Die Yoga-Stellung „Herabschauender Hund“ ist wohl allen bekannt – doch wie sieht es mit der Bienenatmung aus? Als ganzheitliche Praxis besteht Yoga nicht nur aus körperlichen Übungen, sondern arbeitet auch mit einem anderen wichtigen Werkzeug: der Atmung. Atemübungen sind vor allem in der nahenden Erkältungssaison besonders sinnvoll, denn nicht nur der Geist kann durch Yoga befreit werden – auch die Nase. Welche Atemtechniken dafür genau in Frage kommen, verrät das neue Poster „Yoga gegen Schnupfen“ von ratiopharm. Neben den schrittweisen Erklärungen der Übungen zeigt es, warum eine freie Nase für einen gesunden Körper so wichtig ist. Zahlreiche Tipps für eine gesunde Nase vervollständigen den Wissenskosmos rund um die Nasenatmung.

Tagtäglich wenden wir sie ca. 20.000 Mal an und doch ist ihr Einfluss auf die Gesundheit stark unterschätzt: unsere Atmung. Ihr kommen zahlreiche wichtige Aufgaben im Körper zu, sie nimmt Einfluss auf den Kreislauf und kann sogar Auswirkung auf den Stoffwechsel haben. Besonders hilfreich und dennoch mittlerweile oft vergessen ist die Nasenatmung. Das kontrollierte Atmen durch die Nase hat einen positiven Einfluss auf den Blutdruck sowie den Puls1. Außerdem verbessert sich die Sauerstoffversorgung und der Kreislauf wird stabilisiert2. In der Folge wird auch das Immunsystem gestärkt, wodurch es Erkältungsviren besser bekämpfen kann. Ein guter Grund sich der eigenen Nasenatmung zu widmen und dem Körper so ganz entspannt etwas Gutes zu tun.

Durchatmen leicht gemacht

Rund 3 Millionen Deutsche bringen regelmäßig mithilfe von „Asanas“, also bestimmten Yoga-Übungen, ihren Körper und Geist in Einklang. Damit kann Stress reduziert und der Körper entspannt werden. Auch auf den ersten Blick eher unscheinbare Atemübungen können Einfluss auf den Körper nehmen. Denn sie unterstützen die Nasenatmung und bringen so zahlreiche positive Effekte mit sich. Ob Wechsel-, Feuer- oder Bienenatmung: Mit Hilfe von gezielten Atemübungen und -techniken wird die Nasenatmung intensiviert und verlangsamt, so dass die Nasenschleimhaut besser durchblutet wird. Das hilft, einer verstopften Schnupfennase entgegenzuwirken oder sie frühzeitig zu bekämpfen. Das neue Poster „Yoga gegen Schnupfen“ von ratiopharm verrät auf einen Blick, welche Nasenyoga-Übungen für eine befreite Nase sorgen und gibt einfache Anleitungen und Tipps zur richtigen Durchführung. Zusätzlich hält das Poster zahlreiche Tipps für eine gesunde Nase bereit und gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um die Nasenatmung. So kann der Körper frühzeitig mit achtsamen Atemübungen auf die Schnupfenzeit vorbereitet werden.

Auch abseits der Matte zur Stelle: NasenDuo® Nasenspray von ratiopharm

Bei einer bereits stark verstopften Schnupfennase lassen sich auch darauf ausgerichtete Atemtechniken nur sehr schwer oder gar nicht anwenden. Um dennoch wieder frei durchatmen zu können und den Körper beim Gesundwerden zu unterstützen, kann ein abschwellendes Nasenspray helfen. NasenDuo® Nasenspray befreit schnell die Nase und verkürzt die Schnupfendauer. Gleichzeitig fördert der pflegende Wirkstoff Dexpanthenol die Wundheilung. Dank spezieller Produktionsverfahren verzichtet NasenDuo® Nasenspray dabei auf den Zusatz von schleimhautschädigenden Konservierungsstoffen und schont so die angegriffene Nasenschleimhaut. Das Nasenspray ist in der Apotheke erhältlich und mit einer Haltbarkeit von sechs Monaten nach Anbruch genauso lange haltbar wie konservierungsmittelhaltige Alternativen. Für Kinder gibt es mit NasenDuo® Nasenspray Kinder ebenfalls eine konservierungsmittelfreie Alternative.

NasenDuo® Nasenspray

NasenDuo® Nasenspray Kinder

Anwendungsgebiete: Zur Abschwellung der Nasenschleimhaut bei Schnupfen und zur unterstützenden Behandl. der Heilung von Haut- und Schleimhautschäden, anfallsweise auftretendem Fließschnupfen und zur Behandl. der Nasenatmungsbehinderung nach operativen Eingriffen an der Nase. -Nasenspray 1 mg/ml + 50 mg/ml Nasenspray ist für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren -Nasenspray Kinder 0,5 mg/ml + 50 mg/ml Nasenspray ist für Kinder zwischen 2 und 6 Jahren. Apothekenpflichtig.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. 3/23.

Teva GmbH

Unsere rund 2.900 Mitarbeiter arbeiten tagtäglich daran, den Zugang zu Arzneimitteln für Millionen von Menschen zu vereinfachen und den Patienten ein Stück Unabhängigkeit zurückzugeben. Sei es über unsere Medikamente – innovative Spezialmedikamente, Generika und freiverkäufliche Arzneimittel – einen günstigen Preis oder einen besonderen Service. Mit ratiopharm gehört auch Deutschlands bekannteste Arzneimittelmarke zu Teva Deutschland. Der Deutschlandsitz von Teva ist in Ulm. Ein weiterer Produktionsstandort in Blaubeuren/Weiler.

Teva Global

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE und TASE: TEVA) entwickelt und produziert seit mehr als einem Jahrhundert Arzneimittel, um das Leben der Menschen zu verbessern. Wir sind ein weltweit führender Anbieter von Generika und Spezialarzneimitteln mit einem Portfolio von über 3.500 Produkten, die nahezu alle therapeutischen Bereiche abdecken. Rund 200 Millionen Menschen auf der ganzen Welt nehmen täglich ein Medikament von Teva und werden dabei von einer der größten und komplexesten Lieferketten der Pharmaindustrie bedient. Neben unserer etablierten Präsenz bei Generika verfügen wir über bedeutende innovative Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, die unser wachsendes Portfolio an Spezial- und biopharmazeutischen Produkten unterstützen. Mehr auf www.tevapharm.com

