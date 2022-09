Schwalbach am Taunus (ots) –

„A girl who turns her weakness into a strength“ – das ist das Motto von Social Media-Star Nadine Breaty, die als neue Markenbotschafterin für Gillette Venus der „My Skin. My Way.“-Kampagne ein starkes und authentisches Gesicht verleiht. Aufgrund ihrer seltenen Pigmentstörung und einer psychischen Erkrankung blickt die 23-Jährige bereits auf eine bewegte Vergangenheit zurück. Sie nutzt die sozialen Medien nicht nur für ihre unterhaltsamen Tanzvideos, sondern auch zur Aufklärung und passt daher ideal zur „My Skin.My Way.“-Kampagne. Mit Nadine Breaty als Brand Ambassador setzt Gillette Venus ein weiteres Zeichen für Diversität und individuelle Schönheit jenseits der Norm.

Mit der „My Skin. My Way.“-Kampagne verfolgt Gillette Venus bereits seit einigen Jahren eine klare Mission: individuelle Schönheit feiern, fernab von gesellschaftlichen Normen und Tabus. Jede Frau soll sich so wohlfühlen, wie sie ist – und mehr noch: Gillette Venus ermutigt Frauen, stolz auf sich zu sein und ihre ganz persönliche Schönheit zu zelebrieren. Mit beeindruckenden Markenbotschafter:innen und deren sehr persönlichen Geschichten gelingt es Gillette Venus immer wieder, diesem Credo Gehör zu verschaffen. Ab sofort ist Nadine Breaty als Markenbotschafterin Teil der Kampagne und berührt mit ihrer inspirierenden Geschichte viele Herzen – nicht nur die von ihren jungen Follower:innen.

Schön und stark

Aufgrund ihres angeborenen Gendefekts „Piebaldismus“, der u.a. weiße Haarsträhnen und weiße Hautstellen an den Beinen verursacht, war Nadine Breaty als Teenager oft Hänseleien und Mobbing ausgesetzt. Hinzu kam eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Trotz allem hat Nadine gelernt, diese vermeintlichen Schwächen in Stärken umzuwandeln: Heute liebt sie ihren besonderen Look und hat ihn zu ihrem Markenzeichen gemacht. Ihre Lebensfreude und positive Ausstrahlung sind Inspiration für knapp 10 Millionen Follower:innen auf TikTok und eine Million Follower:innen auf Instagram. Dabei postet sie inzwischen nicht nur Tanzvideos, für die sie berühmt geworden ist, sondern nutzt ihre Bekanntheit und große Reichweite vielmehr dafür, um offen über ihre Gefühle, Erfahrungen und ihre Therapie zu sprechen.

Perfectly imperfect

Nadine Breaty hat den gesellschaftlichen Druck, den sie seit ihrer Kindheit zu spüren bekam, hinter sich gelassen und ist zu einer starken Persönlichkeit gereift. Mit ihren Videos möchte sie ihrer Community zeigen, was individuelle Schönheit bedeutet und insbesondere junge Frauen ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen. Damit ist sie nicht nur eine der erfolgreichsten deutschen TikTokerinnen, sondern auch ein perfektes Match für Gillette Venus und die „My Skin. My Way.“-Kampagne. Dass sie gemeinsam mit Gillette Venus ihre wichtige Botschaft verbreiten kann, macht Nadine Breaty stolz und froh: „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Gillette Venus, da ich die Marke schon seit Teenager-Zeiten benutze und damit aufgewachsen bin. Ich finde es bemerkenswert, dass sich die Marke wirklich neu erfunden hat und nicht mehr für das vermeintlich perfekte Schönheitsbild steht, sondern die Individualität feiert.“

Neues Markengesicht auf Instagram und TikTok

Die Kooperation von Gillette Venus und Nadine Breaty ist multimedial angesetzt: Nadine wird nicht nur das neue Gesicht der „My Skin. My Way.“-Kampagne auf Instagram, sondern auch auf TikTok. Hier erwarten die Community sowohl Beauty-Tipps rund um die Rasur als auch mutmachende Beiträge zu den Themen Selbstbewusstsein und Diversität. Außerdem können sich ihre Fans immer wieder auf kleine und große Überraschungen mit ihr freuen.

