aufgehört hat. Bereits 2021 vergab ÖKO-TEST regelmäßig Spitzennoten für die Produkte des Discounters – von der Mundspülung bis zum Brotaufstrich wusste NORMA zu überzeugen.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

Pressekontakt:

Katja Heck

NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG

Leiterin Kommunikation und Werbung

Manfred-Roth-Straße 7

D-90766 Fürth

[email protected]

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots