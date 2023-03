Oy-Mittelberg (ots) –

Wenn kalte Außentemperaturen oder eisiger Wind uns zu Mütze und Handschuh greifen lassen, bleibt ausgerechnet die empfindliche Gesichtshaut meist ungeschützt der Witterung ausgesetzt. Weil trockene Heizungsluft und häufige Temperaturwechsel für zusätzlichen Stress sorgen, ist die Haut in der kalten Jahreszeit besonders pflegebedürftig. Wirkungsvolle Pflanzenwässer und kostbare naturreine Bio-Pflegeöle versorgen sie jetzt mit allem, was sie braucht, um gesund, schön und optimal geschützt zu sein.

„Während wir im Sommer in der Gesichtspflege eher zu leichteren Texturen greifen, braucht die Haut jetzt nährendere und rückfettende Inhalte“, weiß Maria von Känel, Hautpflege-Expertin beim Bio- und Naturkosmetikunternehmen Primavera.

Der Grund: Bei Kälte verengen sich die Blutgefäße, um den Körper warm zu halten. Die oberste Hautschicht wird weniger gut durchblutet und nicht mehr optimal mit Nährstoffen versorgt. Dadurch wird der Schutzmantel dünner und die Haut reagiert häufig mit Rötung und extremer Trockenheit. Gleichzeitig wird die Hautbarriere durchlässig, so dass Bakterien, Krankheitserreger, Pilze und Sporen leichter eindringen und Irritationen auslösen können.

Das perfekte Trio: Bio-Pflegeöle, Pflanzenwässer und ätherische Öle

Trockene Winterhaut, die zu Schuppigkeit und Juckreiz neigt, will also gut gepflegt sein. Sie benötigt vor allem eine ausgewogene Fett-Feuchtigkeitsbalance. Eine milde Reinigung und die passenden Pflegeprodukte helfen ihr, geschmeidig, gesund und abwehrstark zu bleiben.

Pflege mit naturreinen Substanzen kann hier mit besonders vielen Vorteilen punkten: So versorgen hochwertige kaltgepresste Bio-Pflegeöle die Haut mit wertvollen Lipiden, Vitaminen, Flavonoiden und Ölsäuren. Die natureinen Öle werden außerdem – anders als synthetische Produkte – vollständig von der Haut aufgenommen und optimal verstoffwechselt. Gemeinsam mit ausgewählten ätherischen Ölen und Pflanzenwässern liefern hochwertige Pflegeöle damit nicht nur wirksame Pflege, sondern stärken auch das körpereigene Immunsystem unserer Haut.

Primaveras Hautpflegephilosophie orientiert sich an dem Grundsatz, dass nur Substanzen verwendet werden, die so naturbelassen wie möglich sind, und aus kontrolliert-biologischem Anbau stammen. Neben bewährten Bio-Pflanzenölen wie Mandel- oder Jojobaöl gelten vor allem Samenöle wie z. B. das Hanfsamen-, Nachtkerzen- und Wildrosenöl als „Superfood“ für die Haut. Je mehr ungesättigte Fettsäuren ein Pflegeöl enthält, desto besser dringt es in die Hautschichten ein und stärkt die Hautschutzbarriere.

Auf feuchter Haut ziehen Pflanzenöle besonders gut ein

Wer mit Pflegeölen arbeitet, sollte diese möglichst auf der feuchten Haut einarbeiten. Pflanzenwässer sind dafür ideal. Diese leicht duftenden Wässer, auch Hydrolate genannt, entstehen bei der Wasserdampfdestillation von Duft- oder Heilpflanzen. Als sanfte Aromatherapie zum Aufsprühen ergänzen sie die Pflege mit Feuchtigkeit und sorgen dafür, dass die Öle deutlich besser aufgenommen werden.

Auch Bio-Arnikaöl kann dem ausgekühlten Körper nach dem Wintersport ebenfalls viel Gutes tun: Eine Massage wärmt und aktiviert nach intensiver Muskelbelastung und fördert die Regeneration der Haut. Dieses Pflegeöl ist ein sogenanntes Mazerat: Ein Ölauszug von Arnikablüten aus kontrollierter Bio-Wildsammlung in Bio-Olivenöl. Auch Calendula- und Johanniskrautöl sind Mazerate in Bio-Olivenöl, ebenfalls in Bio-Qualität von einem langjährigen Bio-Anbaupartner in der Provence.

Natürliche Pflege, von der Aromatherapie inspiriert

Mit dem „Haut Stärkungs Öl bio“ aus der Aromapflegeserie bietet Primavera eine gebrauchsfertige Mischung aus hautstärkenden und pflegenden Basisölen in Kombination mit hautregenerierenden ätherischen Ölen an. Auch das „Haut Intensiv Balsam bio“ ist speziell für die Bedürfnisse extrem trockener Hautbereiche konzipiert. Zudem bietet die „Hydrating“-Serie spezielle Pflegeprodukte für die trockene Gesichtshaut.

Auf der Grundlage seiner jahrzehntelangen aromatherapeutischen Erfahrung hat Primavera eine ätherische Öle-Mischung speziell für die begleitende Pflege bei Neurodermitis und Juckreiz entwickelt. Das Kraftkonzentrat „Hautstreichler“ kombiniert viele Hauthelfer-Öle in einem und wird für die Zubereitung von aromatherapeutischen Körperpflegemischungen, Badezusätzen und Sprays oder Schüttelemulsionen verwendet.

Rezept „Hautstreichler-Kopfhaut-Spray“ bei juckender und schuppiger Kopfhaut

100 ml Lavendelhydrolat

15 Tropfen des Kraftkonzentrates „Hautstreichler“

Vor jeder Anwendung gut aufschütteln und dann auf die Kopfhaut aufsprühen und sanft einmassieren. Das Produkt sollte innerhalb von 6 Monaten aufgebraucht werden.

Nachhaltiges Engagement

Die Bio-Pflegeöle und Bio-Pflanzenwässer von Primavera sind seit dem 1. März 2023 übrigens noch nachhaltiger. Um die natürlichen Ressourcen der Erde besser zu schonen, wird vollständig auf Papierverpackungen verzichtet. Außerdem sind die 30, 50 und 100 ml Glasflaschen vollständig recycelbar und werden mit Strom aus erneuerbaren Energien in Deutschland hergestellt. Bei der Herstellung werden 15 bis 17 Prozent weniger Glas verbraucht als bisher. Auf diese Weise konnten bisher rund 94,1 Tonnen CO2-Emissionen eingespart werden.

Weitere Tipps und Anregungen zum Thema Hautpflege gibt es auch im Primavera-Webinar am 29. März 2023.

Weitere Informationen und Anmeldung hier: https://akademie.primaveralife.com/de/de-DE/Details/285/

UNTERNEHMEN

Für das Unternehmen PRIMAVERA LIFE sind seit über 35 Jahren die Liebe zur Natur und der Respekt für Mensch und Umwelt feste Grundsätze in der Unternehmenskultur. Als führender Hersteller und Anbieter von 100 % naturreinen ätherischen Ölen und hochwertiger zertifizierter Bio- & Naturkosmetik bestimmen ökologisches Denken und nachhaltiges Handeln das durchweg „grüne“ Geschäftskonzept. So zählt außerordentliches nachhaltiges Engagement zum festen Bestandteil der Unternehmensphilosophie.

Das Unternehmen stellt höchste Ansprüche an die Qualität und Reinheit aller verwendeten Rohstoffe, an die Nachhaltigkeit des Anbaus und der Weiterverarbeitung. Es verwendet Rohstoffe aus vornehmlich kontrolliert biologischem Anbau und setzt dabei seit Anbeginn auf starke Partnerschaften und bezieht über 100 Pflanzenstoffe direkt von derzeit 17 biologischen Bio-Anbaupartner*innen weltweit, die Artenschutz und Felderwirtschaft betreiben, chemiefreie Schädlingsbekämpfungs- und Düngemittel verwenden und keine Gentechnik einsetzen. PRIMAVERA befolgt ethische Geschäftspraktiken, zahlt den Anbaupartner*innen faire Preise, unterhält langfristige Beziehungen zu ihnen und steht in engem partnerschaftlichem Austausch mit dem Ziel, die Qualität seiner Produkte ständig zu verbessern. So ist dies auch ein stetiges, gegenseitiges Lernen auf Augenhöhe.

Synthetische Zusätze und Mineralöle kommen nicht infrage. Die naturreinen Rezepturen bestehen aus vorwiegend biologischen Inhaltsstoffen und werden in pflanzengerechten Verfahren ausschließlich mit Lebensmittel-Emulgatoren, pflanzlichen Konservierungsstoffen und natürlichen Duft- und Farbstoffen hergestellt. Um die natürlichen Ressourcen der Erde zu schonen, sind bei PRIMAVERA die Verpackungen auf ein Minimum reduziert. Wann immer möglich, wird auf Beipackzettel und Umkartons verzichtet und Materialeinsätze reduziert. Das langfristige Ziel ist es, alle PRIMAVERA Verpackungen in geschlossene Kreisläufe zu bringen.

Die Wissensvermittlung zu Pflanzenwissen und Anwendung der ätherischen Öle, Pflanzenwässer und Pflegeöle ist dem Unternehmen seit Anbeginn sehr wichtig für eine sichere Anwendung der Produkte: So bietet die PRIMAVERA AKADEMIE Fachpublikum und Therapeut*innen Seminare, berufsbegleitende Weiterbildungen und Duftreisen an. Aufgrund des hohen Interesses an Gesundheitsthemen, an Bio-Aromatherapie-Produkten, deren vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten (wie z. B. DIY) können nun auch Endverbraucher*innen direkt über die Homepage ein Spektrum von unterschiedlichen Videoformaten und Webkursen abrufen, z. B. Expert*innen-Talks im Livestream oder on demand. Auch über Social Media kommuniziert das Unternehmen direkt mit Anwender*innen, um die Wirkkraft der ätherischen Öle weiter bekannt zu machen.

Qualitätssiegel – Unsere Qualität wird durch unabhängige, weltweit gültige Siegel bestätigt:https://www.primaveralife.com/qualitaet/primavera-qualitaet

Die PRIMAVERA Produkte sind im Bio- und Reformhaushandel, in Apotheken, in Naturkosmetikfachgeschäften, in Kosmetikinstituten, Spas, ausgesuchten Drogerien und Parfümerien erhältlich. Weitere Informationen über PRIMAVERA LIFE unter www.primaveralife.com

