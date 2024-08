Selters (ots) –

Steht die MPU an, ist die Sorge vieler Betroffener groß. Und das zurecht: Schließlich ist die Gefahr, durch die Prüfung zu fallen, sehr hoch – zumindest, wenn die wichtigsten Anforderungen nicht beachtet werden. Michael Craemer hilft Betroffenen, ihren Führerschein schnellstmöglich zurückzuerlangen – und setzt dabei im Gegensatz zu anderen freiberuflichen Beratern auf eine 20-jährige Erfahrung und bewährte Strategien. Wie es ihm gelingt, eine Erfolgsquote von 98 Prozent zu halten, erfahren Sie hier.

Wenn der Führerschein entzogen wird, stehen viele Menschen vor einer großen Herausforderung – besonders, wenn sie beruflich auf ihr Auto angewiesen sind. Um den Führerschein zurückzuerlangen, kann eine bestandene medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) erforderlich werden, die jedoch zahlreiche Fallstricke birgt. Daher ist es ratsam, sich als Betroffener an einen qualifizierten MPU-Berater zu wenden, der genau weiß, worauf die Prüfer Wert legen. Allerdings sind nur wenige Berater auf dem Markt wirklich ausreichend qualifiziert. „Viele freiberufliche MPU-Berater verfügen oft weder über eine psychologische Ausbildung noch über das notwendige Fachwissen, um ihre Kunden sicher durch die MPU zu führen. Das Problem: Es gibt keine spezifischen Ausbildungsanforderungen, um sich MPU-Berater nennen zu dürfen, sodass jeder diese Bezeichnung verwenden kann. Für die Kunden bedeutet dies ein erhebliches persönliches und finanzielles Risiko, das im schlimmsten Fall zum dauerhaften Entzug des Führerscheins führen kann“, erklärt Michael Craemer, Geschäftsführer von 123MPU.

„Betroffene, die sich an hochqualifizierte und erfahrene Berater wenden, müssen sich allerdings keine Sorgen mehr um ihre MPU machen“, versichert der Unternehmer. Mit seiner Beratungsstelle 123MPU bietet er nicht nur eine professionelle und individuelle MPU-Vorbereitung an, sondern stellt auch eine Bescheinigung aus, die von den Begutachtungsstellen sehr positiv bewertet wird. Die Grundlage dieser professionellen Beratung bildet Michael Cremers umfassende Ausbildung als psychologischer Berater mit Schwerpunkt Suchtverhalten, was insbesondere bei Alkoholdelikten von großem Vorteil ist. Seit mehr als 20 Jahren setzt er seine Expertise ein und ist stolz darauf, wie vielen Menschen er nicht nur zu ihrem Führerschein, sondern auch zu einem besseren Leben verhelfen konnte. Mit seiner Online-Beratung richtet sich der Unternehmer an Menschen in ganz Deutschland, die auf eine effektive Beratung von zu Hause aus setzen möchten. „Unsere Teilnehmer profitieren nicht nur von unserer Erfolgsgarantie, sondern erhalten ihren Führerschein oft doppelt so schnell zurück, als wenn sie keine Beratung in Anspruch genommen hätten“, erläutert Michael Craemer. Es ist daher kein Zufall, dass 123MPU als einzige MPU-Beratung von der staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) geprüft wurde – schließlich steht die individuelle Betreuung hier zuverlässig im Mittelpunkt. „Wer sich an uns wendet, kann sich darauf verlassen, so schnell wie möglich wieder im Alltag mobil zu sein“, betont Michael Craemer.

MPU-Vorbereitung mit 123MPU: Von der ersten Sitzung bis zum erfolgreichen Abschluss

Wenn sich ein Kunde für die Zusammenarbeit mit 123MPU entscheidet, beginnt sein Weg zur erfolgreichen MPU mit einem umfassenden Onboarding-Termin. „In diesem Rahmen stellen wir dem Teilnehmer alle relevanten Informationen zur Verfügung, die für den weiteren Verlauf der Zusammenarbeit entscheidend sind“, erklärt Michael Craemer. „Zudem erhält der Teilnehmer Zugang zu unserer LearningSuite, mit der er sich eigenständig auf die Prüfung vorbereiten kann.“ Daraufhin folgt eine detaillierte Anamnese, bei der besonderes Augenmerk auf den Lebenslauf des Teilnehmers gelegt wird. „Diese Datenerhebung unterstützt uns dabei, die erfolgreiche Abstinenzzeit festzulegen und spezifische Vorbereitungen zu treffen“, erläutert er. Zusätzlich wird im Rahmen des Onboarding-Termins ein Blick in die Führerscheinakte des Teilnehmers geworfen, um unzulässige Einträge zu entfernen und mögliche Prüfungsschwerpunkte zu identifizieren.

Neben der LearningSuite profitieren die Teilnehmer von einer individuellen 1-zu-1-Betreuung, die durch regelmäßige Testgespräche und persönliches Feedback gekennzeichnet ist. „Im Gegensatz zu freiberuflichen Beratern können wir uns intensiv Zeit für unsere Kunden nehmen und auf ihre individuelle Situation bis ins kleinste Detail eingehen“, betont der Unternehmer. „So decken wir auch mögliche versteckte Fragen ab, die unerfahrene Berater möglicherweise übersehen würden.“ Nach erfolgreicher Vorbereitung auf die MPU erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat, das ihre Fortschritte dokumentiert und von den Prüfungsstellen positiv aufgenommen wird. „Dies erreichen wir, indem wir uns von den typischen Gruppen-Coachings abheben und unseren Teilnehmern eine persönliche und umfassende Betreuung bieten, die sie sicher ans Ziel führt“, resümiert Michael Craemer.

Wie Michael Craemer zum führenden MPU-Coach wurde

Die beeindruckende Erfolgsquote von 98,6 Prozent konnte Michael Craemer ausschließlich durch seine umfassende Expertise und langjährige Erfahrung als MPU-Coach erreichen. Zuvor war er als psychologischer Berater in der Suchtberatung tätig und gründete 2005 sein eigenes Unternehmen. Als einer der ersten Anbieter setzte er sich für eine qualifizierte Unterstützung bei der MPU-Vorbereitung ein und etablierte sich somit als Vorreiter in diesem Bereich. Heute bietet er seinen Kunden fachlich fundierte Lösungen, die ihnen schnellstmöglich zum Erfolg verhelfen.

Aufgrund seiner langjährigen erfolgreichen Beratungstätigkeit und der steigenden Nachfrage expandierte er 2019 in den digitalen Raum, um deutschlandweit eine professionelle MPU-Vorbereitung zu gewährleisten. Mittlerweile zählt 123MPU zu den größten Anbietern in ganz Deutschland. In Zukunft beabsichtigt Michael Craemer, das Bewusstsein für eine seriöse und professionelle Betreuung zu schärfen. „Es gibt zu viele unseriöse Berater. Wir möchten mit unserer erstklassigen Beratung diesen Anbietern entgegenwirken und durch unser Online-Angebot noch mehr Betroffene auf dem Weg zurück in den Straßenverkehr unterstützen“, erklärt Michael Craemer abschließend.

