Baierbrunn (ots) – Dragee, Salbe, Spray: Die Anwendung von Medikamenten ist nicht immer einfach. Darf ich die Tablette teilen, wenn ich sie nicht schlucken kann? Die Salbe hat eine seltsame Konsistenz – ist sie noch in Ordnung? Apotheker Dr. Martin Allwang gibt in dem Apotheken Umschau-Ratgeber”So wirkt´s – Medikamente richtig anwenden” praktische Tipps, wie Arzneimittel ihre Wirkung optimal entfalten. Im September gibt es nun eine erweiterte Neuauflage des beliebten Ratgebers, erhältlich im Buchhandel und in der Apotheke (ISBN 978-3-927216-71-6, PZN: 17592424, 14,99 Euro).

Arzneiformen, Checklisten, Fachbegriffe – kurz und prägnant erklärt

Erläutert werden darin die wichtigsten Arzneiformen von Dragee, Salbe, Spray bis hin zu Pflastern mit Wirkstoffen. Alles Wissenswerte zur Haus- und Reiseapotheke inklusive Checklisten ist übersichtlich aufgeführt, damit die Medikamente im Notfall schnell zur Hand sind. Und auch der Beipackzettel wird durch die prägnante Erläuterung von Fachbegriffen und häufigen Aussagen verständlich. Den Hauptteil des Ratgebers nehmen ganz konkrete Fragen aus dem Alltag ein wie: “Darf ich die Tablette teilen, wenn ich sie nicht schlucken kann?” oder “Wie dosiere ich die Augentropfen richtig?” Neu ist ein zusätzliches Wirkstoff-Lexikon, eine Ergänzung um weitere zeitgemäße Darreichungsformen sowie ein Kapitel zu besonderen Problemfällen bei der Medikamenten-Einnahme.

Auf all diese Fragen gibt Dr. Martin Allwang die passenden Antworten, anschaulich gemacht mit vielen Illustrationen. Als langjähriger Autor der Apotheken Umschau und Leiter ihrer pharmazeutisch-fachwissenschaftlichen Redaktion ist der Apotheker bestens vertraut mit den vielfältigen Problemen, die beim Einsatz eines Medikaments auftreten können. In “So wirkt´s!” hat er sein Wissen um die richtige Anwendung von Arzneimitteln auf dem neuesten Stand der Forschung zusammengefasst. Ergebnis: Ein zuverlässiger Ratgeber zum Nachschlagen, der in keinem Arzneimittelschrank fehlen sollte.

Über die Apotheken Umschau-Buchreihe:

Millionen Menschen vertrauen der Gesundheitskompetenz der Apotheken Umschau. Nun gibt es das Expertenwissen in Gesundheitsfragen auch als Buchreihe, in der bislang folgende Bände erschienen sind: “So wirkt´s – Medikamente richtig anwenden” (Neuauflage/ISBN 978-3-927216-71-6, 14,99 Euro), “Der stressfreie Rücken” (ISBN 978-3-927216-67-9, Euro: 19,99), “Essen gegen Entzündungen” (ISBN-978-3-927216-65-5, 19,99 Euro), “Schöne Haut” (ISBN 978-3-927216-56-3, 14,99 Euro), “Vegetarisch mit Genuss kochen” (ISBN: 978-3-927216-58-7, 19,99 Euro), “Heilpflanzen” (ISBN: 978-3-927216-55-6, 19,99 Euro), “Superfoods” (ISBN 978-3-927216-57-0, 14,99 Euro), “Gesunde Ernährung” (ISBN 978-3-927216-52-5, 19,99 Euro) sowie “Gesund abnehmen” (ISBN: 978-3-927216-53-2, 19,99 Euro).

Die Buchreihe erscheint in redaktioneller Zusammenarbeit mit dem ZS Verlag aus der Edel Verlagsgruppe. Der Vertrieb der Bücher erfolgt über die Edel Verlagsgruppe (Edel Germany GmbH, Neumühlen 17, 22763 Hamburg, [email protected]). Alle Bände sind im Buchhandel, in Apotheken und unter https://shop.apotheken-umschau.de erhältlich.

Pressekontakt:

Gudrun Kreutner, Leitung Unternehmenskommunikation

Katharina Neff-Neudert, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel. 089/ 744 33-360

E-Mail: [email protected]

www.wortundbildverlag.de

facebook.com/wortundbildverlag

Original-Content von: Wort & Bild Verlag – Verlagsmeldungen, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots