München (ots)

DEKRA und ADAC sorgen im kommenden Jahr gemeinsam für ein neues Event-Highlight auf dem DEKRA Lausitzring. Das Family & Friends Festival 2022 begeistert am 20. und 21. August 2022 mit einem Eventformat für die ganze Familie. Das Festival kombiniert verschiedene Themenwelten, Entertainment, spannende Einblicke hinter die Kulissen des DEKRA Technology Centers und zwei Rennen der Deutschen GT-Meisterschaft, des ADAC GT Masters. Im Vorfeld zum vierten Rennwochenende der Deutschen GT-Meisterschaft 2021 an diesem Wochenende (10. bis 12. September) stellten DEKRA und ADAC am Mittwochnachmittag die Pläne für das Family & Friends Festival 2022 im Rahmen einer Pressekonferenz vor.

Für die Besucher gibt es beim Family & Friends Festival im August 2022 viel zu entdecken. Verschiedene Themenwelten aus den Bereichen Motor, Technik, Outdoor, Wellness und Kinder decken vielfältige Interessengebiete ab. In der Themenwelt Motor gibt es nicht nur die Rennen des ADAC GT Masters mit einem spektakulären Feld zu sehen, sondern auch die Möglichkeit, verschiedene Mobilitätsformen selbst zu erleben und Fahrzeugmodelle verschiedener Hersteller zu testen. Auf die jüngsten Besucher wartet eine Kinderwelt, die mit zahlreichen Aktivitäten begeistert. Spannende Entertainment- und Cateringangebote runden das abwechslungsreiche Programm ab.

“Das Family & Friends Festival mit seinem Messecharakter rund um Technologie und Lifestyle bringt eine Reihe besonderer Erlebnisse in einzigartiger Kombination zusammen”, so Uwe Burckhardt, Leiter Test und Event am DEKRA Lausitzring. “Die Besucherinnen und Besucher können hier nicht nur Motorsport live erleben, sondern sich ein ganzes Wochenende lang auf unterschiedliche Art und Weise begeistern lassen. Gerne hätten wir schon in diesem Jahr losgelegt, mussten die Pläne aber pandemiebedingt noch einmal aufschieben. Umso größer ist die Vorfreude auf 2022 – als Auftakt einer jährlichen Veranstaltungsreihe.”

“Beim Family & Friends Festival handelt es sich um ein ganz neues Eventformat, wir freuen uns auf die gemeinsame Umsetzung mit unserem langjährigen Partner DEKRA”, sagt ADAC Motorsportchef Thomas Voss. “Wir sprechen mit dem Festival die ganze Familie an – von Klein bis Groß. Dabei steht das Erleben im Vordergrund. Weitere Details zu den einzelnen Highlights des Family & Friends Festival 2022 werden wir in den kommenden Monaten veröffentlichen. Bei unseren Motorsport-Events wollen wir zukünftig neue Wege gehen, uns breiter aufstellen und neue Zielgruppen begeistern. Als Leuchtturmprojekt ist das Family & Friends Festival ein erster Schritt, neue Eventformate zu entwickeln.”

Pressekontakt:

Dekra e.V.

Wolfgang Sigloch, T +49 711 78 61 23 86, E-Mail [email protected] e.V.

Oliver Runschke, T +49 89 76 76 69 65, E-Mail [email protected] Langendorff, T +49 89 76 76 69 36, E-Mail [email protected]

Original-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots