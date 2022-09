München/ Sinzing (ots) –

Vegan*, speichelfest, VOC-frei – die neue Kinder-Kreidefarbe von MissPompadour, LittlePomp, erfüllt die Europäische Norm für Spielzeugsicherheit DIN EN 71-3. Sie kann auch ohne Bedenken während der Schwangerschaft verstrichen werden, da sie im Trocknungsprozess nicht ausdünstet. Die pflanzen-, wasser- und kreidebasierte Farbe gibt es in 15 kindgerechten Farbtönen, die bewirken, dass sich Kinder ab Geburt in ihrem Zuhause geborgen und wohl fühlen.

LittlePomp ist die neue, vegane* Kreidefarbe von MissPompadour, die speziell auf die Bedürfnisse von Kleinkindern abgestimmt ist. Little Pomp bezaubert mit sanften Pastelltönen, die eine matte, pudrige Oberfläche bilden. Die Farbe ist außerordentlich robust, stoß- und abriebfest und dabei völlig frei von bedenklichen VOC. Darüber hinaus ist LittlePomp spielzeugsicher und speichelfest, so dass ältere Spielzeuge problemlos neu gestrichen und wieder zum Einsatz gebracht werden können. Auch Kleinmöbel aus Naturholz können mit Little Pomp verschönert werden. Aufgrund der qualitativ hochwertigen Zusammensetzung können die Farben auch während der Schwangerschaft verwendet werden. LittlePomp ist in 15 zauberhaften Farbtönen erhältlich, die alle für ein entspanntes Raumklima sorgen. Die Farbpalette reicht von Weiß & Strahlend bis zu Grau & Achtsam.

Astrid Reintjes, Gründerin MissPompadour: „Als vierfache Mutter stand für mich fest, dass ich irgendwann eine besondere Farbe fürs Kinderzimmer mit ins Programm aufnehmen würde. Mit LittlePomp ist uns dies nun endlich gelungen. Die hochwertige Kreidefarbe ist VOC-frei und erfüllt die Ansprüche der europäischen DIN EN 71-3 an Spielzeugsicherheit. Doch mir war nicht nur ein extrem hoher Qualitätsanspruch wichtig, sondern auch die Auswahl der Farben. Denn in ihren Kinderzimmern sollen sich sowohl Babys und Kleinkinder als auch größere Kinder einfach wohlfühlen. Deshalb haben wir sanfte Pastelltöne kreiert. Grelle, bunte Töne haben wir bewusst vermieden, da sie Kinder oft reizen. So finden sich in der Kollektion zwei beruhigende Blautöne, aber auch ein Grün, das Harmonie vermittelt. Gelb- und Orangetöne werden als besonders warm empfunden und machen einfach gute Laune. Bei Little Pomp finden sich in diesem Farbspektrum ein weiches Apricot und ein sonniges Gelb. Beide Töne sind trotz ihrer fröhlichen Ausstrahlung zart und somit ideal im Kinderzimmer.“

LittlePomp ist ab sofort im Online-Shop (https://www.misspompadour.de/c/farbe-kreidefarbe/farben-nach-marke/little-pomp-kreidefarbe/) von MissPompadour erhältlich. Zum Auftakt der Kampagne hat MissPompadour verschiedene Influencer-Aktionen geplant. Darüber hinaus wird in der Launch-Woche bis zum 18.09. eine gemeinsame Gewinnspiel-Aktion mit CYBEX stattfinden.

MissPompadour ist ein junges E-Commerce Unternehmen, welches 2019 von Astrid Reintjes, Erik Reintjes und Niklas Lütteken gegründet wurde, und Farbe ins Leben bringt. Der führende Online-Anbieter für B2C-Farben und Lacke in DACH unterstützt Kund:innen ganz nach dem Motto „einfach streichen“ sowie „Ich streiche alles“ bei der Umgestaltung ihres Zuhauses mit besten Produkten und Know-How. Die hauseigene MissPompadour Farb-Kollektion enthält über 90 verschiedene Farbtöne. Bei der Entwicklung dieser Farben wurde besonderen Wert auf Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit bei größtmöglicher Belastbarkeit gelegt. Die MissPompadour-Farben passen damit zum Anspruch von MissPompadour, Farben und Zubehör stets mit einem möglichst kleinen Fußabdruck anzubieten. Zusätzlich zu den eigenen Farben handelt MissPompadour mit Produkten anderer hochwertiger, europäischer Hersteller, so dass insgesamt über 400 Farbtöne im Angebot sind. Ergänzt wird das Sortiment durch unterschiedliches Streich-Zubehör – von Pinseln, Rollen, Schablonen bis hin zur passenden Workwear.

Pressekontakt:

Christiane Wolff

Premier Management and Marketing Group

Mobil: 0173 9370201

E-Mail: [email protected]

Original-Content von: MissPompadour GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots