Bewegung, Ernährung und Entspannung – die Kombination für mehr Lebensqualität/ Über 50 leckere Rezepte sowie praktische Trainingspläne mit Anleitung

Die Corona-Krise hat nicht nur aus manchen von uns Bewegungsmuffel gemacht, auch in puncto gesunde Ernährung hat sie Spuren hinterlassen. Zum Beginn des neuen Jahres wird es Zeit, sich auf die eigene Gesundheit und Fitness zu konzentrieren. Der neue Apotheken Umschau-Ratgeber „Fit in 12 Wochen“ erleichterte den Einstieg auf ganzer Ebene: Neben einem mehrwöchigen Programm für mehr Bewegung und Aktivität bietet der Ratgeber zudem über 50 Sattmacher-Rezepte, mit denen gesunde Ernährung ganz leicht gelingt.

„Fit in 12 Wochen“ vermittelt praxisnah und alltagstauglich das notwendige Wissen für eine gesunde Lebensweise. Schritt für Schritt hilft der 160 Seiten starke Ratgeber, neue Verhaltensweisen zu etablieren, die unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Das Buch gliedert sich in sechs zweiwöchige Intervalle, vermittelt wichtiges Basis-und Hintergrundwissen zu den Themen Ernährung und Bewegung und baut sinnvoll aufeinander auf. Das Programm wird abgerundet durch praktische Tipps rund um eine ausgewogene Ernährung inklusive vieler leckerer Rezepte, sowie Trainingsprogramme, die überall und jederzeit anwendbar sind.

Alle Informationen und Trainingspläne – erarbeitet von verschiedenen Experten und Expertinnen aus der Ernährungs- und Sportwissenschaft – basieren auf alltagserprobten Ansätzen zu Bewegung, Ernährung und Entspannung. Mit hilfreichen Selbstests und praktischen Tagebüchern lässt sich eine gesunde Lebensweise erfolgreich einüben und umsetzen.

Das Autoren-Team:

Prof. Dr. Klaus Bös ist Sportwissenschaftler, der international mit seinen Arbeiten zur differenziellen Motorikforschung, motorischen Diagnostik, Fitnessforschung in der Lebensspanne sowie zum Gesundheitssport bekannt geworden ist. Er war bis 2013 Leiter des Instituts für Sport und Sportwissenschaft am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und ist dort heute Distinguished Senior Fellow. Foto © W&B/Bernhard Kahrmann

Prof. Dr. Gertrud Winkler ist Professorin für Lebensmittel- und Ernährungswissenschaften und Studiendekanin für Lebensmittel, Ernährung und Hygiene an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen. Als Pionierin in Deutschland leitet sie seit Jahren Forschungsprojekte, bei denen es um das so genannte „Nudging“ geht – also das Anstupsen zu gesünderen Lebensweisen etwa durch bewusstes Platzieren passender Lebensmittel. Foto © W&B/Florian Generotzky

Tim Farin, studierter Politikwissenschaftler, arbeitet seit 2002 als freier Journalist für Publikums- und Fachzeitschriften, darunter das europaweit führende Radsportmagazin TOUR und die Apotheken Umschau. Zudem schrieb er mehrere Bücher, darunter einen Spiegel-Bestseller. Er verbindet in seiner Arbeit Themen aus Gesellschaft, Sport und Gesundheit – häufig geht es hierbei um die Kombination aus Bewegung und Ernährung. Foto © W&B/Selina Pfrüner

„FIT IN 12 WOCHEN“

160 Seiten, gebunden | 16,99 EUR (DE) I ISBN: 978-3-927216-70-9

Erscheinungsdatum: 04.02.2022 I Wort & Bild Verlag vom Autor:innen-Team

Tim Farin, Prof. Dr. Klaus Bös und Prof. Dr. Gertrud Winkler

Über die Apotheken Umschau-Buchreihe:

Millionen Menschen vertrauen der Gesundheitskompetenz der Apotheken Umschau. Nun gibt es das Expertenwissen in Gesundheitsfragen auch als Buchreihe, bislang erschienen sind folgende Ernährungs- und Gesundheitsratgeber: „Fit in 12 Wochen“ (ISBN 978-3-927216-70-9, 16,99 EUR), „Schlank mit Genuss: Intervallfasten“ (ISBN: 978-3-927216-72-3, 22,99 EUR), „Gesünder essen – Zuckerarm“ (ISBN: 978-3-927216-68-6, 19,99 EUR), „Der stressfreie Rücken“ (ISBN 978-3-927216-67-9, 19,99 EUR), „Essen gegen Entzündungen“ (ISBN-978-3-927216-65-5), „Schöne Haut“ (ISBN 978-3-927216-56-3), „Vegetarisch mit Genuss kochen“ (ISBN: 978-3-927216-58-7), „Heilpflanzen“ (ISBN: 978-3-927216-55-6), „Superfoods“ (ISBN 978-3-927216-57-0), „Gesunde Ernährung“ (ISBN 978-3-927216-52-5) sowie „Gesund abnehmen“ (ISBN: 978-3-927216-53-2).

Der Vertrieb der Bücher erfolgt in Kooperation mit der Edel Verlagsgruppe GmbH, Neumühlen 17, 22763 Hamburg, [email protected] Alle Bände sind im Buchhandel, in Apotheken und unter https://shop.apotheken-umschau.de/ erhältlich.

