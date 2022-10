Nürnberg (ots) –

Nicht nur bei Lebensmitteln, auch bei Hygieneprodukten ist der Nürnberger Discounter NORMA ganz vorne mit dabei! Das bestätigen nun auch die Expertinnen und Experten von ÖKOTEST in ihrer großen Analyse in der November-Ausgabe. Diesmal wurden Essigreiniger, Ultrabinden und Slipeinlagen genau untersucht und dabei festgestellt, dass die Produkte aus den NORMA-Regalen auf den Spitzenplätzen mitspielen. Gerade im Hygienebereich sind Inhaltsstoffe und das Preis-Leistungs-Verhältnis für die Kundinnen und Kunden besonders wichtig.

Ultrabinden mit sehr guten Produkteigenschaften

Bei Ultrabinden kommt es in erster Linie darauf an, wie hautverträglich die Produkte sind und wie gut die Flüssigkeitsaufnahme funktioniert. In beiden Kategorien schneiden die Ultrabinden von FLORIOLA besonders gut ab. Anders als die Konkurrenz weisen sie keine Mängel bei den Inhaltsstoffen auf. Das maximale Speichervermögen wird als „sehr hoch“ eingestuft, die Flüssigkeitsaufnahme als „sehr schnell“ kategorisiert. Mit einem Stückpreis von gerade einmal sechs Cent ist die Binde zudem deutlich günstiger als viele andere Produkte auf dem Markt. Alles in allem schneidet der NORMA-Artikel damit völlig zurecht „sehr gut“ ab und wird von ÖKOTEST empfohlen.

Slipeinlagen deutlich günstiger als der Wettbewerb

Die Diskussion um zu teure Hygieneprodukte für Frauen ist in vollem Gange. Umso wichtiger ist es, dass die FLORIOLA-Slipeinlagen von NORMA mit gerade einmal drei Cent pro Stück teilweise deutlich günstiger als andere Produkte im Test sind. Insgesamt wurden 29 Marken untersucht – einige davon kosten das Drei- bis Vierfache. Die verwendete Bio-Baumwolle und die Top-Produkteigenschaften haben dazu geführt, dass NORMA für das Produkt die Bewertung „gut“ erhalten hat. Bei „sehr schneller“ Flüssigkeitsaufnahme ist die Flüssigkeitsabgabe „gering“. Perfekte Voraussetzungen für eine Slipeinlage und für eine gute Bewertung von den Ökotestern.

Essigreiniger für den Haushaltsgebrauch

Die Essigreiniger von SAUBERMAX gehören zu den Klassikern im NORMA-Sortiment. Die Inhaltsstoffe und der Praxistest wurden nun von ÖKOTEST mit „gut“ bewertet. Pluspunkte gab es auch dafür, dass keine Kunststoffverbindungen in der Rezeptur des Essigreinigers vorhanden waren und der Rezyklatanteil in der Kunststoffverpackung bereits bei 45 Prozent liegt. Mit dem „guten“ Gesamtergebnis zeigt NORMA erneut, dass sich Discount und hochwertige Hygieneprodukte nicht ausschließen und die Kundinnen und Kunden sich auf ausgezeichnete Qualität verlassen können.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

