Unter dem Motto #MyRosacea3 – Mein Symptom, mein Trigger, mein Leben ruft Galderma die Rosacea-Community im Rosacea-Awareness-Monat April wieder zum Austausch in den sozialen Netzwerken auf. Betroffene können über ihre Social-Media-Kanäle in Feedposts und Storys ihre #MyRosacea3 teilen und somit ihrer individuellen Krankheit Ausdruck verleihen. Gefragt sind das wichtigste Rosacea-Anzeichen oder -Symptom, der häufigste Trigger bzw. Auslöser und etwas, was im Leben Freude bereitet. Dargestellt werden können alle #MyRosacea3 über Selfies, Bilder, kurze Texte oder einzelne Worte, Videos oder sogar kreative Kunstwerke. Mehr Information zu #MyRosacea3 in Deutschland gibt es bei der Aufklärungskampagne „Aktiv gegen Rosacea“ auf Instagram https://www.instagram.com/aktivgegenrosacea/ oder Facebook https://www.facebook.com/AktivGegenRosacea.

Ziel der Kampagne #MyRosacea3 ist es, das Bewusstsein für die chronische Hautkrankheit zu erhöhen und die Rosacea-Community – inklusive ihrer Freund:innen, Familie und Bekannten – zusammenzubringen. Menschen mit Rosacea sollen bestärkt werden, ihre Symptome und Trigger sowie positiven Lebensmomente zu teilen, um dadurch auch anderen Betroffenen zu helfen, ihren Alltag mit der Krankheit zu meistern.

„Wir bei Galderma sind davon überzeugt, dass die Haut eines jeden Menschen einzigartig ist und dass jeder von uns seine persönliche Hautgeschichte hat. Der Rosacea-Awareness-Monat und die diesjährige Kampagne „#MyRosacea3 – Mein Symptom, mein Trigger, mein Leben“ bietet Rosacea-Betroffenen eine Plattform, dieser Hautgeschichte Ausdruck zu verleihen und die Aufklärung zu der chronischen Hauterkrankung voranzutreiben“, so Dr. Uwe Henrichs, Franchise Manager Rosacea bei Galderma in Düsseldorf.

Unterstützung durch Influencerinnen

Auch bekannte Influencerinnen werden diesen Rosacea-Awareness-Monat ihre #MyRosacea3 teilen. So wird die Rosacea-Community zusätzlich unterstützt, zum Mitmachen motiviert und gleichzeitig inspiriert. Die Influencerinnen sind dabei teilweise selbst von Rosacea betroffen, andere haben Expertise auf dem Gebiet der Dermatologie. Durch ihr Engagement holen sie die Rosacea in das Bewusstsein der Öffentlichkeit und zeigen, dass der offene Umgang mit der Erkrankung einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung und für die Akzeptanz von Rosacea leistet.

„Aktiv gegen Rosacea“ unterstützt Aufklärung und Dialog

In Deutschland leiden laut aktueller Studienlage zwischen 2 – 12% der Bevölkerung an der chronischen Hauterkrankung (1-3). Das sind bis zu 10 Mio. Menschen (2). Die Kampagne „Aktiv gegen Rosacea“ steht seit vielen Jahren für Aufklärung und Information zu Rosacea. Unter www.rosacea-info.de (https://rosacea-info.de/) finden Ratsuchende Hintergrundwissen zu Ursachen, Diagnose und Therapie der Rosacea, Serviceangebote (z. B. Hautarzt-Suche, Rosacea-Schnelltest) und praktische Tipps von Expert:innen. In Deutschlands größter Rosacea-Community bei Facebook (facebook.com/AktivGegenRosacea) und Instagram (instagram.com/aktivgegenrosacea) sind inzwischen zusammen über 16.000 Betroffene im täglichen Austausch. Der Kampagnen-Blog (blog.rosacea-info.de) informiert regelmäßig zu neuen Themen und hat das Ziel, mit Tipps das Leben von Betroffenen positiver und einfacher zu gestalten.

