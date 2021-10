Stuttgart, Deutschland (ots) –

Routago Assist, eine speziell für sehbehinderte und blinde Menschen entwickelte Navigations-App, wird der AUTO MOTOR UND SPORT mobility & safety Award verliehen, der gemeinsame Verkehrssicherheitspreis von AUTO MOTOR UND SPORT und der Versicherungsgruppe HUK-COBURG. Der Award ist mit 10.000 Euro dotiert und wird heute beim 12. AUTO MOTOR UND SPORT KONGRESS in Stuttgart überreicht. Das Start Up aus Ettlingen ist der sechste Preisträger dieser jährlich verliehenen Auszeichnung.

Routago Assist hilft sehbehinderten oder blinden Fußgängern, sich trotz ihres Handicaps sicher im Straßenverkehr zu bewegen. Mit einer großen Fülle an Informationen findet die Navigation den richtigen Weg und versorgt ihre Nutzer mit den auf ihr Handicap zugeschnittenen Angaben. Sie informiert zum Beispiel, ob man eine große Straße tatsächlich überqueren muss, es Über- oder Unterführungen gibt oder ob Hindernisse den Weg erschweren.

Mit der neuen gerade eingeführten Version 2 des Routago Assist lässt sich die Routenplanung noch genauer auf die sehr speziellen Bedürfnisse des Nutzers anpassen. Dabei werden auch Möglichkeiten künstlicher Intelligenz genutzt. Die App bietet zudem immer drei alternative Routen: die schnellste Route, die Standard-Route und eine Navigation auf der Grundlage der jeweiligen persönlichen Einstellungen. “Mit Version 2 heben wir unsere weltweit einmalige, barrierefreie Fußgängernavigation auf die nächste Stufe und vergrößern den Abstand zu anderen Navigationssystemen weiter”, sagt Gerd Güldenpfennig, Gründer von Routago.

Dr. Jörg Rheinländer, Vorstand der HUK-COBURG, begründet die Wahl von Routago für den diesjährigen Award: “Routago ist ein positives Beispiel dafür, wie man Innovationen auf Basis von Daten sinnvoll einsetzen kann, um sicher von A nach B zu kommen. Die Navigations-App erleichtert sehbehinderten und blinden Menschen die Teilhabe an Mobilität und leistet einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit im Straßenverkehr.”

“Die Auszeichnung für Routago passt hervorragend zu unserer großen Verkehrssicherheitskampagne und zeigt, dass wir dabei auch Fußgänger mit Handicap im Blick haben “, sagt Jörg Mannsperger, Geschäftsführer der Motor Presse Stuttgart. “Die Innovation des Ettlinger Start Ups zeigt auf besonders eindrucksvolle Weise, wie man mit innovativer Technik den Straßenverkehr für sehbehinderte und blinde Menschen sicherer gestalten kann. Routago ist ein würdiger Träger des AUTO MOTOR UND SPORT mobility & safety Awards, den wir gemeinsam mit unserem Partner HUK-COBURG vergeben.”

Der AUTO MOTOR UND SPORT mobility & safety Award wird in diesem Jahr zum sechsten Mal vergeben und zeichnet besonders innovative Ideen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit aus.

