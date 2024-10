Rüsselsheim am Main (ots) –

Nach der Einführung der Plug-in Hybrid Version 225 (Energieverbrauch (gewichtet): 16,6 kWh Strom/100 km plus 1,5 l Benzin/100 km; CO2-Emission 33 g/km; CO2-Klasse: B; Bei entladener Batterie: Kraftstoffverbrauch 6,5 l/100 km; CO2-Klasse: E.(1)) im Jahr 2022 vervollständigt PEUGEOT sein Elektro-Angebot mit einer elektrischen Version des PEUGEOT 408 (Energieverbrauch 15,1-15,3 kWh/100 km; CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.(1)). Der neue PEUGEOT E-408 verbindet die Faszination einer Fastback-Silhouette mit der Null-Emissions-Effizienz, dem Fahrspaß eines Elektromotors 157 kW (210 PS) und dem Fahrspaß von PEUGEOT mit bis zu 453 km(1) Reichweite (kombiniert). Das Aufladen wird erleichtert mit dem integrierten Routenplaner. Der PEUGEOT E-408 profitiert vom Programm PEUGEOT ALLURE CARE und bietet somit einen Besonderen Schutz als Garantie bis zu 8 Jahren bzw. bis zu 160.000 km (je nachdem, was nach Lieferdatum des Neufahrzeugs zuerst eintritt), gemäß den Bedingungen des Programms.(2) Der neue PEUGEOT E-408 Allure ist ab 46.600 Euro UVP erhältlich.

ALLURE: Mit seiner Fastback-Silhouette und dem 100 Prozent elektrischen Antrieb ist der PEUGEOT E-408 ein einzigartiges Fahrzeug auf dem Markt.

EMOTION: Die Freude am 100 Prozent elektrischen Fahren wird durch das PEUGEOT i-Cockpit® mit integriertem Routenplaner noch verstärkt.

EXZELLENZ: Der PEUGEOT E-408 vervollständigt das Elektrofahrzeug-Angebot der Löwenmarke, das mit 12 Elektro-Pkw und leichten Nutzfahrzeugen eines der umfangreichsten aller großen Hersteller auf dem europäischen Elektromarkt ist.

Mit der Vorstellung des neuen PEUGEOT 408 im Juni 2022 hat PEUGEOT die Spitze des C-Segments mit einer Fastback-Silhouette bereichert. Unerwartet anders, besticht der PEUGEOT 408 durch seine dynamische Linienführung, die eine erhöhte Fahrposition bietet, und sein bis ins kleinste Detail ausgefeiltes hochwertiges Design.

Der elektrifizierte Antrieb Plug-In Hybrid 225 e-EAT8 markiert einen ersten Schritt in Richtung Elektrifizierung für den PEUGEOT 408. Zu Beginn dieses Jahres wurde der PEUGEOT 408 48V HYBRID 136 mit e-DSC6 Getriebe (Kraftstoffverbrauch: 5,1 l/100 km; CO2-Emission 116 g/km; CO2-Klasse: D.(1)) in die Modellpalette aufgenommen. Der neue PEUGEOT E-408 ergänzt diese Elektrostrategie mit einem Elektromotor mit 157 kW (210 PS) in Verbindung mit einer 58,2 kWh NMC-Batterie.

Für den neuen PEUGEOT E-408 werden ab dem 2. Oktober 2024 die Bestellungen geöffnet.

Der neue PEUGEOT E-408 wird im Werk Mulhouse produziert und profitiert vom Programm PEUGEOT ALLURE CARE und bietet somit den Besonderen Schutz der Garantie bis zu 8 Jahren bzw. bis zu 160.000 km (je nachdem, was nach Lieferdatum des Neufahrzeugs zuerst eintritt), gemäß den Bedingungen des Programms.(2)

ALLURE: ein unerwartetes und dynamisches Fastback-Design

Das innovative Fließheckdesign bietet eine Basis, die eine vollständige Elektrifizierung ermöglicht, ohne Kompromisse bei Stil, Dynamik oder Innenraumkomfort einzugehen.

Mit einer Gesamtlänge von 4,69 m und einer Breite von 1,85 m (bei eingeklappten Spiegeln) nutzt der PEUGEOT E-408 die Multi-Energie-Plattform E-EMP2 (Efficient Modular Platform), die sich durch einen Radstand von 2,79 m auszeichnet. Diese großzügigen Abmessungen ermöglichen den Einbau der Batterie in den Unterboden des Fahrzeugs zwischen den Reifen, wodurch der Platz im Innenraum erhalten bleibt und der Schwerpunkt des PEUGEOT E-408 für ein dynamisches Fahrverhalten auf der Straße abgesenkt wird.

Diese Architektur verbindet die dynamische Eleganz eines Fastbacks mit einem besonderen Fahrverhalten und einer leicht erhöhten Fahrposition, die den täglichen Fahrspaß, die Sicherheit und den Komfort erhöht.

– Design: dynamischer Fastback

Mit seiner breiten Radspur – 1,59 m vorne und 1,60 m hinten – liegt der PEUGEOT E-408 fest auf der Straße. Dank der geringen Höhe von 1,49 m bietet der PEUGEOT E-408 ein schlankes und sportliches Profil, was die Aerodynamik verbessert.

Der katzenhafte Charakter des PEUGEOT E-408 wird durch die einzigartige und markante Gestaltung der Oberflächen unterstrichen, die besonders am Heck auffällt – mit den zwei „Katzenohren“, dem Kofferraumdeckel und der Form der Kotflügel, die scharfe Facetten bilden, um mit dem Licht zu spielen.

Die seitlichen Karosserie- und Radverkleidungen gehen in einen robusten schwarzen Heckstoßfänger über, der die Karosseriefarbe diagonal schneidet und so die Dynamik des Hecks betont. Die großen Räder mit 19 Zoll (48,26 cm) in Graphit mit innovativem Design sind mit Reifen der Dimension 225/50R19 mit sehr geringem Rollwiderstand (Klasse A+) ausgestattet.

– Eine moderne Identität

Die Farbgebung des Kühlergrills des PEUGEOT E-408 lässt ihn mit der Form des Stoßfängers verschmelzen – ein Zeichen für den Wandel und die Ära der Elektrifizierung der Modellpalette von PEUGEOT.

Die Marken DNA wird durch die ausgefeilte Beleuchtung deutlicher. An der Front ermöglicht die LED-Technologie sehr schmale, wirkungsvolle Scheinwerfer, die das Aussehen des PEUGEOT E-408 prägen: ein typischer PEUGEOT Look. Die Lichtsignatur setzt sich nach unten mit zwei LED-Leisten in Form von Reißzähnen fort, die in den Stoßfänger eintauchen. Am Heck nimmt die PEUGEOT DNA die Form der ikonischen LED-Leuchten mit drei Krallen an, die für noch mehr Dynamik sorgen.

Fünf Farben sind für den neuen PEUGEOT E-408 erhältlich: Okenite Weiß, Obsession Blau, Selenium Grau, Elixir Rot und Perla Nera Schwarz.

EMOTION: mehr denn je treibt der Fahrspaß den Fortschritt an

Großzügige Leistung und sofortiges Drehmoment bieten bei 100 Prozent Elektroantrieb des PEUGEOT E-408 Fahrspaß pur. Dieser wird durch das PEUGEOT i-Cockpit® und das Fahrverhalten in bester PEUGEOT Tradition noch verstärkt.

– Ein einzigartiges Fahrerlebnis

Das PEUGEOT i-Cockpit® bietet eine außergewöhnliche Ergonomie. Das kompakte Lenkrad steigert den Fahrspaß durch einzigartige Agilität und Präzision der Bewegungen. Das digitale Kombiinstrument befindet sich auf Augenhöhe direkt über dem Lenkrad und umfasst ein vollständig anpassbares und konfigurierbares 3D-Digitalpanel mit 10 Zoll (25,4 cm).

Mehr denn je ist der Fahrspaß in der DNA des neuen PEUGEOT E-408 verankert, mit einer idealen Straßenlage, einem hohen Fahrkomfort und einer optimalen Wendigkeit in der Stadt, die durch einen Wendekreis von 11,18 m von Bordstein zu Bordstein ermöglicht wird.

– Leistung trägt zum Fahrvergnügen bei

Der neue PEUGEOT E-408 ist mit einem Synchron-Elektromotor mit Permanentmagneten ausgestattet, der 157 kW (210 PS) und ein hohes Drehmoment von 345 Nm entwickelt. Dieser Motor wird in Frankreich, in Trémery, von dem Gemeinschaftsunternehmen STELLANTIS-NIDEC hergestellt. Das dazugehörige Getriebe wird von STELLANTIS in Valenciennes (Frankreich) hergestellt.

– Das PEUGEOT i-Cockpit® mit zahlreichen vernetzten Diensten*

Der zentrale 10-Zoll-HD-Bildschirm (25,4 cm) ermöglicht die Steuerung des PEUGEOT i-Connect® Advanced Systems, das im PEUGEOT E-408 serienmäßig enthalten ist und eine effiziente sowie effektive TomTom® Connected 3D-Echtzeit-Navigation bietet. Für optimale Lesbarkeit erstreckt sich die Kartenanzeige über den gesamten 10-Zoll-Touchscreen. System-Updates erfolgen „over the air“, also direkt durch Datenübertragung über das Telekommunikationsnetz.

Das PEUGEOT i-Cockpit® ermöglicht effiziente Navigation mit einem Routenplaner und optimierten Lösungen. Das Navigationssystem verfügt über eine „Trip Planner“-Funktion, die Routen optimal plant, um die Reichweite des Fahrzeugs zu maximieren und das Aufladen zu erleichtern. Um die ideale Route zu berechnen, berücksichtigt das System zahlreiche Informationen, darunter die zu fahrende Strecke, den Ladezustand der Batterie zu Beginn der Fahrt, den gewünschten Ladezustand bei Ankunft, die Geschwindigkeit, den Energieverbrauch, den Verkehr, die Straßenbeschaffenheit, die Höhenlage und die verfügbaren Ladestationen entlang der Strecke.

Die E-Routes App von Free2move Charge ist auch im Fahrzeug zugänglich, indem ein Smartphone mit dem PEUGEOT i-Connect® System verbunden wird. Die App optimiert alle Fahrten, indem sie u.a. die beste Route auf der Grundlage der Reichweite des Fahrzeugs, des Standorts der Ladestationen, der Verkehrsbedingungen und der zu fahrenden Strecke berechnet.

Die Mirroring-Funktion, die das Smartphone mit dem Infotainment-System des Fahrzeugs verbindet, ist drahtlos (Apple CarPlay/Android Auto), und ermöglicht es, zwei Smartphones gleichzeitig über Bluetooth zu verbinden. Vier USB-C-Anschlüsse komplettieren die Konnektivität des PEUGEOT E-408.

In der Mitte des Armaturenbretts befinden sich die vollständig konfigurierbaren PEUGEOT i-Toggles®. Diese berührungsempfindlichen Tasten können so eingestellt werden, dass sie schnellen Zugriff auf 5 favorisierte Funktionen der Nutzenden bieten: Anrufen eines favorisierten Kontakts, Starten der Navigation zu einem häufig verwendeten Ziel, Einstellen des Radios auf einen favorisierten Sender, Einstellen der idealen Temperatur der Klimaanlage usw. Bis zu 8 Profile können individuell gestaltet werden.

Der Spracherkennungsbefehl „OK PEUGEOT“ in natürlicher Sprache ermöglicht den Zugriff auf alle Infotainmentfunktionen und ChatGPT(3). Wie alle PEUGEOT Fahrzeuge der neuesten Generation verfügt auch der neue PEUGEOT E-408 über die generative künstliche Intelligenz ChatGPT, die per Sprachbefehl auf alle Anfragen reagiert, wie z. B. touristische Informationen oder ein Quiz, um beispielsweise Kinder während der Fahrt zu beschäftigen.

Die MyPEUGEOT® Smartphone-App ist besonders praktisch und ermöglicht:

– Das Starten oder Planen der thermischen Vorkonditionierung. Diese Funktion bietet nicht nur mehr Komfort, sondern trägt auch zur Optimierung der Reichweite bei, indem die Batterie auf Temperatur gebracht wird, wenn das Fahrzeug an die Steckdose angeschlossen ist.

– Beratung, Planung, Start oder Verschiebung der Batterieladung.

– Aktivierung der Begrüßungslichtsequenz, z.B. um das Fahrzeug auf einem überfüllten Parkplatz zu finden.

* Einige Dienste können ein Abonnement erfordern.

– Eine warme Atmosphäre im Innenraum

Der neue PEUGEOT E-408 ist als High-End-Fastback im C-Segment konzipiert. Er bietet eine Vielzahl von Ausstattungsmerkmalen, um die Freude am Reisen und an der Mobilität voll auszuschöpfen.

Im Innenraum des neuen PEUGEOT E-408 verbreitet die LED-Ambiente-Beleuchtung (8 Farben zur Auswahl) hinter der Mittelkonsole ein sanftes Licht und trägt so zum anspruchsvollen Innenraumambiente bei. Das gleiche Licht erstreckt sich auch auf die gepolsterten Türverkleidungen, die je nach Ausstattungsvariante mit Stoff, Alcantara® (RHD) oder echten Aluminium-Prägungen (LHD) bezogen sind.

Der thermische und akustische Komfort des neuen PEUGEOT E-408 wird durch die bei der Konstruktion und Fertigung der Fenster eingesetzten Technologien optimiert:

– Vorne und hinten haben die Scheiben eine überdurchschnittliche Dicke (3,85 mm).

– Vorne sind die Seitenscheiben laminiert (3,96 mm bei GT), um eine bessere Schalldämmung und mehr Sicherheit zu gewährleisten.

Auch die Klimaanlage trägt zum thermischen Komfort der Insassen bei. Die Belüftungsdüsen, die frische Luft in den Innenraum bringen, sind vorne hoch angebracht, und die Fondpassagiere profitieren von zwei Belüftungsdüsen, die sich hinten an der Mittelkonsole befinden.

Um ein gesundes Innenraumklima zu gewährleisten, kann der PEUGEOT E-408 GT mit dem optionalen AQS (Air Quality System) ausgestattet werden, das die Qualität der in den Innenraum eintretenden Luft kontinuierlich überwacht und automatisch eine Umluftfunktion aktivieren kann. Auf dem Niveau GT wird dies durch das Clean Cabin ergänzt, ein Luftaufbereitungssystem mit Schadstoffgas- und Partikelfilterung, wobei die Luftqualität auf dem zentralen Touchscreen angezeigt wird.

Das Hi-Fi Premium FOCAL®-System des neuen PEUGEOT E-408 ist das Ergebnis einer über dreijährigen Zusammenarbeit mit dem High-End-Audio-Spezialisten. Das Hi-Fi Premium FOCAL® System, das durch die digitale Klangverarbeitung ARKAMYS ergänzt wird, besteht aus 10 Lautsprechern mit exklusiven, patentierten Technologien:

– 4 TNF-Aluminiumkalotten-Hochtöner,

– 4 Tieftöner/Mitteltöner mit Polyglass-Membran und 16,5 cm TMD-Aufhängung (Tuned Mass Damper),

– 1 Polyglass Zentralkanal,

– Die Lautsprecher sind mit einem neuen 12-Wege-Verstärker mit 690 Watt (verstärkte Class-D-Technologie) verbunden.

Die Vordersitze sind mit dem AGR-Gütesiegel (Aktion Gesunder Rücken e.V.) ausgezeichnet, das von einer unabhängigen deutschen Vereinigung von Ergonomie- und Rückenexperten vergeben wird. Das Label würdigt sowohl die Ergonomie als auch die Verstellmöglichkeiten der Vordersitze. Die vorderen Sitze können je nach Version mit einer 10-fachen elektrischen Verstellung mit zwei Memory-Einstellungen für Fahrerinnen und Fahrer, einer 6-fachen elektrischen Verstellung für Beifahrerinnen und Beifahrer sowie einer 8-fachen Luftmassage mit fünf verschiedenen Programmen und einer Sitzheizung ausgestattet werden.

Bei der Gestaltung der Sitze wurde darauf geachtet, die Qualität der verwendeten Materialien hervorzuheben: melierter Stoff, Strukturgewebe, Alcantara®, geprägtes Leder und Nappaleder (für ausgewählte Märkte). Bei den GT-Versionen sind die serienmäßigen Sitze mit charakteristischen Ziernähten in „Adamin“-Grün ausgestattet, welche auch das Armaturenbrett, die Mittelkonsole, das Lenkrad und die Türverkleidungen zieren.

Zwischen den Vordersitzen ist die Mittelkonsole, in der sich eine induktive Ladestation befindet. Der Rest der Konsole ist ganz dem Stauraum und der Funktionalität gewidmet, mit einer Armlehne, zwei USB-C-Steckdosen (Laden/Datenübertragung), zwei Getränkehaltern mit großem Durchmesser und bis zu 33 Litern Stauraum für Sonstiges.

Das Platzangebot im Innenraum ist dank des langen Radstandes von 2,79 m besonders großzügig und macht den neuen PEUGEOT E-408 zum geräumigsten PEUGEOT für die Passagiere: Sie profitieren von 183 mm Beinfreiheit. Der Fußraum bietet ihnen Platz, um ihre Beine unter den Sitzen der vorderen Reihe auszustrecken. Das Design der Sitze und die Sitzneigung sollen den Passagieren die Möglichkeit geben, ihren Platz während der Fahrt komfortabel zu nutzen.

Auch die Konnektivität kommt nicht zu kurz: Ab dem Niveau Allure sind zwei USB-C-Ladeanschlüsse im hinteren Bereich der Mittelkonsole vorhanden.

Der neue PEUGEOT E-408 bietet serienmäßig eine zweiteilige Sitzbank (40/60 geteilt umklappbar), die mit einer Durchladeklappe ausgestattet ist. Ab dem Niveau GT lassen sich die beiden Teile mit Hilfe von zwei leicht zugänglichen Bedienelementen an den Seiten des Kofferraums sofort umklappen.

Das Kofferraumvolumen des neuen PEUGEOT E-408 ist besonders großzügig und bietet 471 dm3 Ladekapazität. Bei umgeklappten Rücksitzen vergrößert sich der Stauraum auf 1.545 dm3. Bei umgeklappter Sitzbank kann ein Gegenstand von bis zu 1,89 m Länge geladen werden. Für den täglichen Gebrauch ist der Kofferraum mit einer 12-V-Steckdose an der rechten Kofferraumverkleidung, LED-Beleuchtung, einem Ablagenetz und einer elastischen Ablage sowie Taschenhaken ausgestattet.

EXZELLENZ: ein ständiges Streben nach Effizienz, Sicherheit und Qualität

Bei der Konzeption und Entwicklung des PEUGEOT E-408 stand die Effizienz im Mittelpunkt der Überlegungen der Teams von PEUGEOT.

– Konzipiert für eine nahtlose Energiewende

Der Aerodynamik des neuen PEUGEOT E-408 (SCx: 0,66) wurde besondere Aufmerksamkeit geschenkt: Stoßfänger, vordere Lufteinlässe, Unterbodenschutz und untere Abdeckungen für die Vorderräder. Der neue PEUGEOT E-408 erhält außerdem einen speziellen Unterboden zur Verbesserung der Aerodynamik. Das Ergebnis ist ein niedriger Stromverbrauch von 15,2 kWh/100 km und eine kombinierte Reichweite von bis zu 453 km(1) nach WLTP (kombiniert).

Der PEUGEOT E-408 ist mit einer Hochspannungsbatterie von 58,2 kWh ausgestattet. Mit der NMC 811-Technologie – 80 Prozent Nickel, 10 Prozent Mangan, 10 Prozent Kobalt – profitiert er von einer erhöhten Energiedichte mit 18 Onboard-Modulen. Der neue PEUGEOT E-408 bietet eine Reichweite von 453 km(1) kombiniert nach WLTP und erfüllt damit die Bedürfnisse der meisten C-Segment-Kunden, deren typische tägliche Fahrleistung unter 45 km liegt (Branchendaten, FY23 – HY24).

Regeneratives Bremsen sorgt für ein sanfteres Fahrerlebnis. Mit den Schaltwippen hinter dem kompakten Lenkrad kann der Fahrer die Bremsenergierückgewinnung ganz einfach in 3 Stufen aktivieren: Die linke Schaltwippe erhöht die Regeneration, die rechte verringert sie. Die drei Regenerationsstufen sind „Niedrig“ (-0,6 m/s²) für ein Gefühl, das dem eines thermischen Fahrzeugs nahekommt, „Moderat“ (-1,3 m/s²) für eine stärkere Verzögerung beim Loslassen des Gaspedals und „Erhöht“ (-2,0 m/s²) für eine maximale Verzögerung beim Loslassen des Gaspedals und damit eine maximale Regeneration. Bei den letzten beiden Stufen leuchten automatisch die hinteren Bremslichter auf.

Der Fahrende kann außerdem zwischen drei Fahrmodi wählen, je nach Anforderung. Normal ist die Standardeinstellung mit einer Leistung von 140 kW (190 PS) und einem Drehmoment von 300 Nm, die ein ideales Gleichgewicht zwischen Dynamik und Reichweite bietet. Der Sport-Modus (157 kW/210 PS und 345 Nm) steht für maximale Leistung zur Verfügung und aktiviert sich automatisch und vorübergehend bei „Kickdowns“. Der Eco-Modus (125 kW/170 PS, 270 Nm) fördert die Reichweite und bewahrt den Fahrspaß.

Der neue PEUGEOT E-408 ist serienmäßig mit einer Wärmepumpe sowie einer Lenkrad- und Sitzheizung ausgestattet, die den thermischen Komfort der Passagiere optimiert und gleichzeitig die Batterieenergie schont. Für einfaches und schnelles Aufladen ist der neue PEUGEOT E-408 mit Wechselstrom serienmäßig mit einem 11-kW-On-Board-Charger ausgestattet. Für die Gleichstromaufladung über Supercharger nimmt der PEUGEOT E-408 eine Leistung von bis zu 120 kW auf, was eine Aufladung von 20 auf 80 Prozent der Batterie in etwas mehr als 30 Minuten (bei nominaler Temperatur der Batterie) und die Wiederherstellung von 100 km Reichweite in etwas mehr als 10 Minuten ermöglicht. Um den Ladevorgang zu optimieren, kann der Fahrende die unteren und oberen Grenzwerte über das zentrale Display des PEUGEOT E-408 einstellen, zum Beispiel von 20 Prozent Mindestladung bis 80 Prozent Höchstladung.

Eine Motorisierung für jeden Bedarf

Der PEUGEOT 408 ist auch als Plug-in-Hybrid erhältlich:

– PEUGEOT 408 Plug-In Hybrid 225 mit Achtstufen-Automatikgetriebe e-EAT8 mit 165 kW (225 PS)

Die Lithium-Ionen-Batterie der Plug-In-Hybrid-Version hat eine Kapazität von 12,4 kWh und eine Leistung von 102 kW. Es stehen zwei Arten von Ladegeräten zur Verfügung: ein serienmäßiger einphasiger On-Board-Charger mit 3,7 kW und ein optionaler einphasiger On-Board-Charger mit 7,4 kW.

Die Ladezeiten von 0 auf 100 Prozent liegen bei circa:

– An einer 22-kW-Wallbox und mit dem einphasigen 7,4-kW-Bordladegerät in 1 Stunde und 40 Minuten vollständig aufgeladen.

– An einer verstärkten Green’Up®-Steckdose (3,7 kW) und mit dem einphasigen 3,7-kW-Bordladegerät in 3 Stunden und 55 Minuten vollständig aufgeladen.

– An einer Standardsteckdose (1,8 kW) und mit dem einphasigen On-Board-Ladegerät (3,7 kW) dauert das vollständige Aufladen etwa 7 Stunden und 5 Minuten.

48V-Hybridvariante:

– PEUGEOT 408 1.2 l HYBRID 136 e-DSC6 mit 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe mit 100 kW (136 PS)

Die 48V-Hybridtechnologie von PEUGEOT besteht aus einem 100 kW (136 PS) starken PureTech-Benzinmotor der neuen Generation und einem Elektromotor, die mit einem 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe gekoppelt sind. Dank einer Batterie, die sich während der Fahrt auflädt, bietet diese Technologie ein zusätzliches Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen und eine Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs um bis zu 15 Prozent (5,2 l/100 km im WLTP-Mischzyklus(1)). Im Stadtverkehr kann der PEUGEOT 408 HYBRID 136 e-DSC6 bis zu 50 Prozent der Zeit im 100 Prozent elektrischen Modus fahren.

Maximale Sicherheit für größtmögliche Sorgenfreiheit

An Bord des neuen PEUGEOT E-408 sorgt ein umfassendes Paket an Fahrerassistenzsytemen der neuesten Generation für Sicherheit und Komfort beim Fahren, Manövrieren und Reisen. Es basiert auf den Informationen von fünf Kameras und drei Radargeräten. Einige dieser Systeme sind direkt aus höheren Segmenten übernommen.

– Adaptiver Geschwindigkeitsregler ACC mit STOP&GO-Funktion und einstellbarer Abstandsregelung zwischen den Fahrzeugen.

– Active Safety Brake Plus mit Frontkollisionswarner erkennt Fußgänger und Radfahrer, Tag und Nacht, ab 7 km/h bis zu 140 km/h.

– Aktiver Spurhalteassistent mit Lenkeingriff

– Aufmerksamkeitswarnung, die bei langen Fahrten und bei Geschwindigkeiten über 65 km/h mithilfe der Analyse der Mikrobewegungen des Lenkrads Aufmerksamkeitsprobleme erkennt.

– Erweiterte Erkennung und Anzeige von Verkehrszeichen im digitalen Kombiinstrument: Stoppschild, Einbahnstraßenschild, Schilder zu Beginn sowie Ende des Überholverbots, zusätzlich zu den üblichen geschwindigkeitsabhängigen Zeichen.

– Toterwinkelassistent mit einer Reichweite von 75 Metern

– Rückfahrwarnung warnt beim Rückwärtsfahren vor herannahenden Gefahren in der Nähe.

Ein klares und übersichtliches Angebot

Der neue PEUGEOT E-408 ist in zwei Ausstattungsvarianten erhältlich: Allure und GT.

Der PEUGEOT E-408 Allure ist serienmäßig ausgestattet unter anderem mit LED-Scheinwerfer, 19-Zoll-Leichtmetallfelgen (48,3 cm), PEUGEOT i-Cockpit® mit anpassbarem digitalem 10-Zoll-Kombiinstrument (25,4 cm), Connected Navigationssystem mit Routenplaner, „OK PEUGEOT“-Sprachsteuerung, kabelloser Mirroring-Funktion Apple CarPlay/Android Auto, Audiosystem mit 6 Lautsprechern, beheizbarem Fahrersitz und Lenkrad, Zweizonen-Klimaautomatik, Einparkkamera und -sensoren hinten und einer Wärmepumpe.

Der PEUGEOT E-408 GT verfügt zusätzlich zur Ausstattung der Allure-Version serienmäßig unter anderem über Matrix-LED-Scheinwerfer, Einparkhilfe vorne, Aluminium-Innenverkleidungen mit individuell gestaltbarer Ambientebeleuchtung in 8 Farben, Aluminium-Einstiegsleisten, sensorgesteuerte Heckklappe, Freisprecheinrichtung und Drive Assist Plus-Paket (teilautonomes Fahren Level 2).

Hochwertige Qualität

Der neue PEUGEOT E-408 ist an der Spitze des C-Segments positioniert, bietet jedoch im Hinblick auf Ergonomie, Qualität, Verarbeitung und Ausstattung Elemente höherer Kategorien.

Im Vertrauen auf die Qualität seiner Produkte bietet PEUGEOT seiner Kundschaft das neue PEUGEOT ALLURE CARE an, ein Programm, das den Elektromotor, das Ladegerät, den Antriebsstrang und die wichtigsten elektrischen und mechanischen Komponenten abdeckt und diese bis zu 8 Jahre bzw. bis zu 160.000 km (je nachdem, was nach Lieferdatum des Neufahrzeugs zuerst eintritt), gemäß den Bedingungen des Programms schützt.(2)

Der Besondere Schutz wird nach einer regelmäßigen Wartung des Fahrzeuges durch einen teilnehmenden, autorisierten PEUGEOT Partner bis zur nächsten regelmäßigen Wartung aktiviert bzw. erneuert, die im Garantie- und Serviceheft des Fahrzeuges angegeben ist. Er ist gültig bis zur nächsten regelmäßigen Wartung für bis zu 8 Jahre alte Fahrzeuge mit einer Laufleistung von max. 160.000 km je nachdem, was zuerst eintritt, gemäß den Bedingungen des Besonderen Schutzes von PEUGEOT ALLURE CARE.(2)

Kundinnen und Kunden profitieren beim PEUGEOT E-408 von reduzierten Wartungsbedingungen mit einem Serviceprogramm alle 2 Jahre oder 25.000 km.

Weitere Informationen zum neuen PEUGEOT 408 finden Interessierte unter: https://www.peugeot.de/modelle/408-fastback.html

(1) Kombinierte Werte gem. WLTP. Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Gewichtete Werte sind Mittelwerte für Kraftstoff- und Stromverbrauch von extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen bei durchschnittlichem Nutzungsprofil und täglichem Laden der Batterie.

(2) PEUGEOT ALLURE CARE umfasst die 2-jährige Neufahrzeuggarantie und jede andere Stellantis Garantie sowie bis zu 6 Jahren kostenlosen, besonderen Schutz, der aktiviert wird, indem Sie eine regelmäßige Wartung nach dem Garantie- und Serviceheft durch einen teilnehmenden, autorisierten PEUGEOT Partner durchführen lassen. Dieser Besondere Schutz ist gültig bis zur nächsten regelmäßigen Wartung für bis zu 8 Jahre alte Fahrzeuge mit einer Laufleistung von max. 160.000 km je nachdem, was zuerst eintritt, gemäß den Bedingungen des Besonderen Schutzes von PEUGEOT ALLURE CARE. PEUGEOT ALLURE CARE gilt für PEUGEOT E-208, E-2008, E-308, E-308 SW, E-3008, E-5008. Der Besondere Schutz von ALLURE CARE hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche oder die Neufahrzeuggarantie für Ihr Fahrzeug. Die vollständigen Bedingungen für den Besonderen Schutz von ALLURE CARE finden Sie unter:https://www.peugeot.de/service/allure-care.html

(3) Dieser neue Service nutzt die Leistung der generativen künstlichen Intelligenz, einschließlich der Technologien der Chat AI-Plattform von SoundHound. ChatGPT Version 3.5 nutzt Daten bis spätestens Januar 2022 und hat daher keine Kenntnis von Ereignissen und Daten, die nach diesem Datum eintreten.

