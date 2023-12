Frankfurt/Main (ots) –

– Eine aktuelle Studie zeigt, dass in Deutschland insbesondere Säuglinge schwer vom Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) betroffen sind

– Unter allen Krankenhauseinweisungenvon Säuglingen mit schweren akuten Infektionen der Atemwege war die Mehrzahl (58 %) auf RSV zurückzuführen

– Bis zu 2,86 % aller Säuglinge in Deutschland wurden jährlich RSV-bedingt im Krankenhaus behandelt

Das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) ist die häufigste Ursache für Infektionen der unteren Atemwege wie Bronchiolitis und Lungenentzündungbei Säuglingen. Eine aktuelle Studie verdeutlicht die Krankheitslast, die RSV bei Säuglingen und Kindern bis zu 2 Jahren (d.h. vor dem 3. Geburtstag) in Deutschland verursacht. Die Analyse der Jahre 2019 bis 2022 umfasste Daten aller Krankenhäuser zu Kindern im Alter bis zu 2 Jahren und wurde von Sanofi und Mediziner*innen der Universitäten Oldenburg und Hannover durchgeführt.

Fast jedes dritte Baby muss in Deutschland wegen RSV im Krankenhaus behandelt werden

Von 2019 bis 2022 gab es in Deutschland 98.220 RSV-bedingte Hospitalisierungen von Kindern im Alter von unter 3 Jahren. In diesen Jahren lagen die Raten der Krankenhauseinweisungen unter allen Säuglingen in Deutschland zwischen 1,49 % und 2,86 %. Kinder im Alter von 1 bis 2 Jahren waren deutlich seltener von schweren Verläufen einer RSV-Infektion betroffen. Der Anteil RSV-bedingter Hospitalisierungen an allen schweren akuten Atemwegsinfektionen bei Säuglingen lag im Mittel bei 58 %. Häufigste Folge einer schweren RSV-Infektion bei Säuglingen war mit 57,7 % die RSV-Bronchiolitis, d.h. eine Entzündung der Bronchiolen, also der kleinen Äste des Bronchialbaums mit einem Durchmesser von unter 2 mm. Die durchschnittlichen Kosten einer RSV-bedingten Krankenhausbehandlung eines Kindes von bis zu 2 Jahren lagen von 2019 bis 2022 zwischen 3.001 EUR und 3.961 EUR. Intensivmedizinische Behandlungen waren in der Altersgruppe von bis zu 2 Jahren mit durchschnittlichen Kosten von bis zu 11.045 EUR verbunden. Diese Leistungen werden von den Krankenkassen getragen.

Heidrun Irschik-Hadjieff, General Manager Vaccines bei Sanofi, Deutschland und Österreich

„RSV ist weltweit eine der Hauptursachen für Infektionen der unteren Atemwege bei kleinen Kindern, und die Entzündung der Bronchiolen eine gefürchtete klinische Erscheinungsform. Wir wissen, wie stark das RS-Virus das Gesundheitssystem belastet. Mit unserer RSV-Prophylaxe Beyfortus®, die für alle Säuglinge zugelassen ist, haben wir gezeigt, dass 8 von 10 RSV-basierten Krankenhauseinweisungen verhindert werden könnten. Dass in Zukunft alle Säuglinge einen Schutz vor RSV erhalten können, ist und bleibt daher unsere Ambition bei Sanofi.“

Über RSV

Die Symptome einer RSV-Infektion ähneln häufig denen einer Erkältung. Eltern sollten deshalb aufmerksam bleiben, wenn ihr Baby erste Anzeichen einer RSV-Infektion zeigt, wie etwa Husten, Schnupfen und Appetitlosigkeit. Ein akuter Verlauf kann zu einer Krankenhauseinweisung führen. Auch gesunde, reifgeborene Kinder können von schweren Verläufen betroffen sein. Diese Gruppe macht sogar jährlich den größten Anteil an Krankenhausbehandlungen aufgrund von RSV aus. Bei Atembeschwerden, Trinkschwäche oder Rasseln beim Atmen sollten Eltern deshalb unbedingt die Kinderarztpraxis aufsuchen.

Wissen kann schützen – das eigene Kind und andere

Um das Wissen in Familien auszubauen und zu festigen, sind vor allem diejenigen gefordert, die bereits Kenntnisse über RSV gesammelt oder sogar eigene Erfahrungen mit RSV-Infektionen gemacht haben. Über das Gespräch mit anderen Eltern oder in der kinderärztlichen Praxis hinaus steht werdenden und jungen Eltern die Website www.gemeinsamgegenRSV.de zur Verfügung. Wer umfassend informiert in die RSV-Saison bzw. das Leben mit Kind startet, trägt zum Schutz des eigenen Kindes, aber auch dem aller Säuglinge im Umfeld, bei.

