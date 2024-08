Wentorf bei Hamburg (ots) –

Für 9,4 Millionen Autobesitzer ändern sich zum Jahreswechsel die Kfz-Versicherungsprämien. Viele müssen aufgrund des hohen Schadenaufkommens in Deutschland wohl draufzahlen – auch wenn sie selber komplett schadenfrei unterwegs waren. Das zeigen die neuen Regionalklassen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV). Durch einen Versicherungswechsel können Autofahrer trotzdem sparen.

Neue Regionalklassen motivieren Kfz-Halter zum Versicherungswechsel

„Verschlechtern sich die Regionalklassen in Ihrem Zulassungsbezirk, machen Sie unbedingt einen Kfz-Versicherungsvergleich und prüfen Sie das Sparpotenzial durch einen Wechsel“, rät Jan Schust, Gründer und CEO des Onlinevergleichsportals Tarifcheck.de (https://www.tarifcheck.de/), „in den letzten Jahren verbuchen wir jeden Herbst neue Rekordzahlen an Autoversicherungsabschlüssen. Die jährliche Aktualisierung der Regionalklassen gehört zu den Hauptgründen.“

Höhere Schadenbilanzen in vielen Großstädten, Teilen von Bayern und Hessen

Jedes Jahr prüft der GDV in den 413 Zulassungsbezirken die Menge und Kostenpunkte der gemeldeten Versicherungsschäden. Die Ergebnisse für die Regionalklassen 2025: Insbesondere in Großstädten wie Berlin und Offenbach mit vielen Unfällen verschlechtern sich die Regionalklassen der Kfz-Haftpflichtversicherung. In Teilen von Bayern und Hessen schneiden wiederum die Regionalklassen der Teil- und Vollkaskoversicherungen nicht gut ab. Die Ursache dafür sind hauptsächlich gehäufte Hagelschäden.

Laut GDV-Berechnungen erhalten 4,7 Millionen Autobesitzer bessere Regionalklassen in der Kfz-Haftpflichtversicherung, weitere 4,7 Millionen Fahrer zahlen höchstwahrscheinlich drauf.

Teurere Tarife trotz eigener Schadenfreiheit

Es ist irrelevant, ob man selber die Kfz-Versicherung bemüht hat. Entscheidend ist der eigene Zulassungsbezirk. Je schlechter dort die Schadenbilanzen in den Kfz-Versicherungsarten Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko ausfallen, desto höher wird die dazugehörige Regionalklasse und desto teurer wird die Autoversicherung zum Jahreswechsel.

Stichtag 30. November 2024 – Autoversicherungsvergleich lohnt sich generell

Der Versicherungsvergleich (https://www.tarifcheck.de/kfz-versicherung/) lohne sich auch dann, wenn die Regionalklassen gleichgeblieben seien oder sich gar verbessert hätten, sagt Schust: „Aufgrund des großen Wettbewerbs in der Kfz-Versicherungsbranche locken viele Anbieter Neukunden mit besonders attraktiven Prämien. Bei einem Wechsel sparen Verbraucher oft viele Hundert Euro pro Jahr.“

Im Herbst hätten Kfz-Besitzer bis zum 30. November ein reguläres Kündigungsrecht und könnten den Wechsel bei Bedarf minutenschnell online vornehmen. Schließlich seien auch andere Kriterien bei der Prämienbildung relevant – und diese Punkte würden von den einzelnen Anbietern je unterschiedlich bewertet.

„Vergleichsportale wie das unsere geben Ihnen kostenfrei und unverbindlich einen Marktüberblick und zeigen Ihnen Ihr individuelles Sparpotenzial“, so Tarifcheck.de-CEO Schust.

Quelle: GDV – Neue Regionalklassen für 9,4 Millionen Autofahrer (https://www.gdv.de/gdv/medien/medieninformationen/regionalklassen-medieninformation-69824)

Über Tarifcheck.de

Die mehrfach ausgezeichnete TARIFCHECK24 GmbH überzeugt seit mehr als 20 Jahren bundesweit Millionen Verbraucher. 2001 von Jan Schust gegründet, etablierte sich Tarifcheck.de schnell als eines der ersten und größten Onlinevergleichsportale Deutschlands. Der Fokus liegt seitdem auf Nutzerfreundlichkeit und Qualität, auf Transparenz, Objektivität sowie strengsten Datenschutzstandards. Das Portfolio umfasst mittlerweile kostenlose Vergleichsmöglichkeiten für Versicherungen, Finanzen, Energie, Internet und Mobilfunk.

