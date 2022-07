Marktschorgast (ots) –

Yucon schreitet in großen Schritten Richtung Zukunft. Denn die beliebte Marke der Microliner aus Oberfranken wächst von Jahr zu Jahr mit hoher Geschwindigkeit und bietet jetzt Campervan-Urlaubern eine noch größere Vielfalt, um unterschiedlichste Bedürfnisse abzudecken. Neben vier Grundrissen auf Mercedes-Benz und vier auf Fiat Ducato bietet der Hersteller von Premium-Kastenwagen nun auch drei neue Grundrisse auf Basis des Renault Trafic. Besonders interessant sind die neuen Yucon für Kurzentschlossene, Familien und alle, die es gerne kompakt mögen.

„Geh raus, mach dein Ding!“

… hieß es erstmals 2020, als die Marke Yucon mit einzigartigen Grundrissen wie dem Yucon 7.0 Lounge in den Markt startete. Die neuen Microliner ließen schnell die Herzen anspruchsvoller Individualisten, Designliebhaber und Offroadfans höher schlagen. 2021 und 2022 folgten weitere Grundrisse auf Mercedes-Benz-Basis und vier völlig neue Microliner auf Fiat-Basis. Jetzt geht Yucon noch einen weiteren Schritt Richtung Vollsortimenter im Bereich Campervans: mit den drei Grundrissen Yucon 51 FB, Yucon 51 SB und Yucon 55 SB auf Renault. Die kompakten, alltagstauglichen Raumwunder sind wegen ihres serienmäßigen Aufstelldaches, vier Schlaf- und bis zu fünf Sitzplätzen ideal für Familien und Einsteiger.

Yucon auf Renault – perfekt für Familien und alle, die es clever und kompakt mögen

Die neuen Yucon auf Renault sind echte Allrounder: Ob für den täglichen Gebrauch, spontane Wochenendausflüge oder Sommerurlaub am Meer: Die drei Microliner sind aufgrund ihrer Größe ab 5 m Länge flexibel, wendig und „allzeit bereit“. Typisch Yucon: Der Innenraum wird clever für jede Menge Stauraum genutzt. Ein großzügiges Raumgefühl und viele smarte Details machen die nächste Tour zum Vergnügen. Die neuen Microliner gibt es in zwei Längen (5 m und 5,5 m) in den drei Grundrissvarianten Yucon 51 FB, Yucon 51 SB und Yucon 55 SB. Während der FB-Grundriss auf eine feste Sitzbank setzt, überzeugen die beiden SB-Grundrisse mit flexibel verschieb- und herausnehmbarer Rückbank. So können Reisende von bis zu 2 m Laderaum (im Yucon 55 SB) profitieren. Alle Microliner auf Renault haben serienmäßig vier Schlafplätze – zwei auf der im Handumdrehen zum Komfortbett umgewandelten Rückbank, zwei im großzügigen Aufstelldach.

NEU: Microliner Yucon auf Renault Trafic – die HIGHLIGHTS!

– Zwei Längen ab 5,08 m, drei Grundrisse, sechs Lackierungen

– Schlafplatz für vier: 1,24 x 1,86 m durch umgebaute Rückbank; Aufstelldach 1,39 x 1,90 m,Sitzplätze für 5 Personen (SB-Grundrisse)

– Verschiebbare und herausnehmbare 3er-Sitzbank (SB-Grundrisse)

– Freistehender Tisch für den Innen- oder Außenbereich

– Viel Stauraum: zwei große Schubladen unter der Sitzbank und zwei Seitenschränke

– Großer Laderaum mit einer Länge von etwa 2,0 m (Yucon 55 SB); 1,6 m (Yucon 51 SB)

– Küche mit 49-L-Kühlschrank, großer 2-Flammkocher mit Piezo-Zündung, Spüle mit Wasserhahn

– 60-L-Frischwassertank ist besonders groß in der Fahrzeugklasse

– Üppige Serienausstattung: großes Aufstelldach, Isofix für Kindersitze, Dieselheizung, Style-Paket, Komfort-Paket u.v.m.

Yucon 6.0 BD – Microliner auf Mercedes-Benz mit optionalem Aufstelldach

Auch die Microliner auf Mercedes-Benz-Basis haben Neues zu verkünden: Mit dem Yucon 6.0 BD gibt es jetzt auch einen Microliner mit Stern, der aufgrund eines optionalen Aufstelldaches perfekt für Familien und Freunde geeignet ist. Eine weitere Neuheit: Offroad-Genießer können alle Yucon auf Mercedes-Benz jetzt mit dem neuen Technik Sprinter 4×4 ordern.

NEU: Microliner Yucon 6.0 BD mit Aufstelldach – die HIGHLIGHTS

– Großzügiges Querbett im Heck für sehr guten Schlafkomfort

– Zusätzlicher Schlafplatz im optionalen Aufstelldach

– Großzügiger Stauraum im Heck und im Innenraum

– Noch mehr Platz zum Entspannen und Genießen: Sitzgruppe für vier Personen

– Besonders viel Raumgefühl im kompakten und wendigen Microliner unter 6 m Länge

– Perfektes Offroad-Modell mit optionalem Allrad-Antrieb und bis zu 190 PS

– Original Komfortsitz von Mercedes-Benz, um 180 Grad drehbar

Ausblick: Yucon denkt schon heute an morgen

„Heute sehe ich uns mit insgesamt elf Grundrissen und drei Basisvarianten als erstklassigen Vollsortimenter im Bereich der Kastenwagen“, so Konstantin Döhler, Director Sales and Operations. „Ob Familien, Offroad-Fans, Langzeitreisende oder Städtetourer – für jedes Bedürfnis gibt es den passenden Microliner in unterschiedlichsten Preisklassen. Dabei geht es uns aber nicht nur darum, immer wieder neue Grundrisse zu etablieren, sondern die Weiterentwicklung jedes einzelnenModells steht im Mittelpunkt. Denn wir werden unsere Microliner ständig vor allem bezüglich Gewicht, Innenraumkomfort und Stauraum optimieren. Diese Entwicklung wird ebenso rasant weitergehen – für das Modelljahr 2024 gibt es bereits Pläne.

Alle Infos, Grundrisse und Bilder zu den neuen Yucon Microlinern gibt es hier. (https://yucon.frankia.com/)

