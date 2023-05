Mladá Boleslav (ots) –

› Funktionstests für Hardware und Software bei extrem kalten Bedingungen

› Die wichtigsten Ergebnisse fließen sofort in die Weiterentwicklung der Fahrzeuge ein

› Der neue Kodiaq und der neue Superb feiern ihre Weltpremiere im Herbst 2023

Die neuen Generationen der Škoda-Modelle Superb und Kodiaq haben intensive Kältetests jenseits des Polarkreises erfolgreich abgeschlossen. Die Funktionsfähigkeit, Qualität und Dauerhaltbarkeit der Fahrzeuge wurden bei extremen Temperaturen von bis zu minus 30 Grad Celsius geprüft. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der Fahrstabilität, dem Komfort der Passagiere bei eisiger Kälte und der Gesamtzuverlässigkeit auch bei langen Fahrten unter winterlichen Bedingungen. Außerdem mussten die Fahrzeuge dem zusätzlichen Gewicht von Eis und Schnee standhalten. Nach Abschluss dieser extremen Kältetests geht die Erprobung der neuen Modelle nun in die letzte Phase. Der neue Superb und die zweite Generation des Kodiaq feiern im Herbst 2023 ihre Weltpremiere.

Johannes Neft, Vorstand für Technische Entwicklung bei Škoda Auto, sagt: „Bei der Entwicklung neuer Fahrzeuge ist bei allen modernen Simulationstechniken immer noch die Praxiserprobung unter härtesten Bedingungen ein ganz entscheidender Baustein. Mit unseren umfangreichen Testprogrammen, die extrem hohe Temperaturen in der Wüste ebenso abdecken wie die Bedingungen am Polarkreis, stellen wir sicher, dass sich Škoda-Kunden jederzeit und bei allen Bedingungen zu 100 Prozent auf ihr Fahrzeug verlassen können. Gleichzeitig eröffnen uns diese Tests die Möglichkeit, bereits so früh wie möglich Optimierungsbedarf zu erkennen und die Fahrzeuge bestmöglich auf die Anforderungen im Alltagsbetrieb auszulegen.“

Umfassender Testkatalog für alle Fahrzeugbereiche

Intensive Erprobungsfahrten bei extrem kalten Bedingungen gehören zum Standardprogramm bei jeder Entwicklung eines neuen Fahrzeugmodells. Škoda Auto führt diese Tests regelmäßig am Polarkreis durch, wo sich jetzt auch die vierte Generation des Škoda Superb und die zweite Generation des SUV Kodiaq erfolgreich allen klimatischen Widrigkeiten stellten. Dabei wurden bei den Erprobungsträgern alle Fahrzeugbereiche unter die Lupe genommen: Fahrwerk, Karosserie, Motor, Heizung und die gesamte Elektrik.

Funktionalität im Schnee

In Bezug auf die generelle Wintertauglichkeit der Fahrzeuge wird die Wirkung von Schnee auf die Karosserie sowie beim Eindringen in den Motorraum und die Lufteinlässe geprüft. Alle mechanischen Funktionen der Karosserie sowie die Elektrik müssen auch bei Temperaturen von minus 25 Grad einwandfrei arbeiten, der Motor soll sich bis minus 30 Grad problemlos starten lassen. Alle Türen, Motorhaube und Heckklappe sowie der Tankdeckel und die Abdeckung der Ladesteckdose bei Fahrzeugen mit Plug-in-Hybridantrieb müssen sich auch bei diesen widrigen Bedingungen öffnen lassen.

Tests für Fahrverhalten und Assistenzsysteme

Im Fahrbetrieb werden verschiedene Fahrzeugfunktionen sowie das Fahrverhalten getestet. Es wird geprüft, wie sich die Škoda-Modelle bei Schneematsch verhalten, und die Wirksamkeit der vorderen und hinteren Stoßfänger bei Fahrten gegen eine Schneebarriere untersucht. Bei Fahrten über Eisblöcke zeigt sich die Widerstandsfähigkeit des Fahrwerks und des Unterbodens. Die Testfahrer checken, wie sich die Fahrzeuge auf vereisten und verschneiten Straßen verhalten und wie die Assistenzsysteme arbeiten. Sie beurteilen die Fahrdynamik, die Leistungen eines eventuellen Allradantriebs sowie die Funktionalität und den Komfort des Fahrwerks. Es wird geprüft, ob das Getriebe fehlerfrei die Fahrstufen wechselt und ob die Scheibenwischer und Waschanlagen funktionieren. Außerdem werden die Fahrzeugbeleuchtung bei Nachtfahrten und das akustische Verhalten von gefrorenen Fahrzeugteilen geprüft. Hochvoltbatterien von Fahrzeugen mit Plug-in-Hybridantrieb werden im gefrorenen Zustand geladen und danach wird die maximale Reichweite getestet. Um die Dauerhaltbarkeit des Fahrzeugs bei winterlichen Bedingungen beurteilen zu können, werden mehrere zehntausend Kilometer abgespult.

Funktionsprüfungen im Innenraum

Auch im Interieur werden viele Funktionen der Fahrzeuge gecheckt. So überprüfen die Testfahrer die Leistung der Heizung bei extrem niedrigen Außentemperaturen und den thermischen Komfort im Innenraum. Sie testen, ob die Scheiben beschlagen und wie schnell sie sich entfrosten lassen. Geprüft wird ebenfalls, ob alle Beheizungsfunktionen für Sitze, Lenkrad, Außenspiegel sowie Heck- und Frontscheibe funktionieren und wie eine optionale Standheizung arbeitet. Außerdem testen die Erprobungsfahrer die Funktionalität des zentralen Touchscreens bei frostigen Temperaturen im Fahrzeug.

