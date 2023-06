München (ots) –

Jeden Tag einmalig!

Dallmayr Kaffee präsentiert neue Dachmarkenkampagne.

Jeden Tag einmalig! Unter diesem Motto lanciert Dallmayr Kaffee seine erste große Dachmarkenkampagne. Dabei zeigt der Münchner Traditionsröster, was ihn jeden Tag antreibt – das Streben nach bester Qualität von der Bohne bis zur Tasse – und sorgt für außergewöhnliche Genussmomente.

DALLMAYR – JEDEN TAG EINMALIG

Dallmayr ist mehr als Kaffee, Dallmayr ist ein Versprechen. Der Name steht seit Jahrzehnten für herausragende Produktqualität. Als eine der bekanntesten deutschen Kaffeemarken, mit einer gestützten Markenbekanntheit von 89 Prozent, begleitet Dallmayr täglich Millionen von Menschen – nicht zuletzt dank des Klassikers Dallmayr prodomo, der beliebten Crema d’Oro-Linie mit Werbebotschafter Moritz Bleibtreu und Dallmayr Home Barista, eines der erfolgreichsten neuen Kaffee-Produkte im Handel (BESTSELLER 2022).

Um sein Markenversprechen in einem einheitlichen Markennarrativ nach außen zu transportieren und eine starke Dachmarke zu schaffen, bündelt der Münchner Traditionsröster seine Einzelmarken-Power ab sofort in einer übergeordneten Dachmarkenkampagne.

„Durch die Dachmarke schaffen wir positive Synergie-Effekte. Dallmayr hat eine reiche Geschichte und einen kompromisslosen Qualitätsanspruch. Das hilft uns in der Markenwahrnehmung und stützt gleichzeitig die einzelnen Produktmarken. Unter der Dachmarke kommunizieren wir unsere Topmarken weiterhin, schärfen aber jeweils das charakteristische Metathema – so bleibt z.B. Moritz Bleibtreu als Testimonial Teil der d’Oro-Kommunikation“, erklärt Ellen Ruthrof, Leitung Marketing Kommunikation.

„Dallmayr macht den alltäglichen Kaffee zu einem einmaligen Genuss. Diese Einmaligkeit und das Besondere findet sich auch in der Bildsprache der Kampagne wieder. Der Look ist klassisch aber modern, weltoffen und kosmopolitisch, qualitativ auf höchstem Niveau“, erklärt Olaf Kopmann, Chief Marketing Officer Dallmayr Kaffee.

Zu sehen ist die neue Dachmarkenkampagne ab dem 11. und 12. Juni 2023 auf allen relevanten TV-Sendern in Deutschland. An zwei Tagen läuft der Spot pünktlich zur Primetime um 20.14 Uhr als Single-Spot zeitgleich u.a. auf Pro7, Kabel1, SAT.1,RTL, RTL2, VOX und Sky im Roadblocking. Danach folgt ein neunwöchiger Flight zu ausgewählten Sendezeiten in Deutschland und Österreich. Um insbesondere auch die jüngere Zielgruppe zu erreichen, werden die Spots zudem in den digitalen Kanälen sowie auf Social Media gespielt.

Der gesamte Prozess, von der Positionierung der Dachmarke, über die Rolle der einzelnen Produktmarken, bis hin zur kreativen Ausgestaltung der gesamten Kampagne ist in enger Zusammenarbeit mit dem Münchner Büro der Agenturgruppe thjnk entstanden. „Wer in München lebt, hat durch das Dallmayr-Haus automatisch eine emotionale Verbindung zu dieser großartigen Marke. Dieses im Kaffeemarkt so einmalige Gefühl wollten wir mit unserer Arbeit allen Menschen näher bringen.“, so Hans-Peter Sporer & Thomas Canzar, Geschäftsführer thjnk. Gedreht wurde die Kampagne samt Marken-Spots an vier Tagen unter der Regie von Mario Feil.

