Leverkusen (ots) –

Die Diagnose Prostatakrebs kann für Betroffene eine enorme Herausforderung darstellen. Der Befund löst eine Vielzahl an Emotionen aus, von Angst und Unsicherheit bis hin zu Verdrängung, Überforderung oder Verzweiflung. Noch dazu müssen Patienten sich mit unbekannten medizinischen Begrifflichkeiten, Tests und Werten auseinandersetzen und viele Entscheidungen hinsichtlich ihrer Therapie treffen. Da kommen zwangsläufig Fragen auf. Das neue wertvollER-Magazin für Männer mit Prostatakrebs und deren Angehörigen gibt Antworten auf Fragen zu Therapie, Sport und Ernährung. Mit praktischen Tipps, interessanten Interviewpartnern und inspirierenden Geschichten soll es Prostatakrebs-Patienten in ihrem Kampf mit der Diagnose nicht nur Mehrwerte bieten, sondern auch Hoffnung schenken.

Zeit im Wartezimmer perfekt nutzen mit dem wertvollER Magazin

Im Rahmen der digitalen Aufklärungskampagne „wertvollER“ unterstützt Bayer Vital Betroffene in jeder Phase ihrer Erkrankung dabei, Prostatakrebs zu verstehen, Wohlbefinden zu steigern und die eigene Lebensqualität zu verbessern. In diesem Sommer stehen die Inhalte Patienten und Angehörigen auch in gedruckter Form zur Verfügung. Die erste Ausgabe des „wertvollER Magazins“ liegt ab sofort in den Wartezimmern urologischer Arztpraxen aus, kann auf der Website kostenfrei bestellt oder direkt digital (https://www.wertvoll-er.de/mehrwert/magazin-prostatakrebs) gelesen werden.

Clevere Services und wertvolle Unterstützung für Patienten und Angehörige

Die erste Magazin-Ausgabe ist bespickt mit vielen Services für Betroffene. So bietet sie beispielsweise eine Checkliste für das Arztgespräch zum Abreißen. Denn insbesondere im Dialog mit dem behandelnden Urologen oder der Urologin können Unsicherheit und Aufregung die Kommunikation erschweren. Daher ist es ratsam, von einer Person aus dem näheren Umfeld begleitet zu werden, die im Gespräch unterstützen kann. Zusätzlich sollten Patienten sich sämtliche Fragen und Anliegen vorab notieren, um im Arztgespräch nichts zu vergessen. Mit der Checkliste können Patienten individuelle Fragen, Symptome oder zusätzliche Informationen notieren und so gut vorbereitet ins Beratungsgespräch starten. Die Checkliste dient aber nicht nur zu Hause als nützlicher Leitfaden zur Vorbereitung auf das Arztgespräch, sondern kann auch im Wartezimmer einen Blick wert sein, um sich wesentliche Besprechungspunkte in Erinnerung zu rufen.

Wer unmittelbar vor der Therapieentscheidung steht, findet im Magazin eine Übersicht über die verschiedenen Prostatakrebs-Stadien und Behandlungsoptionen, sowie eine Einordnung durch einen Urologen.

Sommer-Ausgabe motiviert zu Freizeitaktivitäten für mehr Lebensqualität

Neben medizinischem Wissen hält die erste Ausgabe in diesem Sommer viele Servicetipps für Patienten bereit, um die warme Jahreszeit aktiv zu gestalten und zu genießen. Denn Sommer bedeutet: Viel Zeit im Freien verbringen, Ausflüge machen und geselliges Zusammensein mit Familie und Freunden. Dazu zählt zweifelsohne auch Kulinarisches. Deshalb bietet die erste Magazin-Ausgabe speziell auf Krebspatienten zugeschnittene Grilltipps, sowie leckere Rezepte für das Grillbuffet.

Mehr „wertvollER“-Formate für Patienten und Angehörige

„wertvollER – Ein Magazin für Männer mit Prostatakrebs“ kann im Service- und Ratgeberportal der Kampagne „wertvollER“ – Gut leben trotz fortschreitendem Prostatakrebs“ unter www.wertvoll-er.de kostenlos gelesen und bestellt werden. Dort finden Prostatakrebs-Patienten und deren Angehörige umfangreiche Informationen wie auch weitere unterstützende Formate, z.B. das Videomagazin wertvollER TV (https://www.wertvoll-er.de/mehrwert/wertvoller-tv) und den kostenlosen Newsletter (https://www.wertvoll-er.de/newsletter). Einen Austausch mit anderen Betroffenen ermöglicht zudem die begleitende Facebookseite (https://www.facebook.com/wertvollER.community).

Pressekontakt:

Alexander Siersleben

PR Referent Pharma

Bayer Vital GmbH

E-Mail: [email protected]

Original-Content von: Bayer Vital GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots