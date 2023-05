Verden (ots) –

Vom Erholungs-Wochenende im Spa-Hotel bis zum achtsam-gesundheitsorientierten Essen: Der Wellness-Trend boomt weltweit. Um das Zwei- bis Dreifache wuchs der Umsatz mit entsprechenden Produkten und Dienstleistungen in den vergangenen Jahren allein im Inland, schätzt der Deutsche Wellness Verband. Weltweit soll der Markt nach Berechnungen des in Miami/Florida ansässigen, renommierten Global Wellness Institutes (GWI) eindrucksvolle 4,5 Billionen Dollar groß sein – Tendenz steigend. Das Ziel laut GWI: „Eine Welt frei von verhinderbaren Krankheiten“.

Der Trend zur genussorientierten Stärkung von Körper und Seele hat jetzt auch die geliebten Haustiere erfasst. So präsentiert Deutschlands führender Hersteller von Tierfutter für Hunde und Katzen – das im niedersächsischen Verden (Aller) beheimatete Unternehmen Finnern – aktuell eine Wellness-Produktlinie für Stubentiger. Allen fünf neuen Alleinfuttermitteln der Marke „Kattovit Vital Care“ (jeweils für Katzen mit bestimmten Bedürfnissen) wurde die organische Säure Taurin zugesetzt, was der Herzstärkung der Tiere dient, sowie Vitamin A zur Unterstützung ihres Immunsystems. Der Bremer Tierarzt Dr. Andreas Seide: „Allgemein geht es dabei um die Themen Gesundheitsprophylaxe und Krankheitsprävention“. Kattovit Vital Care wurde mit Ernährungsexperten entwickelt und kombiniert funktionale Ernährung mit hervorragendem Geschmack. Diese ausgewogene Vollnahrung kann Katzen zu einem vitaleren Katzenleben verhelfen. Die neue Gesunderhaltungslinie für Katzen von Finnern ist ab sofort im Fachhandel und online erhältlich (jeweils in 85-g-Frischebeuteln).

Tierarzt Dr. Seide, Präsident der Tierärztekammer Bremen, erklärt die Besonderheiten der einzelnen Produkte für unterschiedliche Katzentypen.

Für kastrierte Katzen: „Kattovit Vital Care Sterilised mit Huhn“

Dr. Seide: „Dieses Futter hat mit 80 kcal je 100 Gramm einen vergleichsweise niedrigen Energiegehalt. Es eignet sich deshalb besonders für kastrierte Katzen, die sich wegen des reduzierten Sexualtriebs weniger bewegen und deshalb auch weniger Energie aufnehmen sollten. Dies gilt übrigens auch für Wohnungskatzen im Allgemeinen. Kastrierte Katzen neigen außerdem zu Harnwegserkrankungen und zur Bildung von Struvitsteinen. Das hier zugesetzte Säuerungsmittel Methionin beugt diesen Erkrankungen vor.“

Für Wohnungskatzen: „Kattovit Vital Care Indoor mit Huhn“

Dr. Seide: „Eine Faustregel besagt, dass Freigängerkatzen rund zwölf Stunden am Tag schlafen und zwölf Stunden aktiv sind. Eine Wohnungskatze ist nur halb so lang aktiv – sie schläft bis zu 18 Stunden täglich. Außerdem braucht sie im Winter erheblich weniger Energie als ihre viel draußen lebende Artgenossin, um die Körpertemperatur zu erhalten. Also empfiehlt sich bei Indoor Katzen eine geringere Energiezufuhr, um Übergewicht vorzubeugen. Bei diesem Produkt ist entsprechend der Fettgehalt reduziert und der Eiweißgehalt höher, was leichter verdaulich ist.“

Für Sensible: „Kattovit Vital Care Digestive mit Huhn“

Dr. Seide: „Dieses Produkt ist im Fettgehalt reduziert und besitzt einen relativ geringen Rohfasergehalt. Damit ist es besonders leicht verdaulich und eignet sich besonders gut für Katzen mit entsprechender Sensibilität. Es kann nach überstandener Krankheit weniger geeignet sein, weil dann der Rohfasergehalt möglicherweise höher sein sollte. Bei regelmäßiger Verabreichung sollte man vorher den Tierarzt um Rat fragen“.

Bei langen Fellhaaren: „Kattovit Vital Care Anti Hairball mit Lachs“

Dr. Seide: „Katzen mit langen Fellhaaren – zum Beispiel Perserkatzen oder Britisch Langhaar Katzen – neigen häufig zu extremer Haarballenbildung. Das kann zu Magenschleimhautentzündungen führen. Man füttert bei diesem Katzentyp deshalb gern Malz zu, das die Haare im Magen einfettet und den entzündungsfördernden Verwirbelungen der langen Haare entgegenwirkt. Bei diesem Produkt ist Malz gleich mitenthalten, was bei langhaarigen Katzen sinnvoll ist.“

Stärkt das Immunsystem: „Kattovit Vital Care Hair & Skin mit Geflügel“

Dr. Seide: „Hier geht es vor allem um glänzendes Fell, gesunde Haut und die Stärkung des Immunsystems. Der Zusatz von Vitamin D3, Zink und Mangan spielt dafür eine Rolle, noch wichtiger sind jedoch ungesättigte Fettsäuren. Der hohe Geflügel-Anteil von 39 Prozent am Futter ist begrüßenswert, allerdings nur für Katzen ohne Futtersensibilität auf Geflügel“.

