Münster (ots) –

Die Automobilbranche steht vor erheblichen Herausforderungen: Lukrative Aufträge und Spitzenkräfte sind kaum noch zu finden. Die Ursache liegt jedoch nicht in der schwierigen wirtschaftlichen Lage, sondern in der Zurückhaltung der Betriebe, neue Wege in der Kunden- und Mitarbeitergewinnung zu gehen. Für Unternehmen, die auf die HAIAR®-Technologie setzen, sieht die Zukunft jedoch vielversprechend aus: Sie können sich wieder an die Marktspitze zurückkämpfen. Wie dies in der Praxis gelingt, erläutert Geschäftsführer Constantin Michel im folgenden Artikel.

Die Fachkraftressourcen der Automobilbranche sind erschöpft: Immer mehr Autohäuser, Handelsgruppen, Hersteller und Dienstleister stehen vor überlasteten Teams, die selbst geringe Auftragsaufkommen nicht stemmen können. Der Mangel an qualifizierten Kfz-Mechatronikern, Serviceberatern und Lackierern führt zu hohen Vorlaufzeiten und damit zu unzufriedenen Kunden – eine gefährliche Entwicklung für die Zukunft der Betriebe. „Der Grund für die fehlenden Fachkräfte ist ein Image-Problem der gesamten Automobilbranche – sie wird von der jungen Generation nicht mehr als attraktiv und zukunftsfähig wahrgenommen“, erklärt Constantin Michel, Geschäftsführer der HAIAR GmbH. „Betroffene Unternehmen können Kundenaufträge aufgrund ihres Personalmangels nicht zeitnah fertigstellen, müssen mit Ausfällen und Entlassungen von überlasteten Mitarbeitern rechnen und riskieren nicht selten auf diese Weise die letzten wertvollen Kundenbeziehungen, die ihnen geblieben sind. Von Neukundengewinnung ist in dieser Situation oft keine Rede – wie auch, wenn an allen Enden die nötigen Mitarbeiter fehlen.“

„Die gute Nachricht: Es gibt einen sicheren, innovativen und effektiven Weg, diese Krise zu überwinden“, fügt er hinzu. Mit seinem Unternehmen bietet der Technologie-Experte einen einzigartigen Ansatz zur Bewältigung des Fachkräftemangels in der Automobilbranche – die HAIAR®-Technologie. Zahlreiche Autohäuser und Handelsgruppen profitieren bereits von diesem innovativen Verfahren, das moderne Technologie mit der Auswertung massiver Datensätze verbindet und somit traditionelles Recruiting überflüssig macht. „Es ist an der Zeit, neue Strategien zur Mitarbeiter- und Neukundengewinnung zu verfolgen“, betont Constantin Michel. „Durch die Auswertung von durchschnittlich 1,5 Millionen Datenpunkten gelingt es uns, hochqualifizierte Kandidaten für jeden Betrieb zu finden. Die Zeiten, in denen Bewerber und Kunden manuell recherchiert und angesprochen werden mussten, sind vorbei.“

Mit der HAIAR®-Technologie immer einen Schritt voraus: Stabile Mitarbeiter- und Kundenzuwächse ohne Abhängigkeit von Internet-Portalen

Mit der HAIAR®-Technologie lassen sich zwei zentrale Herausforderungen in einem Unternehmen bewältigen: die Gewinnung von Kunden und Mitarbeitern. „Unsere Technologie macht die regionale Kundengewinnung so einfach wie nie zuvor“, versichert Constantin Michel. „Sie bietet eine stabile Möglichkeit, die Werkstatt oder den Verkauf mit passenden Anfragen zu füllen, da wir gezielt Kunden ermitteln, die perfekt zum Unternehmen passen.“ Diese fortschrittliche Technologie verschafft den Betrieben einen erheblichen Vorsprung, da sie ohne Abhängigkeit von Leadbörsen & Onlineplattformen agieren können. „Durch die HAIAR®-Technologie sind zudem billige Aktionspreise nicht mehr das einzige Mittel, um an Kunden zu gelangen“, erläutert Constantin Michel.

Gleiches gilt für die Mitarbeitergewinnung: Durch die Auswertung individueller Datensätze können empirisch bewährte Maßnahmen für das Recruiting von Fachkräften abgeleitet werden. Die umfangreiche Analyse liefert damit tiefe Einblicke, etwa im Vergleich zur Konkurrenz hinsichtlich technischer Ausstattung, Urlaubstage und Work-Life-Balance. „So wird der ideale Bewerber identifiziert und gezielt angesprochen“, verrät Constantin Michel hierzu.

Die Zusammenarbeit mit der HAIAR GmbH ist ebenso effizient und einfach wie die HAIAR®-Technologie selbst: „Zunächst sorgen wir dafür, dass unsere Technologie erfolgreich in das Unternehmen unserer Kunden integriert wird“, so Constantin Michel. „Wir erfassen alle relevanten Daten und schaffen die notwendige technische Infrastruktur.“ Anschließend kann der Betrieb bereits von den Vorteilen der HAIAR®-Technologie profitieren. „Unsere Kunden erhalten zeitnah die ersten Bewerbungen und Aufträge, die genau den Ansprüchen des Unternehmens entsprechen“, versichert Constantin Michel. Und das Beste: Die HAIAR®-Technologie wächst mit den Unternehmen mit und kann auch genutzt werden, wenn plötzlich neue Stellen zu besetzen sind.

Aus der Praxis für die Praxis: Experten der HAIAR GmbH revolutionieren die Automobilbranche

Die Experten der HAIAR GmbH sind mit den Problemen der Automobilbranche bestens vertraut: So kommt Constantin Michels Geschäftspartner Sascha Röwekamp ursprünglich aus diesem Bereich und war unter anderem in der Geschäftsleitung der bekannten Handelsgruppen BERESA und LUEG. Auch er musste einst jene Herausforderungen bewältigen, mit denen heute die Kunden der HAIAR GmbH zu kämpfen haben, denn: Auch damals waren bereits qualifizierte Verkäufer Mangelware. Weder gängige Jobportale noch Headhunter konnten dieses Problem lösen, da sich die meisten der dadurch gewonnenen Kandidaten mehr auf Gehaltsverhandlungen als auf ihre Motivation und Leistungsfähigkeit fokussierten.

Die Wende kam mit der Begegnung des Wirtschaftsinformatikers Constantin Michel. Gemeinsam entwickelten die Unternehmer das Konzept der HAIAR GmbH – eine Beratungsagentur, die mit der HAIAR®-Technologie eine innovative Alternative zur traditionellen Mitarbeitergewinnung zur Verfügung stellt. Während Sascha Röwekamp tiefgehendes Insiderwissen und verkaufspsychologische Erfahrung aus der Branche einbringt, verfügt Constantin Michel über umfangreiche Expertise in der Entwicklung moderner Technologien, um die Automobilbranche in die Zukunft zu führen. Zusammen bilden sie das Power-Team, das sich jedes Unternehmen in der Branche an seiner Seite wünscht. „Mit der HAIAR®-Technologie gehen Unternehmen kein Risiko ein“, fasst Constantin Michel zusammen. „Sie ist erprobt, sicher und verlässlich – und eine Möglichkeit für Autohäuser und Co., durch genügend Rückenwind im Vertrieb, endlich ihr gesamtes Potenzial zu entfalten.“

Sie möchten als Unternehmen aus dem Automobilbereich endlich wieder Ihr volles Potenzial entfalten und sowohl Ihre Neukunden- als auch Ihre Mitarbeitergewinnung vorantreiben? Dann melden Sie sich jetzt bei Constantin Michel (https://www.haiar.de/) für eine kostenlose Analyse, um einen ersten Eindruck von Ihren Möglichkeiten zu gewinnen!

Pressekontakt:

HAIAR GmbH

Vertreten durch: Sascha Röwekamp, Constantin Michel

Webseite: https://www.haiar.de

E-Mail: [email protected]