Dyson unternimmt den nächsten Schritt in der Beauty-Welt und bringt seine ersten Styling-Cremes und -Seren auf den Markt: Dyson Chitosan. Aufbauend auf der Forschung und Innovation im Bereich der Haarwissenschaft, die das Herzstück der Dyson Haarstylinggeräte bildet, basieren auch die neuen Stylingprodukte von Dyson auf technologischen Prinzipien, die darauf ausgelegt sind, eine optimale Leistung und ein herausragendes Stylingerlebnis zu bieten.

Die Dyson Chitosan Haarstyling-Produkte wurden spezifisch als Lösung für die Probleme anderer Stylingprodukte entwickelt, die einfache Polymere verwenden, die die Haarsträhnen mit starren Bindungen zusammenhalten. Dyson Chitosan funktioniert anders und bietet flexiblen Halt – den ganzen Tag lang[1], mit Schwung und Glanz, ohne die Haare zu verkleben. Bei allen Haartypen. Selbst bei hoher Luftfeuchtigkeit.[2]

Die Produktreihe basiert auf Chitosan, einem komplexen Makromolekül, das aus Austernpilzen gewonnen und mit der Dyson Triodetic Technologie entwickelt wurde. Sie ist das Ergebnis von mehr als zehn Jahren umfangreicher Investitionen in die Haargesundheit sowie dem Eintritt in die Welt der Inhaltsstoffforschung. Die neuen Stylingprodukte wurden dabei speziell so formuliert und getestet, dass sie in perfektem Einklang mit den Dyson Stylinggeräten zusammenarbeiten.

„Wir betreiben bereits seit mehr als zehn Jahren umfangreiche Forschung im Bereich der Haarwissenschaft. Dieses Wissen haben wir nun genutzt, um näher auf die Probleme, die Menschen mit ihren bisherigen Stylingprodukten haben, einzugehen und diese im Detail zu untersuchen. Was wir herausgefunden haben, war faszinierend.“ James Dyson, Gründer und Chief Engineer.

Vor acht Jahren trat Dyson mit der Einführung des Dyson Supersonic Haartrockners in den Bereich Beauty- Technologie ein. Er vereint schnelles Trocknen, nutzt keine extreme Hitze und bietet ein unverwechselbares, ergonomisches Format. Das Herzstück des Geräts bildet der Dyson Digitale Motor V9, der eigens von Dyson Ingenieur*innen entwickelt wurde, mit dem Ziel, die Gewichtsverteilung zu optimieren, damit das Gerät besonders gut in der Hand liegt. In Kombination mit der intelligenten Temperaturregulierung, die irreversible Haarschäden durch extreme Hitze verhindert, sowie mehreren präzise abgestimmten Aufsätzen, hat dieses Gerät seitdem Millionen von Besitzer*innen auf der ganzen Welt neue Stylingmöglichkeiten eröffnet und gesund aussehendes Haar beschert.

Zwei Jahre später kam der Dyson Airwrap Multi-Haarstyler auf den Markt. Er ermöglicht es, bei nassem Haar Locken zu kreieren, während gleichzeitig das Volumen und die Sprungkraft bewahrt werden. Indem die Wasserstoffbrücken im Haar gelöst, anschließend neu geformt und Styles so besser fixiert werden, bietet er die Möglichkeit, zu Hause elegante Looks wie vom Profi zu erzielen – und zwar ohne extreme Hitze. Doch all dies war erst der Anfang. Dysons erfahrenes Entwicklungsteam setzt kontinuierlich neue Maßstäbe und entwickelt seine herausragenden Technologien stetig weiter. So haben sie beispielsweise den Modus zum Schutz der Kopfhaut für den neuen Dyson Supersonic Nural Haartrockner sowie völlig neue Innovationen wie den Dyson Airstrait Haarglätter zum Glätten von nassem Haar auf den Markt gebracht.

Mit den neuen Styling-Cremes und -Seren betritt Dyson absolutes Neuland und etabliert sich nun auch im Bereich der Inhaltsstoffforschung.

Unser kraftvoller Hauptinhaltsstoff: Chitosan

Chitosan ist ein Molekül, das in der Beautyindustrie nicht unbedingt bekannt ist. Es handelt sich hierbei um ein Derivat von Chitin, das üblicherweise aus der Schale von Krebstieren gewonnen wird. Diejenigen, die damit vertraut sind, kennen es vermutlich eher als Nahrungsergänzungsmittel oder als Rohstoff für Verpackungslösungen. Nach umfangreicher Forschung entdeckte Dyson eine pflanzliche Variante von Chitosan, die aus Austernpilzen gewonnen wird.

Es ist ein komplexes Makromolekül, das in den Zellwänden des Pilzes vorkommt und dem Pilz seine Form verleiht. In den Stylingprodukten von Dyson bildet es eine kraftvolle Grundlage für den flexiblen Halt. Die Dyson Chitosan Produkte verdanken ihren Namen diesem Hauptbestandteil.

„Unsere Ingenieur*innen haben strenge Tests durchgeführt, um den optimalen Anteil an Chitosan im Produkt für einen ganztägigen, flexiblen Halt zu ermitteln, während gleichzeitig sicher- gestellt wird, dass die natürliche Bewegung des Haars erhalten bleibt.“ Kathleen Pierce, President of Beauty bei Dyson

Flexibler Halt – den ganzen Tag lang. Entwickelt mit Dyson Triodetic Technologie

Während einige andere Stylingprodukte einfache Polymere verwenden, die die Haarsträhnen wie Kleber zusammenhalten, funktioniert Dyson Chitosan(TM) anders. Das enthaltene komplexe Makromolekül schafft flexible Verbindungen, die das Haar Strähne für Strähne unterstützen. Die auf Chitosan basierende Dyson Triodetic(TM) Technologie verleiht Styles dank leichter Bindungen Flexibilität – ohne die Haare zu verkleben, sie spröde zu machen oder unerwünschte Rückstände zu hinterlassen. Das Haar kann sich frei bewegen, biegen und so ideal das Styling beibehalten – für flexiblen Halt, selbst bei hoher Luftfeuchtigkeit.[2] Dies sorgt für weiche, glänzende, glattere Styles mit weniger Frizz.[3]

„In jeder Flasche steckt die Kraft von bis zu acht Austernpilzen.“ Justina Mejia Montane, Product Development Director of New Ventures bei Dyson

Pre-Style Cream: Bereitet das Haar auf das Styling vor. Verleiht Halt. Pflegt das Haar.

Das Produkt verändert seine Textur von einer Creme zu einem durchsichtigen Serum, während es in den Handflächen sanft verrieben wird. So kann es anschließend mit den Fingern gleichmäßig im Haar verteilt werden. Für spürbar langen Halt mit einem natürlichen Haargefühl.

– Mit pflegenden Wirkstoffen, die Frizz reduzieren und den natürlichen Glanz schützen

– Leistungsstarke Silikone und Öle sind präzise gemischt, um dem Haar Geschmeidigkeit zu verleihen und den Glanz zu bewahren

– Bis zu 50 % weniger Frizz[3]

– Das Haar fühlt sich geschmeidig und gepflegt an und der natürliche Glanz bleibt erhalten

Entwickelt für alle Haartypen und erhältlich in vier innovativen Varianten, wobei jede präzise aufeinander abgestimmte Inhaltsstoffe beinhaltet, die auf verschiedene natürliche Haarstrukturen und Pflegebedürfnisse abgestimmt sind – für optimale Ergebnisse.

Dosieren. Verreiben. Verteilen.

Für die Verwendung auf feuchtem, handtuchtrockenem Haar vor dem Styling, um das Haar vorzubereiten.

„Haare sind einzigartig. Wir haben durch Forschung herausgefunden, dass es nicht ausreicht, nur ein Produkt zu entwickeln. Jede Variante enthält einen anderen Gehalt an Polymeren und Weichmachern und beinhaltet unterschiedliche Öle. Für die leichte Pflege haben wir beispielsweise Traubenkernöl verwendet, während wir für Produkte für eine reichhaltigere Pflege Arganöl genutzt haben. So konnten wir sie an individuelle Bedürfnisse anpassen.“ Naomi Simpson, Ingredient Scientist

Post-Style Serum: Verleiht Halt. Versorgt das Haar mit Feuchtigkeit. Definiert.

Es ist für alle Haartypen geeignet und sorgt für weichen, flexiblen Halt und ein mit Feuchtigkeit versorgtes Haargefühl. Zudem verleiht es einen bis zu zwei Mal längeren Halt mit Definition.

– Das Haar wird sofort mit Feuchtigkeit versorgt und erhält ein glänzendes Finish

– Fixiert Styles – egal, ob das Haar mit Hitze oder an der Luft getrocknet wird

– Die im Produkt enthaltene Hyaluronsäure schützt das Styling vor den Einflüssen von Luftfeuchtigkeit in der Umgebung (bis zu einer relativen Luftfeuchtigkeit von 80 %)

– Reduziert Frizz um 50 %

– Sichere Anwendung, selbst bei gefärbtem und chemisch behandeltem Haar

– Das leichte Serum enthält eine Mischung aus Aminosäuren, die dafür bekannt sind, Anzeichen von Oberflächenschäden bei Haaren zu reparieren

Dosieren. Verreiben. Verteilen.

Für die Verwendung auf trockenem, gestyltem Haar für Definition.

„Ich arbeite seit über 20 Jahren als Promi-Stylist und weiß daher ganz genau, wie viele von diesem innovativen Produkt profitieren werden, da es eine Kombination aus flexiblem Halt mit Schwung und Glanz verspricht. Dyson hat auf diese Weise etwas entwickelt, das eine Lösung für häufige Stylingprobleme liefert und sich für alle Haartypen eignet.“ Matthew Collins, Dyson Ambassador

Präzise Dosierung. Nachfüllbare Produkte.

Die Erforschung von Inhaltsstoffen und präzise Zusammensetzung der Stylingprodukte war jedoch nur der Anfang für Dyson. Als es darum ging, herauszufinden, wie die Creme und das Serum am besten verpackt und dosiert werden können, stellten Dysons Ingenieur*innen schnell fest, dass Tuben oder Tiegel eher unzureichende Lösungen sind. Sie beschlossen also, ein eigenes System zu entwickeln.

Der spezielle Dyson Präzisionsapplikator wurde streng getestet, um sicherzustellen, dass bei jedem Pumpstoß die gleiche Menge dosiert wird. Diese beträgt exakt 0,22 ml, wodurch Produktverschwendung oder ein übermäßiger Gebrauch vermieden werden.

In der Originalgröße ist das Produkt nachfüllbar und die äußere Verpackung wurde akribischen Tests unterzogen, um zu gewährleisten, dass sie besonders robust und langlebig ist. Außerdem können die Nachfüllkartuschen zu Hause recycelt werden.

„Wir möchten Leuten ein präziseres Styling ermöglichen. Ein übermäßiger Gebrauch kann das Haar beschweren und dazu führen, dass es schneller an Form verliert. Da Dysons Stylingprodukte hochkonzentriert sind, reicht eine kleine Menge vollkommen aus. Das präzise Dosierungssystem ermöglicht es, die Menge so lange anzupassen, bis man die richtige Balance für sein Haar gefunden hat, um so gleichmäßige Stylingergebnisse zu gewährleisten.“ Amy Johnson, Head of Education bei Dyson

NFC-Technologie

Eine innovative neue User Experience, die auf jedes Produkt zugeschnitten ist. Dyson bietet neben seinen leistungsstarken Produkten eine unvergleichliche User Experience und führt ein brandneues NFC-Erlebnis ein.

Von Styling-Anleitungen und Dosierungshinweisen bis hin zu Informationen über Inhaltsstoffe, Support und Nachbestellmöglichkeiten bietet das neue NFC-Erlebnis alles, was die Besitzer*innen brauchen. Wo sie es wollen, wann sie es wollen. Für den ganz persönlichen Dyson Support in der Tasche.

Abgestimmt auf Dyson Technologien

Die Dyson Chitosan Produktreihe ist auf alle Dyson Haarpflegetechnologien abgestimmt – unabhängig davon, welchen Look du stylen möchtest. Weitere Informationen zu allen Dyson Technologien findest du unter dyson.de oder in einem Dyson Demo Store.

Die Zukunft

Mit der Einführung von Haarstyling-Cremes -und Seren betritt Dyson absolutes Neuland und etabliert sich ebenfalls im Bereich der Inhaltsstoffforschung. Dabei arbeitet Dyson kontinuierlich an neuen, innovativen Beauty- Technologien, sodass auch in Zukunft aufregende Erfindungen zu erwarten sind.

Mit über 140.000 Hektar bewirtschaftetem Land gilt Dyson als einer der größten landwirtschaftlichen Betriebe Großbritanniens. So sorgt das Unternehmen mit seinen Innovationen nicht nur dafür, Technologien stetig zu optimieren, sondern trägt ebenfalls zu einer gesunden Ernährung und dem Anbau qualitativ hochwertiger, heimischer Lebensmittel bei.

„In unseren landwirtschaftlichen Betrieben arbeiten Ingenieur*innen und Wissenschaftler*innen aus dem Bereich der Inhaltsstoffforschung eng zusammen, um unser Verständnis für die Lebensmittel, die wir anbauen, und die Anbauprozesse an sich kontinuierlich zu verbessern. Auch wenn unsere derzeitigen Cremes und Seren keine Inhaltsstoffe aus unseren eigenen Betrieben enthalten, ist dies etwas, das wir uns für die Zukunft zum Ziel gesetzt haben.“ James Dyson, Gründer und Chief Engineer

Verfügbarkeit

Die Dyson Chitosan Produkte sind ab dem 26. August 2024 in allen Dyson Demo Stores und unter dyson.de erhältlich, sowie ab dem 2. September 2024 bei Sephora. Der Preis für die Flaschen in Originalgröße liegt bei 59 EUR (UVP), für das Nachfüllpack bei 54 EUR (UVP).

[1] Im Vergleich zu unbehandeltem Haar.

[2] Getestet bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 80 %.

[3] Im Vergleich zu unbehandeltem Haar.

