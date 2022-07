Berlin (ots) –

Der Robo-Advisor quirion hat sein Angebot erweitert: Ab jetzt gibt es mit quirion Digital, quirion Premium und quirion Privat drei neue Service-Pakete für die Geldanlage. Sie unterscheiden sich dabei vor allem im Umfang der persönlichen Beratung, die Kundinnen und Kunden optional und flexibel dazubuchen können. Das Asset Management, also die Anlagestrategie und deren Umsetzung, ist bei allen Paketen identisch und kostet im Digital-Paket einheitlich 0,48 Prozent des verwalteten Vermögens im Jahr. Der Preis für das nachhaltige Portfolio reduziert sich im neuen Digital-Paket damit um fast 30 Prozent, gleichzeitig entfällt die bisherige Mindestanlage. In Zukunft gibt es so keine Konditionen-Unterschiede mehr zwischen dem klassischen globalen Portfolio und der nachhaltigen Variante. Zudem erweitert quirion die Produktpalette und bietet erstmals Investments in ein Megatrends-Portfolio an. Dort sind zum Start fünf Anlagethemen gebündelt, die quirion jeweils über einen Mix aus mehreren ETFs abbildet.

quirion baut Beratungsangebot weiter aus

Grundstein der neuen Service-Abos bildet das Digital-Paket, das sich an Kundinnen und Kunden mit einem geringeren Beratungsbedarf richtet. Dabei kann in ein globales, nachhaltiges oder das Megatrends-ETF-Portfolio investiert werden. Zum Depot-Management gehören wie bisher auch ein digitaler individueller Anlagevorschlag – basierend auf dem Risiko-Rendite-Profil – eine laufende Risikoüberwachung, regelmäßiges Rebalancing sowie kostenfreie Strategiewechsel.

Zusätzlich zu den Grundleistungen des Digital-Pakets haben Kundinnen und Kunden die Option, ihr Paket aufzustocken und ergänzende Leistungen hinzuzubuchen: Das Premium-Paket (Kosten: 0,84 Prozent des verwalteten Vermögens im Jahr, keine Mindestanlage) beinhaltet neben der persönlichen Beratung per Telefon und Video außerdem ein professionelles Finanzcoaching-Programm – dort wird in interaktiven Formaten Expertenwissen rund um das Thema Geldanlage und Finanzen vermittelt. Mit dem Privat-Paket (Kosten: 1,2 Prozent des verwalteten Vermögens im Jahr, Mindestanlage 25.000 Euro) entscheiden sich Kundinnen und Kunden für eine ganzheitliche Beratung und Vermögensanalyse. Sie erhalten eine persönliche Beraterin oder einen persönlichen Berater der Quirin Privatbank, auf Wunsch auch vor Ort in den 15 Standorten der Bank.

Martin Daut, CEO der quirion AG, sagt: „Unser Ziel war von Beginn an, möglichst allen einen Zugang zur Geldanlage zu bieten. Wie wir wissen, sind aber manchen rein digitale Angebote zu unpersönlich. Sie möchten mit Experten über ihre Fragen rund um die Geldanlage sprechen. Für solche Fälle haben wir mit dem Premium- und Privat-Paket nun – je nach gewünschter Individualität und Tiefe der Beratung – gleich zwei verschiedene Service-Abos im Angebot. Zudem können Kundinnen und Kunden je nach aktuellem Bedarf flexibel zwischen den unterschiedlichen Paketen wechseln.“

Flexible und niedrigschwellige Geldanlage: Service-Pakete im Abo

Bei den neuen Service-Paketen gibt es keine oder nur geringe Mindestlaufzeiten. Wie Kundinnen und Kunden das von anderen digitalen Abo-Modellen kennen, können sie – nach Ablauf einer eventuellen Mindestlaufzeit – monatlich kostenfrei zwischen den unterschiedlichen Service-Abos wechseln. Bei quirion Digital gibt es keine Mindestlaufzeit, bei quirion Premium gilt zu Beginn eine Laufzeit von einem Monat und bei quirion Privat beträgt die Mindestlaufzeit sechs Monate.

Produktpalette erweitert: Erstmals Investments in Megatrends-Portfolios im Angebot

Kundinnen und Kunden, in deren persönliches Risikoprofil eine hohe Aktienquote passt, können ab jetzt in ein Megatrends-Portfolio investieren und damit bei ihrer Geldanlage auf ausgewählte Zukunftsbranchen setzen. quirion hat dafür Megatrends unter die Lupe genommen und spezielle Themen-ETFs analysiert. Das Ergebnis: ein neues Portfolio, das sich auf zunächst fünf zukunftsweisende Anlagethemen konzentriert – Clean Energy, Cyber Security, Infrastruktur, Machine Learning sowie Smart Cities. „Viele unserer Kundinnen und Kunden haben sich Themen-Investments gewünscht. Wir bündeln jetzt zunächst fünf spannende Themen in einer Megatrends-Vermögensverwaltung. Das neue Angebot ist eine Ergänzung zu unseren globalen oder nachhaltigen ETF-Portfolios und richtet sich an Anlegerinnen und Anleger, die eine entsprechende Risikobereitschaft sowie Erfahrung reiner Aktieninvestments mitbringen“, sagt Martin Daut.

Über quirion

quirion ist mit über 1,2 Mrd. Euro verwaltetem Kundenvermögen einer der führenden Robo-Advisor in Deutschland und bietet Anlegern den Zugang zu einer professionellen Vermögensverwaltung an. quirion ist eine Tochter der Quirin Privatbank. Anleger können über www.quirion.de mit kostengünstigen, effizienten Anlageprodukten von den Ertrags-Chancen der internationalen Kapitalmärkte profitieren. Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank, gründete quirion 2013. Schmidt gilt in der Branche als Vorreiter: Vor quirion revolutionierte er bereits zwei Mal den Bankenmarkt – mit der Gründung des ersten Onlinebrokers Consors und der Gründung der ersten Honorarberaterbank Deutschlands, der Quirin Privatbank.

Pressekontakt:

Dirk Althoff

Unternehmenskommunikation

quirion AG

Kurfürstendamm 119

10711 Berlin

Telefon: +49 (0)30 89021-358

E-Mail: [email protected]

Original-Content von: quirion – eine Tocher der Quirin Privatbank AG, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots