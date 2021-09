Mladá Boleslav (ots) –

In Ergänzung zur Dauerausstellung ist im ŠKODA Museum in Mladá Boleslav ab sofort die Sonderausstellung ‚120 Jahre ŠKODA Motorsport‘ zu sehen, die den Besuchern die wichtigsten Motorsporterfolge von ŠKODA AUTO näherbringt. Mittels zahlreicher Exponate, interessanter Infowände und interaktiver Elemente haben Fans der Marke Gelegenheit, in die Atmosphäre von Rennen und Rallyes einzutauchen. Die Sonderausstellung läuft bis zum 20. März 2022.

Andrea Frydlová, Leiterin des ŠKODA Museums in Mladá Boleslav, sagt: „Mit der neuen Sonderausstellung ‚120 Jahre ŠKODA Motorsport‘ erinnert ŠKODA AUTO an die lange Serie seiner Motorsporterfolge. Der Startschuss fiel am 27. Juni 1901 in Paris: Mit einem Motorrad von Laurin & Klement trat Narcis Podsedníček das dreitägige Rennen nach Berlin an. Es folgten zahlreiche Siege, Weltmeistertitel, Geschwindigkeitsrekorde und weitere Triumphe seiner Nachfolger bis zum heutigen Werksteam ŠKODA Motorsport mit den Rallye-Fahrzeugen vom Typ FABIA Rally2 evo. Dem Thema Motorsport widmet sich auch die diesjährige Museumsnacht am 24. September, zum Beispiel mit Führungen durch die neue Ausstellung.“

Dank einzigartiger Fotografien, Original-Filmaufnahmen der ŠKODA Fahrzeuge auf den Rennstrecken, interessanter Infowände und zeitgenössischer Plakate können die Besucher tief in die Motorsportgeschichte des tschechischen Automobilherstellers eintauchen. Die Sammlung ergänzt eine einzigartige ‚Wall of Fame‘ mit einer großen Auswahl an Trophäen.

Fünf originale Rennfahrzeuge als Highlights der Sonderausstellung

Die ausgestellte Einzylinder-Motocyclette Laurin & Klement BZ aus dem Jahr 1903 stammt aus der Anfangszeit des Motorsports und der L&K FC (1909) steht stellvertretend für die erste Rennwagengeneration des Unternehmens. Der ŠKODA SPORT mit niedriger, offener Aluminiumkarosserie nahm am legendären 24-Stunden-Rennen von Le Mans (1950) teil. Die vergangenen 30 Jahre Motorsport bei ŠKODA AUTO repräsentieren die beiden Rallye-Fahrzeuge ŠKODA OCTAVIA WRC (2003) sowie der ŠKODA FABIA R5 (2019). Ergänzt wird die exklusive Sammlung durch den ŠKODA 130 RS (1978) und den ŠKODA FABIA S 2000 (2015) aus der Dauerausstellung des Museums. Weitere Motorsportfahrzeuge von ŠKODA AUTO sind in Absprache mit dem Besucherdienst des Museums in einer separaten Halle neben dem öffentlich zugänglichen Museum zu sehen.

Für echte Motorsportatmosphäre sorgt auch ein Rallye-Simulator. Gleichzeitig können die Besucher aus der Nähe einen Blick auf die Rennanzüge der heutigen Rallye-Piloten werfen. Auch ein interaktives Quiz zu den Motorsporterfolgen des tschechischen Herstellers ist Bestandteil der Ausstellung, die noch bis zum 20. März 2022 die Dauerausstellung im ŠKODA Museum in Mladá Boleslav ergänzt.

Das ŠKODA Museum in Mladá Boleslav ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Mit einem vergünstigten Kombiticket lässt sich der Museumsbesuch mit der Besichtigung des Ferdinand-Porsche-Geburtshauses in Liberec-Vratislavice verbinden. Dieses ist jeweils von Freitag bis Sonntag von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Nähere Informationen unter museum.skoda-auto.com.

