Flachau Tourismus bietet seinen Gästen mehr Erlebnisse: „Am Gipfel der Gaudi“ ist das Motto. Dieser Erlebnis-Reichtum spiegelt sich nun, gepaart mit einer zielgruppenorientierten, modernen Customer-Journey, auch im Webportal flachau.com wider: Das umfangreiche Portal wurde technisch und inhaltlich neu konzipiert – das Herzstück dabei ist der Experience-Shop. Go-Live für dieses innovative Webportal flachau.com war im Juli.

Maßgeschneiderte Webportal-Lösung mit Experience-One-Stop-Shop

Individualität, punktgenaue Zielgruppenansprache und -angebote, rasche und vor allem logisch aufgebaute Informationsweitergabe in Kombination mit emotionalen Inhalten und verbunden mit einer flexiblen, einfach zu bedienenden Buchungsstrecke sind das Um- und Auf für einen digitalen Destinationsauftritt.

Moderne Datenmanagement Systeme sind dabei die Instrumente, um effizient auf die User-Bedürfnisse reagieren zu können – verknüpft mit einem Destinationsmanagement System und einem einfach zu wartendem CMS. Genau das haben das Klagenfurter Unternehmen pixelpoint multimedia GmbH mit der Tochterfirma dataCycle GmbH in Zusammenarbeit mit Partner feratel media technologies AG, Flachau Tourismus und deren Kreativagentur zoom productions GmbH erfolgreich umgesetzt.

“Eines unserer wichtigsten Ziele dabei war es, unseren Gästen ein ansprechendes, in der Bedienung einfach gehaltenes und zeitgemäßes Format zu bieten, damit diese ein möglichst großes Spektrum an touristischen Leistungen – quasi alles unter einem Dach – online buchen können”, so Andreas Fischbacher, Geschäftsführer von Flachau Tourismus.

Inspiration trifft Innovation

Die Spitze der Innovation ist das sichtbare Webportal flachau.com, in dem User sich einfach, schnell und auf ihre Bedürfnisse orientiert, erst Inspiration, dann Informationen und Angebote suchen und ohne Umwege buchen können.

Dies ermöglicht das intelligente Datenmanagement-System dataCycle, das als Content- und Daten-Hub funktioniert und über Schnittstellen die Informationen automatisch am Webportal ausliefert: Sogenannte Stammdaten werden von z.B. feratel automatisch importiert, aktualisiert und intelligent verknüpft, das gleiche gilt für Kreativdaten wie z.B. Bilder, Texte etc. Durch die Verbindung mit dem Destinationsmanagement-System von feratel können auch alle Angebote, egal ob Unterkunft, Erlebnis, Artikel oder Veranstaltung direkt gebucht werden.

“Aufgrund unserer Beteiligung an der Multimediaagentur Pixelpoint ist es uns ab sofort möglich, auch individuell gewünschte Darstellungen des Deskline Contents für unsere Kunden zu realisieren. Der Kunde erhält damit alles aus einer Hand. Vom Design bis hin zur technischen Umsetzung“, so feratel CEO Markus Schröcksnadel.

Zeitsparender Datenautomatismus für User und Anbieter

„Der Clou eines modernen Webportal ist einerseits, die Datenflut aus verschiedenen Systemen intelligent zu verknüpfen und diese für User designoptimiert und logisch zu präsentieren. Und andrerseits müssen die Daten für unsere Kunden, die Anbieter, so zeiteffizient wie möglich verwaltbar sein. Das Schlagwort dabei ist Automatismus. Durch unsere Zusammenarbeit von Informationstechnologen und Webentwicklern, SEO- und Marketingspezialisten mit den Experten von feratel können wir unseren Kunden genau das bieten. Für die User ersichtlich ist ein Webportal, in dem sie sich über alle Angebote der Region informieren und diese einfach buchen können. Und unser Kunde braucht sich keine Sorgen mehr über Aktualisierungen von Angeboten etc. machen: Der Großteil der Inhalte auf der Website wird automatisch durch die Verbindung von dataCycle im CMS generiert“, erläutert Marcus Hofbauer, pixelpoint CTO und Projektleiter.

