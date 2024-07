Köln (ots) –

– Ford Pro öffnet die Orderbücher und veröffentlicht die Preislisten für den neuen Ford Transit Connect mit Plug-in-Hybrid-Antrieb (PHEV)

– Preise für die PHEV-Variante des jüngsten Mitglieds der runderneuerten Transit-Familie starten in der Ausstattungsvariante Trend bei 40.876,50 Euro (34.350 Euro netto)

– Plug-in-Hybrid-Modell bringt eine Systemleistung von 110 kW (150 PS) auf die Straße und erreicht voraussichtlich eine elektrische Reichweite von bis zu 110 Kilometern

– Per Gleichstrom-Schnellladung (DC) kann die Batterie in nur 26 Minuten von 5 auf 80 Prozent aufgeladen werden

Ford Pro setzt seine Elektrifizierungsoffensive fort: Als jüngstes Mitglied seiner elektrifizierten Nutzfahrzeugflotte geht nun der Ford Transit Connect PHEV an den Start. Das Plug-in-Hybrid-Modell des kompakten Transporters ist ab sofort bestellbar – die Preise starten in der Ausstattungsvariante Trend bei 40.876,50 Euro (34.350 Euro netto).

Dafür gibt es zum ersten Mal einen Transit Connect mit innovativer Plug-in-Hybrid-Technologie. Er kombiniert einen 1,5 Liter großen EcoBoost-Benzinmotor mit einer Hochvoltbatterie sowie einem Elektromotor und kommt so voraussichtlich auf eine elektrische Reichweite von bis zu 110 Kilometern (1). So erreicht der Transit Connect PHEV eine Systemleistung von 110 kW (150 PS) und ein maximales Drehmoment von 350 Nm. Ein 6-Gang-Automatikgetriebe mit Doppelkupplungstechnologie überträgt die Kraft an die Antriebsräder. Die Plug-in-Hybridvariante stellt eine Nutzlast von 743 Kilogramm (2) zur Verfügung und kann bis zu 1.400 Kilogramm (3) schwere Anhänger ziehen.

Das Nachladen des Akkus von 5 auf 80 Prozent dauert per Gleichstrom-Schnellladen (DC) mit bis zu 40 kW nur 26 Minuten. An der heimischen Wallbox lädt die Batterie des Transit Connect PHEV per Wechselstrom (AC) mit 11 kW von 0 auf 100 Prozent in 2:30 Stunden.

Bereits seit Mai bestellbar ist der neue Transit Connect (https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/de/de/news/2024/05/13/ford-pro-bringt-neuen-transit-connect-auf-den-markt.html) Kastenwagen mit einem verbrauchsarmen 2.0 l EcoBlue-Dieselmotor der neuesten Generation in zwei Varianten: mit 90 kW (122 PS) und 7-Gang-Automatikgetriebe sowie mit 75 kW (102 PS) und 6-Gang-Schaltgetriebe.

Das PHEV-Modell gibt es wie die Dieselvarianten in zwei Längen, L1 (4.500 mm) und L2 (4853 mm) sowie in drei Ausstattungsvarianten: Trend, Limited und Active. In der Active-Variante ist er in L1 und L2 jeweils 15 mm länger.

Die Markteinführung der neuen elektrifizierten Variante folgt im September. Ebenfalls ab September wird die neue FlexCab-Karosserievariante erhältlich sein. Als Doppelkabine eröffnet diese Modellvariante durch ihr revolutionäres, besonders flexibles Sitzkonzept neue Möglichkeiten, den Van schnell von einem komfortablen Fünfsitzer in einen geräumigen Transporter zu verwandeln. Die Rückbank lässt sich in wenigen Sekunden nach vorne schieben und hochklappen – so entsteht ein Ladevolumen von 2,5 (L1) beziehungsweise 3,1 Kubikmetern (L2), wobei die L2-Versionen sogar Platz für zwei Europaletten bieten. Im hochgeklappten Zustand bilden die Rücksitze zudem eine schützende Trennwand in voller Höhe, sodass die Ladung gesichert ist und kaum Geräusche aus dem Laderaum zu den Vornesitzenden durchdringen.

Im vierten Quartal dieses Jahres rundet dann der Kastenwagen mit 2.0 l EcoBlue-Dieselmotor, 90 kW (122 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe und intelligentem Allradantrieb die Modellvielfalt des Transit Connect ab.

Auch in Sachen Sicherheit setzt der neue Ford Transit Connect Maßstäbe. Das belegt die erst kürzlich veröffentlichte Sicherheitsbewertung der unabhängigen Prüforganisation Euro NCAP. (https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/de/de/news/2024/07/04/neuer-transit-connect-erhaelt-als-drittes-ford-pro-modell-platin.html) Der Transit Connect erhielt dabei eine „Platin“-Einstufung, also die höchste Bewertung, die ein Fahrzeug in der aufwendigen Euro NCAP-Versuchsreihe erreichen kann. Damit ist der neue Kompakt-Transporter bereits das dritte Ford Pro Nutzfahrzeug, das diese Höchstwertung erzielt hat. Zuvor hatten bereits die ebenfalls neuen Modellfamilien Transit Custom und Transit Courier bei der Euro NCAP-Sicherheitsbewertung nach den aktuellsten Standards überzeugt und dafür ebenfalls die „Platin“-Auszeichnung erhalten.

Ford Pro treibt Elektrifizierung seiner Nutzfahrzeugflotte vehement voran

Mit dem Ford Transit Connect PHEV geht Ford Pro den nächsten Schritt auf dem Weg zur Elektrifizierung seiner Nutzfahrzeugflotte. Bereits Anfang nächsten Jahres wird das komplette Ford Pro Line-Up elektrifiziert sein. Das heißt, in jeder Baureihe bietet Ford Pro mindestens ein elektrifiziertes Modell an: Vom E-Transit, (https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/de/de/news/2024/04/23/schneller-laden-und-weiter-fahren–ford-pro-wertet-den-vollelekt.html) dem meistverkauftem Elektro-Transporter im 2-Tonnen-Nutzlast-Segment Europas, der bereits seit 2022 im Markt ist und noch in diesem Jahr ein Update mit neuer, größerer Batterie erhält. Über den schon verfügbaren, vollelektrischen 1-Tonnen-Transporter E-Transit Custom (https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/de/de/news/2024/05/23/neuer-ford-e-transit-custom-setzt-die-produktivitaet-kleinerer-u.html) und eben das jüngsten Mitglied der runderneuerten Transit-Familie, den Transit Connect PHEV. Bis zur Elektro-Variante des Hochdachkombis E-Transit Courier (https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/de/de/news/2024/01/15/der-neue-ford-transit-courier–aussen-kompakt–innen-ein-besonde.html) und dem Ranger PHEV (https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/de/de/news/2023/09/19/ford-ranger-mit-plug-in-hybridantrieb–elektrifizierter-pick-up-.html), Europas erstem Pick-Up mit Plug-in-Hybrid, die beide Anfang 2025 folgen.

„Wir treiben die Elektrifizierung unserer Nutzfahrzeugflotte vehement voran“, sagt Claudia Vogt, Direktorin Ford Pro für Deutschland, Österreich und die Schweiz. „Dabei ist der Transit Connect PHEV ein wichtiges Puzzleteil in unserer Strategie. Mit seiner innovativen Plug-in-Hybrid-Technologie und einer reinelektrischen Reichweite von mehr als 100 Kilometern bietet er eine ideale Lösung für Kunden, die noch nicht bereit sind, auf reine Elektro-Modelle zu setzen. Die aber dennoch den Großteil ihrer täglichen Fahrten elektrisch und lokal emissionsfrei zurücklegen wollen.“

Über die erneuerte, elektrifizierte und aufgewertete Fahrzeugflotte hinaus unterstützt Ford Pro seine Gewerbekunden umfassend durch ein Ökosystem an smarten Lösungen und praktischen Services (https://www.ford.de/nutzfahrzeuge/beratung/innovation/ford-pro?searchid=ppc:txt:search:de:deu:p:cvbra:ga:ppc:na:ao:ex:br:na:fpro:FordPro-Exact:was%20ist%20ford%20pro:e:c:g:GOOGLE&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIqJ3Nzd6ChgMVMqaDBx3Y5gXoEAAYASAAEgJuzfD_BwE&gclsrc=aw.ds). Angebote wie clevere Software-Lösungen, Wartungspakete, flexible Finanzierungspläne und maßgeschneiderte Telematik-Flottenlösungen (4) unterstützen Unternehmen vom Kleingewerbe bis zu innerstädtischen Lieferdiensten dabei, die Betriebszeit Ihrer Flottenfahrzeuge zu erhöhen und so ihr Geschäft effizienter und produktiver zu machen.

Mehr Informationen, Bilder und Videos zum Ford Transit Connect PHEV gibt es online unter:

https://transitconnect.fordpresskits.com

WLTP-Energieverbrauch des Ford Transit Connect und Ford Transit Connect PHEV: Alle Ford Transit und Transit Connect-Kastenwagen und Doppelkabinen-Varianten sind in Deutschland als Lkw homologiert.

1) Angestrebte Reichweite und Ladezeit basieren auf herstellergeprüften Werten und Berechnungen nach dem WLTP-Fahrzyklus. Die tatsächliche Reichweite variiert je nach Bedingungen wie äußeren Einflüssen, Fahrverhalten, Fahrzeugwartung, Alter und Gesundheitszustand der Lithium-Ionen-Batterie.

2) Fracht- und Ladekapazitäten werden durch das Fahrzeug-Gesamtgewicht und die Achslastverteilung begrenzt. Die maximale Nutzlast variiert und hängt – je nach Ausstattung und Fahrzeugkonfiguration – vom Leergewicht ab. Ein Etikett am Türrahmen weist auf die Tragfähigkeit des bestimmten Modells hin.

3) Die zulässigen Anhängelasten können je nach Beladung, Fahrzeugkonfiguration, Ausstattungsniveau und Anzahl der Passagiere variieren.

4) Ford Pro Telematics ist auf Abonnement-Basis erhältlich – vorbehaltlich der Zustimmung zu den Ford Smart Mobility-Bedingungen. Ford Pro Telematics ist mehrmarkenfähig und bietet zusätzlich zum Fahrzeugzustand eine umfassende Reihe von Funktionen, einschließlich Standortermittlung und Navigations-Kartenmaterial, Analyse-Möglichkeit des Fahrverhaltens und des Kraftstoff-/Energieverbrauchs. Hinzu kommt eine Begleit-App für Fahrer, um mit Flotten-Managern zu kommunizieren. Flottenkunden können sich an das Ford Pro Software-Center unter [email protected] wenden, um Informationen über diese Ford Telematik-Produkte zu erhalten. Die Verfügbarkeit der Daten hängt von der Netzverbindung und dem Zugang zu den Fahrzeugdaten ab.

