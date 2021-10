Schönefeld (ots) –

Auf in die Stadt der Superlative: Ab sofort ist Dubai vom BER per Nonstop-Flug zu erreichen. Die Strecke in die Vereinigten Arabischen Emirate wird von der lettischen Fluggesellschaft SmartLynx Airlines zunächst zweimal wöchentlich in Kooperation mit dem Pauschalreiseveranstalter FTI geflogen. Die Airline fliegt jeden Montag und Donnerstag in die Metropole am Arabischen Golf. Pünktlich zu Weihnachten kommt am 18. Dezember 2021 eine dritte wöchentliche Verbindung jeweils samstags hinzu. Die Hauptstadtregion ist damit erstmalig seit März 2020 wieder nonstop mit den Vereinigten Emiraten verbunden.

Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH:

“Wir freuen uns, dass SmartLynx Airlines und FTI den BER mit Dubai verbinden. Der Reiseveranstalter bietet Reisenden der Hauptstadtregion damit die Möglichkeit, nonstop nach Dubai zu reisen. Die neue Verbindung ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Rückkehr zu mehr Normalität im Flugverkehr.”

Geflogen wird die Strecke in den Orient mit einem Airbus A321. Ab BER wird die Verbindung jeweils spätabends angeboten. Die Flugzeit beträgt rund 6,5 Stunden. Reisende können so direkt bei Ankunft in ihren ersten vollen Urlaubstag starten. Gestartet wird am BER abends um 22.00 Uhr. Die Ankunft am Dubai International Airport (DXB) steht am frühen Morgen um 6.15 Uhr Ortszeit im Flugplan. Der Rückflug erfolgt jeweils dienstags und freitags um 8.00 Uhr vom Flughafen Dubai mit Ankunft am BER um 12.45 Uhr.

Die Flüge sind auf den Seiten von gängigen Online-Reisebüros und -Plattformen buchbar und auch individuell auf der Website von FTI -Touristik:

Buchungsseite vom BER nach Dubai (https://www.fti.de/smartlynx-airlines.html)

Dubai und EXPO 2020

Die neue Flugverbindung startet pünktlich zur EXPO 2020, die Pandemie-bedingt um ein Jahr verschoben werden musste und in den nächsten sechs Monaten unter dem Motto “Connecting Minds, Creating the Future” spannende Einblicke in die Themen Nachhaltigkeit und Mobilität gibt. Das EXPO-Gelände ist gut an den Flughafen angebunden.

SmartLynx Airlines

Die Ferienfluggesellschaft SmartLynx Airlines ist einer der führenden Charter- und ACMI-Anbieter Europas. Die 1992 als LatCharter gegründete, lettische Fluggesellschaft operiert seit 2008 unter ihrem heutigen Namen und verfügt über eine Flotte aus 15 Airbus A320-, sieben Airbus A321- und fünf Airbus A330-Maschinen.

